В Нижнем Новгороде четыре автомобиля столкнулись, в результате чего одна машина совершила наезд на пешеходов, пострадали девять человек. ДТП произошло на регулируемом перекрестке.

Автомобиль сбил девять пешеходов в Нижнем Новгороде

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