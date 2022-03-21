Несмотря на то, что в автосалонах еще остались представители немецких, японских и американских автоконцернов, россияне отдают предпочтение автомобилям из КНР благодаря доступной стоимости моделей, большому выбору марок и комплектаций.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против украинского медика Геннадия Друзенко за призыв врачей мобильных госпиталей к насилию в отношении российских военнопленных.
Многие страны уже задумались о переходе на национальные валюты во взаимных расчетах – всех пугает гигантский госдолг США, поскольку есть опасения, что вернуть такие суммы нереально для экономики, которая входит в рецессию, объяснил агентству "Прайм" экономист Егор Клопенко.