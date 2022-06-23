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Автоэксперт Серков предупредил о подорожании ОСАГО из роста тарифов на 26% до 7300 рублей

В Москве цена ОСАГО может составить свыше 15 тыс. рублей.
Газета.Ru
Страховые компании столкнулись с ростом цен на запчасти и сложностями с поставками комплектующих.
РИА Новости
"Если средняя стоимость полиса ОСАГО для физических лиц по состоянию на март 2022 года составляла 5814 рублей, то сейчас можно ожидать цены примерно от 7,3 тысячи рублей и выше", – прогнозирует Серков.
ПРАЙМ
Для легковых автомобилей россиян базовая ставка тарифа по ОСАГО будет устанавливаться страховыми компаниями в индивидуальном порядке в коридоре 1646–7535 рублей.
ПРАЙМ

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Минимальная стоимость ОСАГО поднимется до 7300 рублей
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