Рост автокредитования в России в текущем году может составить до 50%, считают в Бюро кредитных историй (БКИ) и банках. Росту поспособствуют темпы выдачи кредитов и спрос на займы со стороны населения. Однако объем оформленных кредитов по итогам мая сократился.

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С чего всё началось «Если нынешние темпы сохранятся, то в 2021 году количество выдач может превысить даже показатель 2019-го на 20—30%, а объемы — на 50%», — передает слова эксперта газета « Известия ». URA.Ru 17:21