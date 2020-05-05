Общество

Газета.RuГазета.RuАвтоэксперт перечислил новые штрафы для водителей

Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал, какие штрафы планируют ввести российские власти. Об этом пишет агентство "Прайм". Так, автовладельцы будут должны заплатить 5 тыс. рублей за нанесение ущерба городской инфраструктуре.
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с чего всё началось

Эксперт рассказал, какие новые штрафы приготовили водителям

Российские власти подготовили новые штрафы для автовладельцев, среди которых — за нанесение ущерба городской инфраструктуре, нарушение режима тишины и опасную езду. Об этом рассказал агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.
ПРАЙМвчера в 19:09

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Для российских автовладельцев введут новые штрафы

Московский Комсомолец09:15

Эксперт рассказал о новых штрафах для водителей

Известиявчера в 21:37

Эксперт рассказал, какие новые штрафы приготовили водителям

ПРАЙМвчера в 19:09

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ТК Звездавчера в 20:16

Эксперт рассказал о новых штрафах для автовладельцев

News.ruвчера в 19:53

Российским водителям подготовили новые штрафы

URA.Ruвчера в 19:50

Эксперт расcказал о новых видах штрафов для водителей

Профильвчера в 20:16
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 12:45, Ашберн
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Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку

Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
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Компания Mazda назвала преемника кроссовера Mazda CX-5

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Трамп: США не имеют отношения к морскому вторжению в Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова лидера Венесуэлы Николаса Мадуро о ситуации с морским вторжением в Венесуэлу.
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Общество

Польша начинает строительство газопровода Baltic Pipe

ТАСС вчера в 02:54
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Общество

Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней с 6 по 8 мая

Дни с 6 по 8 мая, которые объявлены нерабочими, оплачиваются в обычном размере. Об этом РИА Новости рассказали в Минтруде РФ.
Piter.tv вчера в 02:57
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Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров

Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
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Общество

Названа стоимость масок и перчаток в московском метро

Московские власти установили цену на маски и перчатки, которые будут продаваться в вендинговых автоматах в метро.
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Рудковская рассказала об извинениях от написавших про ее сына статью

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Lenta.ru 03:45
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Политика

В ФРГ рассказали о своем отношении к проекту «Северный поток – 2»

В декабре 2019 года Соединенные Штаты Америки ввели санкции против «Северного потока – 2». По этой причине швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством газопровода, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря и остановила работу.
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Футбол

Футболист мёнхенгладбахской «Боруссии» заражён коронавирусом

В мёнхенгладбахской «Боруссии» выявлены два человека, которые заражены коронавирусной инфекцией.
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Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии

В материале, размещенном на сайте оргкомитета Пулитцеровской премии, говорится, что в номинации "Международная журналистика" отмечены сотрудники газеты The New York Times за "серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни", о противоправных действиях российских властей.
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Подавший сигнал об угрозе взрыва самолет успешно сел в Уфе

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, экипаж воздушного лайнера подал сигнал тревоги об угрозе взрыва на борту через час после вылета из столицы.
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Общество

Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса

Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
Lenta.ru 02:38
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Общество

В Израиле сообщили об успехах в создании лечения коронавируса

Команда Израильского института биологических исследований в городе Нес-Циона представила министру обороны Нафтали Беннету "значительное достижение" в разработке "средства от коронавируса", пишет издание "Едиот Ахронот".
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Энергетика

Компания сооснователя Yota вложится в СПГ-проект в Якутии

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Цена на нефть Brent поднялась выше $30 за баррель

Цена июльских фьючерсов нефти марки Brent поднялась выше $30 за баррель впервые с 15 апреля 2020 года.
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Игры

Microsoft покажет свои игры для Xbox Series X в июле

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В интернете показали кузов нового пикапа Hyundai Santa Cruz

В интернете продемонстрировали кузов Hyundai Santa Cruz. Пикап от южнокорейского производителя в последнее время широко рекламируется.
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Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы

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«Звёздные войны: Войны клонов» подошли к концу

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Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян

Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов.
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Признанный погибшим в 2016 году немецкий футболист оказался жив

В 2016 году Камба был признан погибшим в автомобильной аварии.
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В США рассказали о заходе американских кораблей в Баренцево море

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СК заподозрил напавшего на полицейского в покушении на убийство

По данному факту дополнительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК (покушение на убийство).
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От коронавируса умер генконструктор РКК «Энергия» академик Микрин

Ушел из жизни генеральный конструктор и первый заместитель директора РКК "Энергия" академик Евгений Микрин, сообщает пресс-служба "Роскосмоса".
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Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Супруга Эммануила Виторгана опубликовала фото подросших дочек

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