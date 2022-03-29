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Автоэксперт рассказал о падении стоимости автомобилей в России

Дешевеют не только новые машины, но и подержанные, пишет «Бизнес ФМ».
Lenta.ru
Эксперт автомобильного портала Motor1.com Юрий Урюков заявил, что на данный момент из-за нарушения логистических цепочек цены на автомобили стали очень высокими.
ИА SM-News
Эксперт по авто и директор компании "Максимум" Александр Кустов подчеркивает, что все еще наблюдает дефицит новых машин в салонах, особенно в более престижном сегменте автомобильного рынка.
ИА SM-News
Если интерес покупателей к той или иной модели снижается, то автодилер ставит более низкий ценник.
FBM.ru

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Автоэксперт Кустов рассказал о падении стоимости автомобилей в России в марте 2022 года
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