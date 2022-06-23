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Автоэксперт Серков предупредил о подорожании ОСАГО из роста тарифов на 26% до 7300 рублей

Средняя стоимость полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) для физических лиц вырастет с 5814 руб. до 7,3 тыс. руб. и более.
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Страховые компании столкнулись с ростом цен на запчасти и сложностями с поставками комплектующих.
РИА Новости
Если будет принято решение расширить коридор тарифов, то средняя цена полиса "автогражданки" вырастет до 7,3 тысячи рублей и выше, считает Серков.
РИА Новости
Для легковых автомобилей россиян базовая ставка тарифа по ОСАГО будет устанавливаться страховыми компаниями в индивидуальном порядке в коридоре 1646–7535 рублей.
ПРАЙМ

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Автоэксперт Серков предупредил о подорожании ОСАГО из роста тарифов на 26% до 7300 рублей
РИА Новости18:16
Эксперт Серков: средняя стоимость ОСАГО после предложения ЦБ будет начинаться от 7,3 тысячи рублей
ПРАЙМ18:01
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