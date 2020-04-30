Происшествия
ProstoProSportАвтомобиль брата Бибраса Натхо попал в резонансное ДТП в Краснодаре
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Брат Бибраса Натхо оказался причастен к массовому ДТП в Краснодаре с погоней от полиции
Чемпионатвчера в 20:38
Брат футболиста Бибраса Натхо оказался причастен к ДТП в Краснодаре с погоней от полиции
Кубанские новости00:54
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Происшествия
Режим контртеррористической операции сняли в Екатеринбурге
Известия вчера в 20:31
Происшествия
Ведущая Ушакова подала иск против Кокорина и Мамаева
Москва, 30 апреля 2020, 10:39 — REGNUM Иск о компенсации повреждений автомобиля на спортсменов Александра Кокорина и Павла Мамаева подала телеведущая «Первого канала» Ольга Ушакова, сообщает 30 апреля ТАСС со ссылкой на Савеловский районный суд Москвы.
REGNUM 03:39
Общество
Прокуратура проверит закупку масок в Саратовской области по 425 рублей
Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин направил запрос в прокуратуру с просьбой проверить закупку медицинских масок в регионе.
Газета.Ru 03:56
Общество
Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев
Ведомости 02:07
Происшествия
Под Харьковом задержали голую женщину с отрезанной головой дочери в пакете
Правоохранители остановили на улице голую 38-летнюю женщину, у которой в руке был пакет с отрезанной головой.
Вести.Ru 04:07
Общество
В России за сутки новые случаи коронавируса выявили в 85 регионах
В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что за прошедшие сутки новые случаи коронавирусной инфекции COVID-19 в России выявили в 85 регионах страны.
RT на русском 03:59
Религия
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
РИА Новости вчера в 15:15
Общество
Власти Москвы рассказали о порядке продления пропусков
Пропуска для поездок на работу будут действовать в Москве по 4 мая, заявил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 07:47
Общество
Нижегородцы смогут посещать дачи только с документом на собственность
Оформить заявку на поездку в организацию, которая продолжает работать, можно также не чаще двух раз в неделю.
Нижний сейчас 02:23
Происшествия
В Нью-Йорке обнаружили грузовики с десятками разлагающихся тел
Десятки разлагающихся тел были обнаружены в среду в грузовиках недалеко от похоронного бюро в нью-йоркском Бруклине, сообщает газета New York Times.
РИА Новости вчера в 21:51
Общество
В Крыму растёт количество тяжёлых больных с коронавирусом
Симферополь, 30 апреля 2020, 11:08 — REGNUM В Крыму три пациента, инфицированных коронавирусом, находятся в тяжёлом состоянии и подключены к кислороду.
REGNUM 04:08
Финансы
Рубль на открытии торгов растет к доллару и евро
Курс доллара на Московской бирже на открытии торгов опустился на 0,18%, до 72,88 руб. Курс евро снизился на 0,11%, до 79,31 руб.
Коммерсантъ 03:11
Общество
В России зафиксирован рекордный рост числа заболевших коронавирусом
За последние сутки в России выявлено еще 7 099 заболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб.
Интерфакс 03:36
Общество
Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России
Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток».
Lenta.ru вчера в 21:24
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 10:18
Происшествия
Начальник УГИБДД Нижегородской области найден мертвым в своем кабинете
Начальник УГИБДД Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым в своем рабочем кабинете.
Пятый канал вчера в 11:38
Общество
Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны
Россиянам, у которых есть второе гражданство, вид на жительство за рубежом или иной документ, позволяющий постоянно проживать за границей, разрешат покинуть страну.
Газета.Ru 02:37
Здоровье
Сотрудники РКБ в Башкирии записали видеообращение к Владимиру Путину
В Сети распространилось видеообращение сотрудников печально известной Республиканской клинической больницы имени Куватова к Владимиру Путину и Правительству РФ.
Горобзор.ру 02:37
Общество
«Газпром» оставит на Чаянде взбунтовавшихся вахтовиков
Вахтовые рабочие, которые находятся на Чаяндинском месторождении "Газпрома" в Якутии, останутся на рабочем месте.
Труд вчера в 04:47
Общество
СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ вчера в 13:13
Общество
Тульские власти рассказали о новых случаях коронавируса в регионе
Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зафиксировано 6411 новых случаев, в том числе 70 в Тульской области.
РИА Новости 28 апреля в 05:53
Политика
Песков не исключил оказание прямой материальной помощи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможное оказание прямой материальной помощи на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 20:54
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США за $6,4 млн
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) нашёл у телеведущей Елены Малышевой роскошный особняк в США.
Секрет фирмы вчера в 11:26
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 30 апреля
Ситуация в мире По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на вечер 29 апреля, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 2,995 млн человек, 204,9 тыс. умерли.
РБК 01:40
Экономика
Переводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными
Банки отменили комиссию за переводы в Системе быстрых платежей (СПБ) до 100 тысяч руб. согласно предписанию ЦБ РФ.
Вести.Ru 02:51
Общество
Попова рассказала о работе российских предприятий в условиях пандемии
Предприятия в России обеспечивают безопасность работы в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Известия 03:25
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно направилось к Балтике
Строительство газопровода "Северный поток — 2" планировалось завершить в конце прошлого года, но в декабре президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, предусматривающий санкции против проекта.
РИА Новости вчера в 10:36
Энергетика
Цены на нефть Brent и WTI растут на бирже ICE
Стоимость июньских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE выросла на 3,3%, до $21,4 за баррель.
Коммерсантъ 28 апреля в 23:42
Экономика
Какие перемены ждут россиян в мае
С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru 28 апреля в 04:25