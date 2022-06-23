"Если средняя стоимость полиса ОСАГО для физических лиц по состоянию на март 2022 года составляла 5814 рублей, то сейчас можно ожидать цены примерно от 7,3 тысячи рублей и выше", – прогнозирует Серков.
Юрий Шатунов был эмоционально и физически истощен из-за долгих судебных процессов, связанных с правами на композиции группы "Ласковый май", рассказал порталу Ura.ru друг певца, экс-солист группы Андрей Шишкин.
Ранее в интервью Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии Лавров заявил, что Гутерреш хочет сначала договориться о вывозе украинского зерна, потом решать проблему с экспортом зерна из РФ, при этом, как указал министр, генсек ООН своими действиями затягивает продовольственный кризис.