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Автоэксперт Серков предупредил о подорожании ОСАГО из роста тарифов на 26% до 7300 руб

Центральный банк России (ЦБ РФ), в чьем ведении находится регулирование страховых тарифов, предложил сразу на 26% расширить коридор базового тарифа ОСАГО для владельцев автомобилей.
Газета.Ru
Страховые компании столкнулись с ростом цен на запчасти и сложностями с поставками комплектующих.
РИА Новости
"Если средняя стоимость полиса ОСАГО для физических лиц по состоянию на март 2022 года составляла 5814 рублей, то сейчас можно ожидать цены примерно от 7,3 тысячи рублей и выше", – прогнозирует Серков.
ПРАЙМ
Свою инициативу регулятор объяснил ростом стоимости автозапчастей.
Телеканал 360°

Подробнее о событии

Минимальная стоимость ОСАГО поднимется до 7300 рублей
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Эксперт Серков: средняя стоимость ОСАГО после предложения ЦБ будет начинаться от 7,3 тысячи рублей
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