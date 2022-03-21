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Автоэксперт Мигаль спрогнозировал рост цен на новые автомобили в России на 50% в 2022 году

Как рассказал агентству "Прайм
" генеральный директор сети автосалонов Денис Мигаль, к концу года рынок уменьшится до 1 млн проданных автомобилей.
Царьград
Последнее ограничит рост цен рамками 30-50% в зависимости от модели.
РИА Новости
“Даже если приостановка деятельности импортных брендов будет временной, условия партнерства будут пересмотрены в пользу поставщика”, – отмечает Денис Мигаль.
Вести.Ru
Несмотря на то, что в автосалонах еще остались представители немецких, японских и американских автоконцернов, россияне отдают предпочтение автомобилям из КНР благодаря доступной стоимости моделей, большому выбору марок и комплектаций.
ПРАЙМ

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Автоэксперт Денис Мигаль прогнозирует подорожание автомобилей на рынке РФ максимум до 50% в 2022 году
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Автоэксперт Денис Мигаль спрогнозировал подорожание автомобилей в РФ максимум до 50% в 2022 году
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Автоэксперт Мигаль спрогнозировал рост цен на новые автомобили в России на 50% в 2022 году
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Автоэксперт Мигаль спрогнозировал рост цен на новые автомобили в России до 50% в 2022 году
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Автоэксперт Мигаль спрогнозировал в РФ рост цен на новые автомобилей до 50% в 2022 году
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