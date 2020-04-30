Амир Натхо, экс-футболист «Локомотива» и брат Бибраса Натхо, бывшего игрока ЦСКА, оказался в центре скандала, после того как его авто стало причиной массового ДТП в Краснодаре. Данный инцидент произошел вчера, 29 апреля, в вечерние часы.

Брат Бибраса Натхо оказался причастен к резонансному ДТП в Краснодаре

Политика Страны «нормандской четверки» хотят обсудить работу КПП на Донбассе Министры иностранных дел стран «нормандского формата» собираются поговорить о возможности организации КПП в условиях пандемии.

Здоровье В Италии нашли способ избежать второй волны коронавируса Глава департамента инфекционных заболеваний в Высшем институте здоровья, научный советник правительства Италии Джованни Рецца сообщил, что социальное дистанцирование, широкое тестирование, подавление новых очагов инфекции и внедрение новых методов лечения позволит избежать второй волны инфицирования коронавирусом после отмены карантинных мер. 14

Происшествия На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери. 18

Общество Саратовская прокуратура проверит закупку масок по 425 рублей "По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко организована проверка по публикациям в СМИ о возможных нарушениях при закупке за счет бюджета средств индивидуальной защиты, в том числе одноразовых медицинских масок стоимостью 425 рублей", - говорится в сообщении. 845

Спорт Футболист «Луча» раскритиковал главу Приморья за слова о спортсменах Полузащитник «Луча» Дмитрий Калугин ответил на слова губернатора Приморья Олега Кожемяко, ранее объяснившего отказ финансировать профессиональный спорт отсутствием в клубах местных воспитанников.

Происшествия На Кокорина с Мамаевым подали в суд Телеведущая Ольга Ушакова подала заявление в суд на форварда «Сочи» Александра Кокорина и хавбека «Ростова» Павла Мамаева. 184

Общество В Башкирии продлили режим самоизоляции до 11 мая Глава Башкирии Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в регионе до 11 мая и ввел масочный режим в общественных местах с 4 мая. 7

Общество Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток». 505

Общество Главврач Коммунарки выступил за сохранение ограничений Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко выступил за сохранение ограничений для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19. 155

Экономика Какие перемены ждут россиян в мае С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере. 563

Космос Марсианский беспилотник обрел своё имя Беспилотный вертолет, который полетит на Марс в рамках программы NASA, получил имя «Инженити» («Изобретательность»).

Политика ЛНА объявила о прекращении огня в Ливии на время Рамадана Ливийская национальная армия (ЛНА) приостанавливает боевые действия на время священного для мусульман месяца Рамадан, об этом заявил официальный спикер ЛНА Ахмад аль-Мисмари.

Энергетика Цены на нефть растут на фоне выхода данных о запасах в США Цены на нефть начали рост на фоне публикации доклада Минэнерго США об изменении запасов нефти в стране.

Наука Разработан биоробот, имитирующий работу периферической нервной системы Ученые из Университета Иллинойса создали биоробота, который способен имитировать работу периферической нервной системы.

Общество В Иркутской области ужесточен режим самоизоляции Указ о продлении и усилении режима самоизоляции подписал сегодня, 30 апреля, врио главы региона Игорь Кобзев, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Иркутской области. 5

Киберспорт Игра Deep Rock Galactic про космических гномов покидает ранний доступ Вашингтон, 30 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Разработчики игры Deep Rock Galactic объявили, что она выйдет из раннего доступа 13 мая 2020 года.

Футбол Арустамян: «Большая часть клубов РПЛ не хочет доигрывать сезон» Известный инсайдер Нобель Арустамян посредством своего телеграм-канала сообщил, что большая часть клубов российской Премьер-лиги выступает за то, чтобы не доигрывать нынешний сезон.