Происшествия

ТАССТАССАвтомобиль сбил Ренату Литвинову в центре Москвы

Литвинова серьезно не пострадала, сообщила ТАСС представитель актрисы. По словам собеседницы агентства, "во время прогулки на Тверском бульваре на Ренату Литвинову наехал автомобиль с девушкой за рулем".
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с чего всё началось

Ренату Литвинову сбил автомобиль в центре Москвы

ДТП произошло в день рождения Литвиновой. В центре Москвы автомобиль сбил актрису и режиссера Ренату Литвинову. Об этом рассказала «Звезде» ассистент актрисы Александра.
ТК Звездавчера в 09:28

Подробнее о событии

Литвинова пошла праздновать день рождения в ресторан после того, как ее сбила машина

Москва 24вчера в 20:24

Ренату Литвинову сбила машина в Москве

РИА Новостивчера в 10:01

Раскрыты подробности ДТП с Ренатой Литвиновой

ТК Звездавчера в 11:13

Автомобиль сбил Ренату Литвинову в центре Москвы

ТАССвчера в 10:04

ГИБДД Москвы проверяет информацию о наезде автомобиля на актрису Р.Литвинову в центре столицы

Агентство Москвавчера в 10:41

Задержана сбившая Литвинову в день рождения девушка

Газета.Ruвчера в 10:57

ГИБДД по Москве проверит информацию о наезде на актрису Литвинову

Вечерняя Москвавчера в 10:49
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
Кино

Фильм «Дылда» Балагова получил приз на кинофестивале США

Невские Новости 11 января в 21:42
Политика

Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Иран на переговоры

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Тегеран на переговоры с Вашингтоном, но главное - чтобы у Ирана не было ядерного оружия, а в отношении протестующих в стране не применялось насилие.
ТАСС вчера в 19:22
Происшествия

Первый человек умер в Китае от нового коронавируса

АМИТЕЛ 11 января в 06:47
Происшествия

В Новосибирске умер захлебнувшийся в аквапарке мальчик

В больнице Новосибирска умер 16-летний мальчик, который захлебнулся в местном аквапарке.
РБК вчера в 23:18
Общество

Стоимость тарифов у сотовых операторов подорожает

Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов «Мегафон» и «ВымпелКом» («Билайн») подорожает.
Lenta.ru вчера в 21:51
Происшествия

В США из-за бурь и торнадо погибли 11 человек

В США из-за бурь и торнадо погибли по меньшей мере 11 человек за последние два дня, сообщило AP со ссылкой на представителей местных властей.
РБК 11 января в 22:26
Футбол

«Реал» выиграл Суперкубок Испании

"Реал" выиграл 4:1 и в 11 раз завоевал Суперкубок Испании, розыгрыш которого впервые проходил в Саудовской Аравии.
Вести.Ru вчера в 15:50
Армия и оружие

На обстрелянной авиабазе Балад в Ираке не было военных США

Российская газета вчера в 16:23
Политика

Экс-президент Польши призвал Варшаву признать правду об Освенциме

Бывший президент Польши Лех Валенса считает, что Варшаве следовало пригласить президента России Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения Освенцима.
Газета.Ru вчера в 21:00
Происшествия

Внука Никиты Михалкова допросят после падения модели из его квартиры

По информации телеканала РЕН ТВ, Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа, пока Баков спал.
Говорит Москва 11 января в 23:55
Происшествия

Во Владивостоке массово эвакуируют школы после сообщений о минировании

Сообщения о минировании школ заставляют проводить эвакуации во многих школах Владивостока, к настоящему времени стало известно о чрезвычайных происшествиях ещё в нескольких школах города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 20:14
Политика

Австрия выступила против санкций США по «Северному потоку — 2»

Санкции США против проекта газопровода «Северный поток — 2» являются неприемлемыми, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью газете Die Presse.
REGNUM вчера в 23:03
Происшествия

СК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко

Следствие обладает доказательствами того, что восемь миллиардов рублей, найденные в квартире у осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, имеют коррупционное происхождение, сообщил замглавы Следственного комитета России Игорь Краснов в интервью газете "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 17:09
Политика

