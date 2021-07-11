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Автокредитование в 2021 году может вырасти в России на 50%

Рост автокредитования в России в текущем году может составить до 50%, считают в Бюро кредитных историй (БКИ) и банках. Росту поспособствуют темпы выдачи кредитов и спрос на займы со стороны населения. Однако объем оформленных кредитов по итогам мая сократился.В источнике

С чего всё началось

«Если нынешние темпы сохранятся, то в 2021 году количество выдач может превысить даже показатель 2019-го на 20—30%, а объемы — на 50%», — передает слова эксперта газета «Известия
».

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