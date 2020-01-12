Происшествия

ТАССТАССАвтомобиль сбил Ренату Литвинову в центре Москвы

Литвинова серьезно не пострадала, сообщила ТАСС представитель актрисы. По словам собеседницы агентства, "во время прогулки на Тверском бульваре на Ренату Литвинову наехал автомобиль с девушкой за рулем".
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с чего всё началось

Ренату Литвинову сбил автомобиль в центре Москвы

ДТП произошло в день рождения Литвиновой. В центре Москвы автомобиль сбил актрису и режиссера Ренату Литвинову. Об этом рассказала «Звезде» ассистент актрисы Александра.
ТК Звезда09:28

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ГИБДД Москвы проверяет информацию о наезде автомобиля на актрису Р.Литвинову в центре столицы

Агентство Москва10:41

ГИБДД по Москве проверит информацию о наезде на актрису Литвинову

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ГИБДД Москвы проверяет данные о наезде иномарки на Ренату Литвинову в день ее рождения

Москва 2411:08

Автомобиль сбил Ренату Литвинову в центре Москвы

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Ренату Литвинову сбила машина в Москве

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Раскрыты подробности ДТП с Ренатой Литвиновой

ТК Звезда11:13

Полиция проводит проверку после наезда авто на Ренату Литвинову в центре Москвы

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РИА Новости 05:20
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Президент Абхазии Хаджимба ушёл в отставку

Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял решение уйти в отставку.
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Россия сможет сама достроить газопровод «Северный поток-2», но для этого может понадобиться больше времени, сказал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.
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Экс-футболист сборной России и ЦСКА, обладатель Кубка УЕФА-2005 Евгений Алдонин вошел в тренерский штаб «Торпедо», информирует пресс-служба клуба.
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В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

Сбережения из ПФР можно будет перенести в новую схему пенсионных выплат без потерь и комиссий, рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов.
RT на русском 11:18
Политика

Преемником Путина станет один из губернаторов, уверены на Западе

В сценарии развития судьбы России, предложенном швейцарским изданием, говорится, что президентом нашей страны станет нынешний губернатор Тульской области Алексей Дюмин, он же бывший охранник Путина.
LentaChel.ru 00:20
Происшествия

Российские врачи три дня игнорировали парализованного пациента

Lenta.ru 10:17
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Литвинова рассказала о своем состоянии после ДТП

Актриса Рената Литвинова получила травмы в ДТП, которое произошло в Москве в ее день рождения.
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Гаджеты

В России рекордно подешевел iPhone 7

В России рекордно подешевел один из самых популярных смартфонов марки Apple – iPhone 7. Об этом сообщает ресурс Hi-Tech.Mail.ru.
UfaTime.ru 09 января в 15:54
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Герман Стерлигов увидел плюсы в подорожании черного хлеба

Предприниматель Герман Стерлигов прокомментировал прогнозы экспертов о возможном подорожании черного хлеба.
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Происшествия

Агент Ксении Пунтус рассказала о состоянии модели

Модель Ксения Пунтус, выпавшая из окна в центре Москвы, в сознании, но находится в тяжелом состоянии, навестить девушку пока не разрешают, сообщила РИА Новости агент модели Лилия.
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Зеленый чай в больших количествах приводит к продлению жизни

В зеленом чае содержится большое количество полифенолов, которые окисляются, теряя свои антиоксидантные свойства при производстве черного чая.
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Комедия «Холоп» собрала в российском прокате 2 млрд рублей

Ранее при сборах в 1,9 млрд рублей "Холоп" стал самой кассовой комедией за всю историю российского проката.
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Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
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СМИ: Заворотнюк выписали из клиники

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк покинула клинику, в которой проходила курс лечения, утверждает Свободная пресса.
Газета.Ru 07:53
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Пелагея впервые прокомментировала развод с Иваном Телегиным

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ГЛАС.RU 10 января в 17:30
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В Кузбассе турист наткнулся на собственную лыжу и погиб от кровопотери

Житель Новосибирской области упал на лыжной трассе в Шерегеше и наткнулся на собственную лыжу.
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Общество

Семь стран лишились права голоса в ООН

Статья 19 Устава ООН предполагает, что член организации, за которым числится задолженность по уплате денежных взносов, лишается права голоса в Генассамблее, если его долг равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года.
BFM.ru 10:06
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Отель загорелся в Тверской области

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Кино

Вышел второй трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби

Кинокомпания Warner Bros. представила второй трейлер фильма «Хищные птицы» с Марго Робби в главной роли.
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Хоккей

«Нью-Йорк Рейнджерс» может обменять российского голкипера Георгиева

Руководство хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» рассматривает вариант с обменом своего российского голкипера Александра Георгиева в другую команду.
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Космос

Астрономы обнаружили необычное поведение пульсара

Используя телескоп Molonglo Observatory Synthesis Telescope (MOST), астрономы обнаружили глитч радиопульсара PSR J0908−4913.
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Общество

Ученые объяснили резкое потепление климата в России

Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал в интервью "Российской газете", почему в России потепление климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.
РИА Новости вчера в 23:30
Спорт

Кулижников победил на дистанции 1000 метров на чемпионате Европы

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Актер сериалов «Во все тяжкие» и «Клиника» совершил каминг-аут

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Рената Литвинова
Российская актриса
Советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, телеведущая. Заслуженная артистка РФ, лауреат Государственной премии России, двукратный Лауреат открытого российского кинофестиваля «Кинотавр».
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