Происшествия

ProstoProSportProstoProSportАвтомобиль брата Бибраса Натхо попал в резонансное ДТП в Краснодаре

Водитель BMW пытался скрыться с места аварии, но был задержан.
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В Краснодаре полиция устроила погоню за нарушителем на BMW

АиФ Краснодар04:11

В Краснодаре футболист на BMW получил семь административных протоколов

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Брат Бибраса Натхо оказался причастен к массовому ДТП в Краснодаре с погоней от полиции

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Экс-футболист «Барселоны» оказался причастен к ДТП с погоней на Кубани

РЕН ТВ02:48

Брат футболиста Бибраса Натхо оказался причастен к ДТП в Краснодаре с погоней от полиции

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Брат Натхо оказался причастен к массовому ДТП с погоней полиции

Газета.Ruвчера в 21:39

Уходил от погони: BMW бывшего игрока «Барселоны» попала в ДТП в Краснодаре

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Происшествия

Режим контртеррористической операции сняли в Екатеринбурге

Известия вчера в 20:31
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Происшествия

Ведущая Ушакова подала иск против Кокорина и Мамаева

Москва, 30 апреля 2020, 10:39 — REGNUM Иск о компенсации повреждений автомобиля на спортсменов Александра Кокорина и Павла Мамаева подала телеведущая «Первого канала» Ольга Ушакова, сообщает 30 апреля ТАСС со ссылкой на Савеловский районный суд Москвы.
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Происшествия

В Приангарье нашли пропавших чиновников районной администрации

ТАСС вчера в 23:40
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Общество

Прокуратура проверит закупку масок в Саратовской области по 425 рублей

Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин направил запрос в прокуратуру с просьбой проверить закупку медицинских масок в регионе.
Газета.Ru 03:56
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Общество

Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

Ведомости 02:07
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Происшествия

Под Харьковом задержали голую женщину с отрезанной головой дочери в пакете

Правоохранители остановили на улице голую 38-летнюю женщину, у которой в руке был пакет с отрезанной головой.
Вести.Ru 04:07
Общество

В России за сутки новые случаи коронавируса выявили в 85 регионах

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что за прошедшие сутки новые случаи коронавирусной инфекции COVID-19 в России выявили в 85 регионах страны.
RT на русском 03:59
Религия

Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении

РИА Новости вчера в 15:15
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Общество

Власти Москвы рассказали о порядке продления пропусков

Пропуска для поездок на работу будут действовать в Москве по 4 мая, заявил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 07:47
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Общество

Нижегородцы смогут посещать дачи только с документом на собственность

Оформить заявку на поездку в организацию, которая продолжает работать, можно также не чаще двух раз в неделю.
Нижний сейчас 02:23
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Происшествия

В Нью-Йорке обнаружили грузовики с десятками разлагающихся тел

Десятки разлагающихся тел были обнаружены в среду в грузовиках недалеко от похоронного бюро в нью-йоркском Бруклине, сообщает газета New York Times.
РИА Новости вчера в 21:51
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Общество

В Крыму растёт количество тяжёлых больных с коронавирусом

Симферополь, 30 апреля 2020, 11:08 — REGNUM В Крыму три пациента, инфицированных коронавирусом, находятся в тяжёлом состоянии и подключены к кислороду.
REGNUM 04:08
Финансы

Рубль на открытии торгов растет к доллару и евро

Курс доллара на Московской бирже на открытии торгов опустился на 0,18%, до 72,88 руб. Курс евро снизился на 0,11%, до 79,31 руб.
Коммерсантъ 03:11
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Общество

В России зафиксирован рекордный рост числа заболевших коронавирусом

За последние сутки в России выявлено еще 7 099 заболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб.
Интерфакс 03:36
8
Общество

Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России

Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток».
Lenta.ru вчера в 21:24
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Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 10:18
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Происшествия

Начальник УГИБДД Нижегородской области найден мертвым в своем кабинете

Начальник УГИБДД Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым в своем рабочем кабинете.
Пятый канал вчера в 11:38
1,3K
Общество

Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны

Россиянам, у которых есть второе гражданство, вид на жительство за рубежом или иной документ, позволяющий постоянно проживать за границей, разрешат покинуть страну.
Газета.Ru 02:37
2,1K
Здоровье

Сотрудники РКБ в Башкирии записали видеообращение к Владимиру Путину

В Сети распространилось видеообращение сотрудников печально известной Республиканской клинической больницы имени Куватова к Владимиру Путину и Правительству РФ.
Горобзор.ру 02:37
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Общество

«Газпром» оставит на Чаянде взбунтовавшихся вахтовиков

Вахтовые рабочие, которые находятся на Чаяндинском месторождении "Газпрома" в Якутии, останутся на рабочем месте.
Труд вчера в 04:47
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Общество

СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной

Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ вчера в 13:13
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Общество

Тульские власти рассказали о новых случаях коронавируса в регионе

Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зафиксировано 6411 новых случаев, в том числе 70 в Тульской области.
РИА Новости 28 апреля в 05:53
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Политика

Песков не исключил оказание прямой материальной помощи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможное оказание прямой материальной помощи на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 20:54
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Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США за $6,4 млн

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) нашёл у телеведущей Елены Малышевой роскошный особняк в США.
Секрет фирмы вчера в 11:26
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Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 30 апреля

Ситуация в мире По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на вечер 29 апреля, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 2,995 млн человек, 204,9 тыс. умерли.
РБК 01:40
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Экономика

Переводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными

Банки отменили комиссию за переводы в Системе быстрых платежей (СПБ) до 100 тысяч руб. согласно предписанию ЦБ РФ.
Вести.Ru 02:51
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Общество

Попова рассказала о работе российских предприятий в условиях пандемии

Предприятия в России обеспечивают безопасность работы в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Известия 03:25
Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» судно направилось к Балтике

Строительство газопровода "Северный поток — 2" планировалось завершить в конце прошлого года, но в декабре президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, предусматривающий санкции против проекта.
РИА Новости вчера в 10:36
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Энергетика

Цены на нефть Brent и WTI растут на бирже ICE

Стоимость июньских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE выросла на 3,3%, до $21,4 за баррель.
Коммерсантъ 28 апреля в 23:42
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Экономика

Какие перемены ждут россиян в мае

С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru 28 апреля в 04:25
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