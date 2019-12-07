Происшествия
Реальное времяАвтомобиль сбил девять пешеходов в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде четыре автомобиля столкнулись, в результате чего одна машина совершила наезд на пешеходов, пострадали девять человек. ДТП произошло на регулируемом перекрестке.
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Пострадали 10 детей: количество раненых в крупном ДТП в центре Нижнего Новгорода увеличилось
Нижегородская Правда11:11
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