Происшествия
ТАССАвтомобиль сбил Ренату Литвинову в центре Москвы
Литвинова серьезно не пострадала, сообщила ТАСС представитель актрисы. По словам собеседницы агентства, "во время прогулки на Тверском бульваре на Ренату Литвинову наехал автомобиль с девушкой за рулем".
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с чего всё началось
ДТП произошло в день рождения Литвиновой. В центре Москвы автомобиль сбил актрису и режиссера Ренату Литвинову. Об этом рассказала «Звезде» ассистент актрисы Александра.ТК Звездавчера в 09:28
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Литвинова пошла праздновать день рождения в ресторан после того, как ее сбила машина
Москва 24вчера в 20:24
ГИБДД Москвы проверяет информацию о наезде автомобиля на актрису Р.Литвинову в центре столицы
Агентство Москвавчера в 10:41
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