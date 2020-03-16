C 2021 года в России будет введен беззаявительный механизм назначения пенсий. Достигшие 45 лет граждане через сайт госуслуг начнут получать автоматические уведомления о размере своих накоплений. Такой законопроект готовит к внесению в Госдуму Минтруд.

с чего всё началось

В министерстве отметили, что уведомления Пенсионного фонда будут автоматически приходить через портал "Госуслуги". Внести в Государственную Думу законопроект, предполагающий введение с 2021 года беззаявительного механизма назначения пенсий, намерен Минтруд России.

С 2021 года пенсии могут начать назначать автоматически

Происшествия В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.

Политика В Кремле прокомментировали закрытие границы России с Белоруссией Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на понимание со стороны Белоруссии относительно мер по закрытию границы с республикой в связи с распространением коронавируса.

Здоровье Подписан указ о противодействии коронавирусу в Красноярском крае Красноярск, 16 марта 2020, 14:45 — REGNUM Губернатор Красноярского края Александр Усс подписал указ о противодействии распространению новой коронавирусной инфекции в регионе.

Политика В Еврокомиссии оценили целесообразность закрытия границ внутри ЕС Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе заявил, что закрывать границы внутри Евросоюза из-за коронавируса нецелесообразно, поскольку вирус уже присутствует во всех государствах сообщества.

Общество Севшим на карантин россиянам оплатят больничные Ранее РФ закрыла границы с рядом стран, в том числе с Белоруссией, что вызвало негодование властей республики.

Общество МГУ переходит на дистанционное обучение Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова выпустил приказ о переводе студентов на дистанционное обучение, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Общество Заразившийся коронавирусом россиянин назвал симптомы заболевания Чемпион мира 2009 года по кайтсерфингу Петр Тюшкевич, находящийся в столичной инфекционной больнице в Коммунарке с подтвержденной коронавирусной инфекцией, рассказал о первых симптомах болезни.

Экономика Промпроизводство Китая продемонстрировало худшие показатели за 30 лет Промышленное производство Китая в январе-феврале обрушилось на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вопреки ожидаемому аналитиками среднему росту на 1,5%, сообщает Reuters.