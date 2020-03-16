Общество
Газета.RuС 2021 года пенсии могут начать назначать автоматически
В министерстве отметили, что уведомления Пенсионного фонда будут автоматически приходить через портал "Госуслуги". Внести в Государственную Думу законопроект, предполагающий введение с 2021 года беззаявительного механизма назначения пенсий, намерен Минтруд России.
Читать в источнике
Оценить669
с чего всё началось
C 2021 года в России будет введен беззаявительный механизм назначения пенсий. Достигшие 45 лет граждане через сайт госуслуг начнут получать автоматические уведомления о размере своих накоплений. Такой законопроект готовит к внесению в Госдуму Минтруд.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 08:26, Ашберн
Энергетика
Spectator: обвал цен на нефть может убить сланцевую индустрию США
Обвал цен на нефтяном рынке может стать "смертельным ударом" для американской сланцевой индустрии. Об этом сообщает The Spectator.
Происшествия
В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь
Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
Здоровье
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Происшествия
Российский тренер задушил бывшую любовницу на глазах у ее дочери
В Улан-Удэ арестован 38-летний тренер местного спортклуба, обвиняемый в убийстве бывшей любовницы, которую он задушил на глазах ее дочери.
Политика
В Кремле прокомментировали закрытие границы России с Белоруссией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на понимание со стороны Белоруссии относительно мер по закрытию границы с республикой в связи с распространением коронавируса.
Политика
Академики и юристы подписали обращение против поправок в Конституцию
Группа ученых, юристов, писателей и журналистов подписала коллективное обращение против поправок в Конституцию.
Наука
Ученые рассказали, что лечить депрессию можно бессонницей
Последние исследования демонстрируют пользу бессонницы при лечении депрессии.
Шоу-бизнес
Стала известна судьба квартиры Юлии Началовой
Стала известна судьба квартиры российской певицы и актрисы Юлии Началовой.
Здоровье
Мэрия: переход школ Саратова на дистанционное обучение не планируется
В Саратове пока не планируется переход школ на дистанционное обучение. Об этом сообщает администрация города.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $31 за баррель
Здоровье
На Украине предложили наказывать за намеренное заражение коронавирусом
За намеренное заражение коронавирусом на Украине могут ввести уголовную ответственность.
Футбол
«Ливерпуль» имеет самый ценный состав в топ-5 лиг Европы
Центр спортивных исследований CIES Football Observatory опубликовал анализ стоимости составов клубов топ-5 европейских чемпионатов.
Происшествия
В Москве ребенка госпитализировали после фокусов с сухим льдом
Во время фокуса с сухим льдом ребенок получил ожоги, после чего был госпитализирован в одну из столичных больниц.
Здоровье
Подписан указ о противодействии коронавирусу в Красноярском крае
Красноярск, 16 марта 2020, 14:45 — REGNUM Губернатор Красноярского края Александр Усс подписал указ о противодействии распространению новой коронавирусной инфекции в регионе.
Футбол
Форвард «Торпедо» Руденко получил приз «Почты России» за самый быстрый гол
Нападающий «Торпедо» Александр Руденко получил приз «Почты России» как автор самого быстрого гола 26-го тура ФНЛ.
Происшествия
Пассажирка рейса «Москва-Пхукет» укусила полицейского во «Внуково»
Пассажирка рейса "Москва-Пхукет" стала фигуранткой уголовного дела.
Политика
В Еврокомиссии оценили целесообразность закрытия границ внутри ЕС
Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе заявил, что закрывать границы внутри Евросоюза из-за коронавируса нецелесообразно, поскольку вирус уже присутствует во всех государствах сообщества.
Шоу-бизнес
Младшая дочь Анджелины Джоли больше не одевается как мальчик
Ранее 11-летняя дочь Анджелины Джоли ходила на светские мероприятия, надев на себя одежду для мальчиков.
Общество
Российский шеф-повар раскритиковал рецепт борща от украинского коллеги
Общество
Севшим на карантин россиянам оплатят больничные
Ранее РФ закрыла границы с рядом стран, в том числе с Белоруссией, что вызвало негодование властей республики.
Общество
Apple во Франции оштрафовали на 1,1 млрд евро
Власти Франции оштрафовали американскую корпорацию Apple на 1,1 млрд евро за нарушение требований антимонопольного законодательства.
Общество
Zara может временно закрыть свои магазины в России
По информации издания, "Зара СНГ", подконтрольная компании Inditex (бренды Zara, Stradivarius, Oysho, Bershka и Pull&bear), не исключила временное закрытие магазинов.
Общество
МГУ переходит на дистанционное обучение
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова выпустил приказ о переводе студентов на дистанционное обучение, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.
Политика
Путин: России удалось компенсировать все потери от санкций
Москва, 16 марта 2020, 11:51 — REGNUM Санкции обернулись для России потерей около $50 млрд, но страна смогла полностью компенсировать их.
Авто
Ford приостановил работу испанского завода из-за коронавируса
Общество
Заразившийся коронавирусом россиянин назвал симптомы заболевания
Чемпион мира 2009 года по кайтсерфингу Петр Тюшкевич, находящийся в столичной инфекционной больнице в Коммунарке с подтвержденной коронавирусной инфекцией, рассказал о первых симптомах болезни.
Экономика
Промпроизводство Китая продемонстрировало худшие показатели за 30 лет
Промышленное производство Китая в январе-феврале обрушилось на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вопреки ожидаемому аналитиками среднему росту на 1,5%, сообщает Reuters.
Политика
Путин 17 марта проведет совещание с членами правительства
Президент России Владимир Путин выступит на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры по итогам работы ведомства за прошедший год 17 марта, сообщили в пресс-службе Кремля.
Футбол
Василий Уткин: «Почему нельзя признать „Ливерпуль“ чемпионом? Мы же признали „Интер“, когда дисквалифицировали „Юве“»
Журналист Василий Уткин поделился мнением об идее аннулировать результаты сезона в АПЛ и не присуждать «Ливерпулю» звание чемпиона.