Происшествия

Реальное времяРеальное времяАвтомобиль сбил девять пешеходов в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде четыре автомобиля столкнулись, в результате чего одна машина совершила наезд на пешеходов, пострадали девять человек. ДТП произошло на регулируемом перекрестке.
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