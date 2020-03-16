Общество

Газета.RuГазета.RuС 2021 года пенсии могут начать назначать автоматически

В министерстве отметили, что уведомления Пенсионного фонда будут автоматически приходить через портал "Госуслуги". Внести в Государственную Думу законопроект, предполагающий введение с 2021 года беззаявительного механизма назначения пенсий, намерен Минтруд России.
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с чего всё началось

Вам рассылка: пенсии россиянам будут назначаться автоматически

C 2021 года в России будет введен беззаявительный механизм назначения пенсий. Достигшие 45 лет граждане через сайт госуслуг начнут получать автоматические уведомления о размере своих накоплений. Такой законопроект готовит к внесению в Госдуму Минтруд.
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