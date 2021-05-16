Автоинспекторы в Свердловской области начали использовать мобильное приложение, которое сообщает об автомобилях, не зарегистрированных в ГИБДД, а также водителях, лишенных права управления. Об этом журналистам сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по региону.

С чего всё началось В России автоинспекторы начали ловить нарушителей правил дорожного движения с помощью специального мобильного приложения, сообщается на сайте ГИБДД по Свердловской области. РИА Новости 01:55