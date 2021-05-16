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Автоинспекторы на Урале начали использовать мобильное приложение для выявления нарушителей

Автоинспекторы в Свердловской области начали использовать мобильное приложение, которое сообщает об автомобилях, не зарегистрированных в ГИБДД, а также водителях, лишенных права управления. Об этом журналистам сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по региону.В источнике
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С чего всё началось

В России автоинспекторы начали ловить нарушителей правил дорожного движения с помощью специального мобильного приложения, сообщается на сайте
 ГИБДД по Свердловской области.

Подробнее о событии

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