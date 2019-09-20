РПЛ

MetaratingsMetaratings«Уфа» смогла обыграть «Спартак» без ударов в створ ворот

Уфа — Спартак
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Нефтяник»
Николай Рассказов
13′
16′
Самуэль Жиго
Оливье Тилль
26′
33′
Аяз Гулиев
58′
Аяз Гулиев
Алекс Крал
Вячеслав Кротов
Ловро Бизяк
65′
69′
Эсекиэль Понсе
Джордан Ларссон
72′
Андре Шюррле
Джемал Табидзе
74′
Оливье Тилль
Андрес Вомбергар
78′
79′
Гус Тил
Данила Емельянов
Артем Голубев
80′
81′
Андре Шюррле
Лоренсо Мельгарехо
86′
Илья Кутепов
В матче 10-го тура российской Премьер-Лиги «Спартак» в гостях проиграл «Уфе» (0:1). Примечательна эта победа тем, что хозяева смогли одержать выиграть в матче, где не нанесли ни одного удара в створ за все 90 минут.
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