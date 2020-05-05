Общество
Газета.RuАвтоэксперт перечислил новые штрафы для водителей
Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал, какие штрафы планируют ввести российские власти. Об этом пишет агентство "Прайм". Так, автовладельцы будут должны заплатить 5 тыс. рублей за нанесение ущерба городской инфраструктуре.
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с чего всё началось
Российские власти подготовили новые штрафы для автовладельцев, среди которых — за нанесение ущерба городской инфраструктуре, нарушение режима тишины и опасную езду. Об этом рассказал агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.ПРАЙМвчера в 19:09
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Нарушение тишины и опасная езда: в России подготовили новые штрафы для водителей
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 11:16, Ашберн
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