Экономика сегодняАвтоэксперт Вавилов допустил снижение цен на машины до 25 процентовЦены на вторичном рынке постепенно снижаются уже на протяжении месяца после достижения пика в начале марта.Экономика сегодняПо ряду моделей и марок спад цен может достичь 20-25%, рассказывает агентству "Прайм" специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.РИА НовостиНовые автомобили азиатских производителей с текущих уровней могут подешеветь еще на 10-15% на фоне стабилизации курса и решения проблем с логистикой.РИА НовостиТакже на 20—40% подешевели автомобили на вторичном рынке.RT на русскомЧитать далееСвернутьЭкономика сегодняЭкономика сегодняАвтоновости дняТарантас НьюсФАНLive24Народные новостиПетербургский дневникВести ПодмосковьяGorodche.ruРадио Комсомольская правдаRT на русскомПодробнее о событииАвтоэксперт Вавилов допустил снижение цен на машины до 25 процентовЭкономика сегодня22:46Техника, продукты и топливо: эксперты предрекли падение цен на ряд товаровРамблер11 апреля в 05:36Экономист Вавилов: цены на машины будут падать, по ряду моделей на 20-25%ПРАЙМ18:01Экономист Вавилов спрогнозировал падение цен на автомобили в РоссииФАН19:58Аналитик Вавилов допустил скорое снижение цен на бытовую технику в РоссииRT на русском11 апреля в 03:36Как подешевевшие доллар и евро изменят цены в российских магазинахLive2411 апреля в 02:56Аналитик: какие товары подешевеют в магазинахРадио Комсомольская правда11 апреля в 02:46Показать ещёОценить27Поделиться