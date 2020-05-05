Российские власти подготовили новые штрафы для автовладельцев, среди которых — за нанесение ущерба городской инфраструктуре, нарушение режима тишины и опасную езду. Об этом рассказал агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.

с чего всё началось

Как сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в рамках интервью с агентством «Прайм», в новый КоАП были внесены предложения, которые обязывают автовладельцев платить штраф в размере 5 или 35 тысяч рублей для физических и юридических лиц соответственно за нанесение вреда городской инфраструктуре.

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