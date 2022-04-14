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Автоэксперт Вавилов допустил снижение цен на машины до 25 процентов

Цены на вторичном рынке постепенно снижаются уже на протяжении месяца после достижения пика в начале марта.
Экономика сегодня
По ряду моделей и марок спад цен может достичь 20-25%, рассказывает агентству "Прайм" специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.
РИА Новости
Новые автомобили азиатских производителей с текущих уровней могут подешеветь еще на 10-15% на фоне стабилизации курса и решения проблем с логистикой.
РИА Новости
Также на 20—40% подешевели автомобили на вторичном рынке.
RT на русском

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Автоэксперт Вавилов допустил снижение цен на машины до 25 процентов
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