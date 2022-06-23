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Автоэксперт Серков предупредил о подорожании ОСАГО из роста тарифов на 26% до 7300 рублей

Директор по развитию автомобильного портала "Дром" Антон Серков оценил возможную стоимость "автогражданки" после данных изменений.
Online47.ru
Страховые компании столкнулись с ростом цен на запчасти и сложностями с поставками комплектующих.
РИА Новости
"Если средняя стоимость полиса ОСАГО для физических лиц по состоянию на март 2022 года составляла 5814 рублей, то сейчас можно ожидать цены примерно от 7,3 тысячи рублей и выше", – прогнозирует Серков.
ПРАЙМ
Для легковых автомобилей россиян базовая ставка тарифа по ОСАГО будет устанавливаться страховыми компаниями в индивидуальном порядке в коридоре 1646–7535 рублей.
ПРАЙМ

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Автоэксперт Серков спрогнозировал, сколько будут платить россияне после повышения цен на ОСАГО
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Автоэксперт Серков назвал стоимость полиса ОСАГО после повышения тарифов
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Автоэксперт Серков предупредил о подорожании ОСАГО из роста тарифов на 26% до 7300 рублей
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Эксперт Серков: средняя стоимость ОСАГО после предложения ЦБ будет начинаться от 7,3 тысячи рублей
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