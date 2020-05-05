Общество

Газета.RuГазета.RuАвтоэксперт перечислил новые штрафы для водителей

Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал, какие штрафы планируют ввести российские власти. Об этом пишет агентство "Прайм". Так, автовладельцы будут должны заплатить 5 тыс. рублей за нанесение ущерба городской инфраструктуре.
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с чего всё началось

Эксперт рассказал, какие новые штрафы приготовили водителям

Российские власти подготовили новые штрафы для автовладельцев, среди которых — за нанесение ущерба городской инфраструктуре, нарушение режима тишины и опасную езду. Об этом рассказал агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.
ПРАЙМвчера в 19:09

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Для российских автовладельцев введут новые штрафы

Московский Комсомолец09:15

Эксперт рассказал, какие новые штрафы приготовили водителям

ПРАЙМвчера в 19:09

Эксперт расcказал о новых видах штрафов для водителей

Профильвчера в 20:16

Нарушение тишины и опасная езда: в России подготовили новые штрафы для водителей

ТК Звездавчера в 20:16

Эксперт рассказал о новых штрафах для автовладельцев

News.ruвчера в 19:53

Российским водителям подготовили новые штрафы

URA.Ruвчера в 19:50

Эксперт рассказал о новых штрафах для водителей

Известиявчера в 21:37
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Финансы

Рубль снижается к доллару на открытии торгов

Курс доллара и евро растет почти на один рубль на открытии торгов Московской биржи 4 мая, свидетельствуют данные торговой площадки.
Экономика сегодня вчера в 03:23
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Общество

В Дептрансе рассказали, сколько будут стоить маски в московском метро

Маски и перчатки во вторник на фоне ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции появятся в вендинговых автоматах на 15 станциях метро Москвы, в Telegram-канале столичного Дептранса рассказали, сколько это будет стоить.
РИА Новости 07:11
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Общество

Кино о космосе планируют снять Илон Маск и Том Круз

ИнфоСМИ 05:50
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Политика

Трамп: США не имеют отношения к морскому вторжению в Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова лидера Венесуэлы Николаса Мадуро о ситуации с морским вторжением в Венесуэлу.
Газета.Ru 11:00
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Общество

Польша начинает строительство газопровода Baltic Pipe

"Фактически начинается строительство Baltic Pipe, то есть того известного газопровода, который пройдет сначала с норвежского шельфа до Дании, а потом через Данию в Польшу, на наше побережье", - заявил он.
ТАСС вчера в 02:54
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Общество

ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён

Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM 09:45
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Общество

В России вступил в силу запрет на продажу алкоголя в жилых домах

С 5 мая в России начал действовать закон о запрете розничной продажи алкогольной продукции в небольших заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, сообщает «Парламентская газета».
Коммерсантъ вчера в 23:29
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Политика

Посол Украины предложил Шредеру пари о Крыме

Посол Украины в Германии Андрей Мельник прокомментировал заявление бывшего канцлера Герхарда Шредера о том, что «ни один российский президент никогда не отдаст Крым Украине».
Взгляд.ру вчера в 00:22
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Шоу-бизнес

Рудковская рассказала об извинениях от написавших про ее сына статью

Продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, на своей странице в Instagram раскритиковала портал Star Hit, написавший про психическое расстройство их сына Александра.
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Политика

Глава Нижнего Новгорода уйдет в отставку

Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
РИА Новости 09:11
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Общество

Трое журналистов умерли в России от коронавируса

«В России скончались трое журналистов, более ста заразились коронавирусом», — уточнил он.
Городовой 08:11
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Общество

Из Лос-Анджелеса в Москву вылетел вывозной рейс «Аэрофлота»

Около 400 россиян вылетели вывозным рейсом авиакомпании «Аэрофлот» из Лос-Анджелеса в Москву, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 23:05
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Шоу-бизнес

Бывший супруг Лолиты сразу после развода завел новую семью

Лолита еще в 2019 году сообщила о том, что у нее есть новый избранник, но она до сих пор так и не рассказала общественности, кто он.
RuNews24.ru 05:25
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Общество

