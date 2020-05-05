Общество

Газета.RuГазета.RuАвтоэксперт перечислил новые штрафы для водителей

Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал, какие штрафы планируют ввести российские власти. Об этом пишет агентство "Прайм". Так, автовладельцы будут должны заплатить 5 тыс. рублей за нанесение ущерба городской инфраструктуре.
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с чего всё началось

Эксперт рассказал, какие новые штрафы приготовили водителям

Российские власти подготовили новые штрафы для автовладельцев, среди которых — за нанесение ущерба городской инфраструктуре, нарушение режима тишины и опасную езду. Об этом рассказал агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.
ПРАЙМвчера в 19:09

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Для российских автовладельцев введут новые штрафы

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Вышел новый эпизод четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти» — шестой по счету и первый после перерыва в несколько месяцев.
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Жаривших шашлыки в центре Петербурга блогеров задержали

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