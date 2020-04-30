Происшествия
Discover24Брат Бибраса Натхо оказался причастен к резонансному ДТП в Краснодаре
Амир Натхо, экс-футболист «Локомотива» и брат Бибраса Натхо, бывшего игрока ЦСКА, оказался в центре скандала, после того как его авто стало причиной массового ДТП в Краснодаре. Данный инцидент произошел вчера, 29 апреля, в вечерние часы.
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Брат футболиста Бибраса Натхо оказался причастен к ДТП в Краснодаре с погоней от полиции
Кубанские новости00:54
Брат Бибраса Натхо оказался причастен к массовому ДТП в Краснодаре с погоней от полиции
Чемпионатвчера в 20:38
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В Италии нашли способ избежать второй волны коронавируса
Глава департамента инфекционных заболеваний в Высшем институте здоровья, научный советник правительства Италии Джованни Рецца сообщил, что социальное дистанцирование, широкое тестирование, подавление новых очагов инфекции и внедрение новых методов лечения позволит избежать второй волны инфицирования коронавирусом после отмены карантинных мер.
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Сериал «Зулейха открывает глаза» установил несколько рекордов
Сериал «Зулейха открывает глаза» установил несколько рекордов на российском телевидении.
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На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери
На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
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На Кубани нарушителей карантина выявят с помощью видеокамер
В Краснодарском крае завершена работа над программным комплексом для выявления нарушителей карантина. Уже проведено тестирование системы.
Бизнес-газета 03:26
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Футболист «Луча» раскритиковал главу Приморья за слова о спортсменах
Полузащитник «Луча» Дмитрий Калугин ответил на слова губернатора Приморья Олега Кожемяко, ранее объяснившего отказ финансировать профессиональный спорт отсутствием в клубах местных воспитанников.
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Телеведущая Ольга Ушакова подала заявление в суд на форварда «Сочи» Александра Кокорина и хавбека «Ростова» Павла Мамаева.
Lenta.ru 02:56
Общество
В Башкирии продлили режим самоизоляции до 11 мая
Глава Башкирии Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в регионе до 11 мая и ввел масочный режим в общественных местах с 4 мая.
РИА Новости 05:36
Общество
Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России
Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток».
Lenta.ru вчера в 21:24
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Главврач Коммунарки выступил за сохранение ограничений
Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко выступил за сохранение ограничений для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 16:19
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В Иркутской области нашли пропавших чиновников районной администрации
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Собчак сбежала с эфира Соловьева во время его ссоры с Кашиным
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Правительство РФ выделит 30 млрд рублей на решение проблем дольщиков
Москва, 30 апреля 2020, 12:05 — REGNUM На решение проблем обманутых дольщиков будет выделено 30 млрд рублей.
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Марсианский беспилотник обрел своё имя
Беспилотный вертолет, который полетит на Марс в рамках программы NASA, получил имя «Инженити» («Изобретательность»).
Русская Планета вчера в 15:58
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РИА Новости вчера в 18:47
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Песков допустил выделение прямой материальной помощи россиянам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что россияне получат прямую материальную помощь.
Коммерсантъ 04:39
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У Елены Малышевой обнаружили недвижимость в Нью-Йорке
У ведущей программы «Жить здорово» Елены Малышевой обнаружили недвижимость в Нью-Йорке и соседнем штате Нью-Джерси.
Сибдепо 05:03
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USM Алишера Усманова приобретет 100% «ИКС Холдинга»
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Институт Гайдара ожидает кризис в промышленности хуже, чем в 2008 году
По мнению заведующего лабораторией конъюнктурных исследований учреждения Сергея Цухло, это значит, что в перспективе нынешнее сокращение спроса может стать еще хуже, чем в 2008 году.
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Цены на нефть растут на фоне выхода данных о запасах в США
Цены на нефть начали рост на фоне публикации доклада Минэнерго США об изменении запасов нефти в стране.
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Разработан биоробот, имитирующий работу периферической нервной системы
Ученые из Университета Иллинойса создали биоробота, который способен имитировать работу периферической нервной системы.
Дни24 вчера в 13:00
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В Иркутской области ужесточен режим самоизоляции
Указ о продлении и усилении режима самоизоляции подписал сегодня, 30 апреля, врио главы региона Игорь Кобзев, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Иркутской области.
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В Смоленской области снизилась доля «бессимптомных» больных COVID-19
Напомним, сегодня стало известно, что число инфицированных COVID-19 смолян увеличилось до 429.
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Игра Deep Rock Galactic про космических гномов покидает ранний доступ
Вашингтон, 30 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Разработчики игры Deep Rock Galactic объявили, что она выйдет из раннего доступа 13 мая 2020 года.
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Футбол
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Известный инсайдер Нобель Арустамян посредством своего телеграм-канала сообщил, что большая часть клубов российской Премьер-лиги выступает за то, чтобы не доигрывать нынешний сезон.
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В Петербурге ввели масочный режим
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов своим постановлением продлил все запреты и ограничения, связанные с борьбой с коронавирусом, до 12 мая.
ИА DixiNews // Санкт-Петербург 03:39