Индекс самоизоляции Петербурга опустился в красную зону

Индекс самоизоляции Петербурга днем во вторник составляет 2,9 балла — Северная столица в красной зоне, несмотря на то что многие горожане на майские праздники уехали на дачи.
DP.RU 06:24
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Общество

Шеф-повар рассказал о меню на банкете в честь Дня Победы в Кремле

Наша версия 06:00
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Общество

В семи районах Ленинградской области введут масочный режим

Обязательный масочный режим введут в Бокситогорском, Выборгском, Всеволожском, Гатчинском, Ломоносовском, Приозерском и Тосненском районах Ленинградской области, сообщили РИА Новости в областной администрации.
РИА Новости 09:40
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Общество

В Минздраве заявили, что пик эпидемии коронавируса еще не пройден

Россия находится далеко от выхода на плато по заболеваемости COVID-19 (период, когда число новых заболевших остается примерно на одном уровне на протяжении нескольких дней), заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.
Ведомости вчера в 12:32
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Общество

Умер член президиума РАН Евгений Микрин

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" подтвердила ТАСС смерть Евгения Микрина.
ТАСС 02:56
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Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера

Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
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Происшествия

ЕСПЧ постановил выплатить €2 тыс. дочери самого богатого ректора России

Как следует из сообщения ЕСПЧ, в 2011 году Литвиненко из-за ссоры с отцом покинула Россию вместе с несовершеннолетним сыном.
РБК 10:49
Хоккей

Денисенко подписал трехлетний контракт с «Флоридой»

Официальный сайт клуба НХЛ Флорида Пантерз сообщил о заключении контракта с 19-летним российским форвардом Григорием Денисенко.
Советский спорт 11:07
Здоровье

В Кирове вакцину от полиомиелита протестируют против коронавируса

В Кировской области планируют тестировать вакцину от полиомиелита в качестве профилактики коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец Киров 10:25
Авто

Компания Nissan ограничит свое присутствие в Европе

Компания Nissan планирует сократить свое присутствие в Европе и сосредоточиться на трех рынках: США, Китае и Японии.
Автоновости дня 01:54
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Наука

В Нидерландах учёные синтезировали антитело против коронавируса

Амстердам, 5 мая 2020, 13:48 — REGNUM Антитело, способное «победить новый коронавирус в лабораторных условиях», создано учёными из Утрехтского университета в Нидерландах.
REGNUM 06:48
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Общество

В Израиле сообщили об успехах в создании лечения коронавируса

Команда Израильского института биологических исследований в городе Нес-Циона представила министру обороны Нафтали Беннету "значительное достижение" в разработке "средства от коронавируса", пишет издание "Едиот Ахронот".
РИА Новости вчера в 18:26
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Экономика

В России отменили комиссию за переводы до 100 тысяч рублей

Банк РФ с 1 мая устанавливает предельное значение комиссий, взимаемых банками со своих клиентов при переводах в системе быстрых платежей: операции на сумму до 100 тысяч рублей в месяц должны осуществляться банками без взимания платы, комиссия с переводов свыше этой суммы составит не более 0,5%, максимально 1500 рублей.
Страна Советов on-line 03 мая в 07:20
Политика

Германия объявила в международный розыск российского хакера

В Германии федеральный прокурор выдал ордер на арест 29-летнего российского хакера Дмитрия Бадина, который якобы совершил ряд кибератак, в том числе и на немецкий парламент в 2015 году, пишет Süddeutsche Zeitung.
Газета.Ru 04:57
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Финальная версия The Last of Us: Part II ушла в печать

Чемпионат 04:57
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Общество

Советник ВОЗ назвал две основные меры по борьбе с коронавирусом

Советник ВОЗ подчеркнул, что преимущества иных жестких мер, в том числе и закрытия границ, в борьбе с вирусом не очевидны.
ТАСС 08:54
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Наука

Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса

Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
Российская газета 03 мая в 03:45
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