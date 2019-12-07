Отмечается, что после машина врезалась с стену надземного перехода. По предварительным данным, в резульате аварии погибли два человека.

Автомобиль в Москве сбил троих людей и врезался в надземный переход

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