Климкин назвал Украину сырьевым придатком

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал данные по уровню экспорта страной сельскохозяйственной продукции в ЕС.
Известия вчера в 21:17
Футбол

Суарес перенес операцию и выбыл на четыре месяца

Советский спорт вчера в 12:22
Происшествия

SSJ-100 не смог вылететь из Челябинска в Москву из-за неисправности

Самолёт Sukhoi Superjet 100 не смог вылететь из аэропорта Челябинска в понедельник, 13 января, утром в Москву из-за неисправности.
RT на русском вчера в 23:47
Общество

Министр просвещения сообщила о новых отметках в школьных аттестатах

Министр просвещения России Ольга Васильева в интервью «Российской газете» рассказала о разработке нового порядка выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.
РБК 11 января в 04:10
Шоу-бизнес

Телеведущая Екатерина Андреева похвасталась фигурой в купальнике

Известная телеведущая Екатерина Андреева поделилась смелым снимком в купальнике.
OAnews 11 января в 12:02
Культура

Программу «Сам себе режиссер» закрыли после 28 лет в эфире

Телеканал «Россия 1» и медиахолдинг ВГТРК решили закрыть программу «Сам себе режиссер», сообщил в социальных сетях ее ведущий Алексей Лысенков.
Коммерсантъ 10 января в 09:51
Футбол

«Барселона» предложила Почеттино занять пост главного тренера

Сообщается, что «Барселона» уже связалась с Почеттино и предложила ему заменить в команде Эрнесто Вальверде.
Матч ТВ вчера в 15:57
Общество

СКР: российских журналистов в ЦАР убили с целью ограбления

В июле 2018 г. в ЦАР погибли трое российских журналистов: Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль.
Ведомости вчера в 16:38
Шоу-бизнес

Певица Пелагея прокомментировала развод с хоккеистом Телегиным

Популярная российская певица Пелагея прокомментировала расставание с хоккеистом, игроком сборной России Иваном Телегиным.
ФАН вчера в 22:05
Экономика

В новой пенсионной системе нашли очередной недостаток

Гарантированный пенсионный план (ГПП), разработанный Минфином РФ, предлагает гражданам менее выгодные условия получения пенсий.
URA.Ru вчера в 23:37
Гаджеты

CES 2020: ПК на платформе x86 получают новые импульсы

Поставки традиционных ПК на базе процессоров архитектуры х86 снижаются уже много лет подряд.
itWeek 10 января в 03:05
Экономика

Счетная палата указала на недостатки и риски нацпроектов

Аудиторы сделали первый промежуточный анализ реализации восьми из 13 национальных проектов, где указали на конкретные недостатки в их разработке и исполнении по состоянию на 1 ноября прошлого года.
РБК вчера в 16:00
Происшествия

В Иркутске у школьника обнаружили открытую форму туберкулеза

В одной из школ Иркутска обнаружили туберкулез в открытой форме.
Твой Иркутск вчера в 21:00
Общество

В России планируют ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ

Правительство планирует ввести административную ответственность для ресурсоснабжающих организаций за превышение стоимости услуг ЖКХ, пишет газета «Известия» со ссылкой на план законопроектной деятельности правительства.
Rambler News Service 10 января в 00:56
Политика

Путин раскритиковал чиновников за проблемы с водоснабжением в Крыму

Президент России Владимир Путин провёл в Ялте совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.
RT на русском 10 января в 11:18
Происшествия

Группа неизвестных напала на евреев с ножами и палками на Украине

Группа из 30 человек совершила нападение на евреев возле могилы раввина Нахмана в украинской Умани, сообщает Yeshiva World News.
Газета.Ru вчера в 04:12
Кино

Во втором сезоне «Ведьмака» появятся ЛГБТ‑персонажи

ToDay News Ufa 10 января в 04:59
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Рената Литвинова
Российская актриса
Советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, телеведущая. Заслуженная артистка РФ, лауреат Государственной премии России, двукратный Лауреат открытого российского кинофестиваля «Кинотавр».
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