Lenta.ruАвтоэксперт рассказал о падении стоимости автомобилей в РоссииДешевеют не только новые машины, но и подержанные, пишет «Бизнес ФМ».Lenta.ruЭксперт автомобильного портала Motor1.com Юрий Урюков заявил, что на данный момент из-за нарушения логистических цепочек цены на автомобили стали очень высокими.ИА SM-NewsЭксперт по авто и директор компании "Максимум" Александр Кустов подчеркивает, что все еще наблюдает дефицит новых машин в салонах, особенно в более престижном сегменте автомобильного рынка.ИА SM-NewsЕсли интерес покупателей к той или иной модели снижается, то автодилер ставит более низкий ценник.FBM.ruЧитать далееСвернутьТарантас НьюсТарантас НьюсMax-CarsSolenka.infoРамблерАвтоновости дняИА Красная ВеснаПодробнее о событииАвтоэксперт Кустов рассказал о падении стоимости автомобилей в России в марте 2022 годаТарантас Ньюс11:33В России начали внезапно дешеветь автомобили из-за укрепившегося рубляЮжный автомобиль11:28Автоэксперт Кустов: в РФ идет тренд на снижение цен на новые автомобили и с пробегомАвтоновости дня10:09Кустов сообщил, что в РФ идет тренд на снижение цен на новые автомобили и с пробегомSolenka.info10:10Кустов: в РФ идет тренд на снижение цен на новые автомобили и с пробегомИА SM-News10:36Автоэксперт Кустов: идет тренд на снижение цен на новые и подержанные автомобилиFBM.ru09:43Кустов заявил, что в РФ идет тренд на снижение цен на новые автомобили и с пробегомNVL09:10Показать ещёОценить118Поделиться