РПЛ

КоммерсантъКоммерсантъУфа — Спартак 1:0

Уфа — Спартак
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Нефтяник»
Николай Рассказов
13′
16′
Самуэль Жиго
Оливье Тилль
26′
33′
Аяз Гулиев
58′
Аяз Гулиев
Алекс Крал
Вячеслав Кротов
Ловро Бизяк
65′
69′
Эсекиэль Понсе
Джордан Ларссон
72′
Андре Шюррле
Джемал Табидзе
74′
Оливье Тилль
Андрес Вомбергар
78′
79′
Гус Тил
Данила Емельянов
Артем Голубев
80′
81′
Андре Шюррле
Лоренсо Мельгарехо
86′
Илья Кутепов
Футболисты московского «Спартака» проиграли «Уфе» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Уфе встреча закончилась со счетом 1:0. Гол забил Николай Рассказов (13, авт.). Для «Спартака» это поражение стало четвертым подряд.
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