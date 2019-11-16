Происшествия
Газета.RuАвтомобиль с двумя детьми упал в реку Фонтанку в Петербурге
Автомобиль с мужчиной и детьми упал в реку Фонтанку в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА "Новости". В МЧС рассказали, что в машине находились два ребенка в возрасте пяти месяцев и девяти лет.
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Перепутал педали. «Логаном», угодившим в Фонтанку с двумя детьми, рулил мастодонт казачества
Фонтанка.Рувчера в 14:02
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