C 2021 года в России будет введен беззаявительный механизм назначения пенсий. Достигшие 45 лет граждане через сайт госуслуг начнут получать автоматические уведомления о размере своих накоплений. Такой законопроект готовит к внесению в Госдуму Минтруд.

с чего всё началось

Министерство труда России готовит законопроект о введении беззаявительного механизма назначения пенсий с 2021 года.

Автоматическое начисление пенсий могут начать в России с 2021 года

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