Происшествия
Газета.RuАвтомобиль с двумя детьми упал в реку Фонтанку в Петербурге
Автомобиль с мужчиной и детьми упал в реку Фонтанку в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА "Новости". В МЧС рассказали, что в машине находились два ребенка в возрасте пяти месяцев и девяти лет.
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Большунов и Непряева победили в спринте на турнире в Финляндии
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Два человека погибли в результате взрыва, прогремевшего в субботу вечером в общежитии Киева.
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Врач-диетолог клиники Маргариты Королёвой Евгений Арзамасцев в интервью "Вечерней Москве" заявил о том, что при некоторых заболеваниях людям не стоит есть клюкву.
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В Мытищах водитель автомобиля зарезал пешехода в ходе конфликта
Мужчины вступили в конфликт на проезжей части. Водитель автомобиля нанес прохожему удар в шею ножом, мужчина умер от полученного ранения.
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Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»
Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
Происшествия
СК проверит инцидент на лекции историка Соколова
Главное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу проверит жалобу одного из слушателей лекции бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
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Сегодня СМИ сообщили тревожную новость — пропала мама Александра Носика.
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Пять человек погибли в результате стрельбы в Сан-Диего
Пять человек, которые были членами одной семьи, в том числе трое детей, погибли в результате стрельбы в США, в окрестностях Сан-Диего, ещё один человек ранен.
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Политика
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Бубнов: как правило, с большими командами мы играем не лучшим образом
По сути, бельгийцы играли относительно в свою силу лишь в первом тайме.
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Помощник Зеленского заявил о последнем этапе передачи кораблей Россией
Процесс передачи кораблей ВМС Украины, задержанных год назад Россией в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.
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Сборы фильма «Джокер» в мировом прокате превысили рекордную сумму в миллиард долларов.
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Хорватия — Словакия 3:1
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Премьера картины состоится 20 декабря. Однако уже сейчас известно, что сериал продлили на второй сезон.
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Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал своё поражение от грека Стефаноса Циципаса в полуфинале Итогового чемпионата АТР в Лондоне.
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Легендарный пожарный генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Климкин умер в Москве от остановки сердца.
Армия и оружие
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Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский призвал США вернуть Сирии, принадлежащие ей нефтяные месторождения.
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Обнародована переписка убитой доцентом Соколовым аспирантки
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В настоящее время команда Сергея Сивохо занимается разработкой новой гуманитарной политики на востоке Украины.
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Явка на досрочное голосование в Белоруссии составила 35%
Явка на досрочное голосование на парламентских выборах в Белоруссии составила 35%, 16 ноября сообщается на сайте ЦИК республики.
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От депрессии поможет йога и дыхательные практики
От депрессии помогут избавиться дыхательные упражнения и йога.