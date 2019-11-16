Происшествия

Газета.RuГазета.RuАвтомобиль с двумя детьми упал в реку Фонтанку в Петербурге

Автомобиль с мужчиной и детьми упал в реку Фонтанку в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА "Новости". В МЧС рассказали, что в машине находились два ребенка в возрасте пяти месяцев и девяти лет.
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