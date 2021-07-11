Рост автокредитования в России в текущем году может составить до 50%, считают в Бюро кредитных историй (БКИ) и банках. Росту поспособствуют темпы выдачи кредитов и спрос на займы со стороны населения. Однако объем оформленных кредитов по итогам мая сократился.

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С чего всё началось Оптимальные обороты: автокредитованию спрогнозировали рост до 50% Автокредитование в России в 2021 году может увеличиться в пределах 50%, рассказали опрошенные «Известиями» представители БКИ и банков. Такому росту поспособствуют темпы выдачи займов и спрос со стороны населения. Однако по итогам мая объем оформленных кредитов сократился. Известия 17:01