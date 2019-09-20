В матче 10-го тура российской Премьер-Лиги «Спартак» в гостях проиграл «Уфе» (0:1). Примечательна эта победа тем, что хозяева смогли одержать выиграть в матче, где не нанесли ни одного удара в створ за все 90 минут.

Футбол Кононов рассказал, что нужно «Спартаку» для успеха Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал результат матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором его команда уступила «Уфе» (0:1).

Общество Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».

Политика Глава МИД Украины назвал условие отмены блокады Донбасса Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал условие снятия блокады с Донбасса.

Хоккей Владелец ночного клуба: «Овечкин считает, что ему все должны» Совладелец и генеральный промоутер столичного ночного клуба "Рай" Андреас Лобжанидзе заявил, что российский хоккеист, капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не привык платить за себя в увесилительных заведениях.

Шоу-бизнес 46-летняя беременная Мария Миронова рассекретила своего мужа Три недели назад 46-летняя Мария Миронова рассекретила свою беременность. Актриса опубликовала фото и видео с отдыха.

Политика В Киеве пообещали конфисковать купленные россиянами сельхозземли После снятия на Украине запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения россияне все равно не смогут их приобрести, а если какой-то участок и будет куплен, его конфискуют.

Футбол РФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина Российский футбольный союз (РФС) подтвердил информацию о решении отказать петербургскому клубу «Зенит» в регистрации нападающего команды Александра Кокорина.

Кино Вышел финальный трейлер фантастического экшена «Кома» В сюжете фантастического экшена «Кома» лежит история молодого архитектора, попавшего в загадочную аварию.

Политика Еврокомиссия требует найти «другое решение» по транзиту через Украину В ходе трехсторонних консультаций России, Украины и представителей ЕК, последние потребовали от российской стороны найти «другое решение», поскольку продление договора, срок которого истекает в декабре, невозможно.

Религия В РПЦ выступили за крещение родившихся в результате ЭКО детей По словам Легойда, высказывания, которые ранее озвучил протоиерей Дмитрий Смирнов относительно нежелания крестить родившихся в следствие ЭКО детей, являются его собственными и не имеют отношении к позиции церкви.

Шоу-бизнес Деми Мур откровенно рассказала об изменах Эштона Катчера в мемуарах Деми откровенно написала о том, что в браке с Катчером впервые попробовала секс втроем, третьей стала другая девушка.

Армия и оружие В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.

Экономика Правительство одобрило повышение МРОТ с 2020 года Правительство России одобрило повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года. Об этом сообщает РИА "Новости".

Экономика Saudi Aramco показала последствия атаки дронов на ее объекты Прибывшим на месторождение Хураис корреспондентам показали последствия атаки дронов — пробитые осколками трубы, разорванные трубопроводы и обгоревшее оборудование, сообщает Bloomberg.

Политика Кремль ответил на сообщения о срыве нормандского саммита Комментируя сообщения СМИ, что Киев не будет подписывать "формулу Штайнмайера" в рамках контактной группы, что ставит под вопрос проведение саммита нормандской четверки, Песков сказал: "Ведется обсуждение этой темы".

Общество Минюст опроверг отмену профессиональных праздников Минюст России опроверг информацию о планирующейся отмене ряда профессиональных праздников, учрежденных во времена СССР — Дня железнодорожного транспорта, Всероссийского дня железнодорожника, Дня радио, Дня воздушного флота и ряда других.

Спорт Сестры Аверины взяли золото и серебро ЧМ по художественной гимнастике В упражнениях с мячом Дина стала первой, Арина – второй Россиянки заняли сразу две первые ступени пьедестала на чемпионате мира по художественной гимнастике в упражнениях с мячом, сообщает РИА "Новости".

Политика В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51» Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.

Политика Трамп заявил, что США могут нанести удар по 15 объектам в Иране Американский президент Дональд Трамп заявил журналистам, что Соединённые Штаты готовы нанести удар по 15 «большим объектам» в Иране, но он не хочет этого делать.

Политика Россия допустила разрыв договора об управлении железными дорогами Армении Россия прорабатывает возможность досрочного расторжения договора об управлении железными дорогами Армении.

Авто Tesla Model 3 попала в топ самых безопасных автомобилей В августе этого года компания Tesla поссорилась с Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA) из-за рекламы Model 3. По результатам краш-тестов электромобилю присудили пять звезд из пяти возможных, и в Tesla поспешили назвать свою модель «самым безопасным автомобилем среди всех транспортных средств, протестированных NHTSA».