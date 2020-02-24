Происшествия
Вести.RuМашина въехала в толпу зрителей на карнавале в Германии
По меньшей мере 12 человек получили травмы в результате наезда автомобиля на группу зрителей карнавала в немецком городе Фолькмарзен (земля Гессен), сообщает WLZ-online.de. ЧП произошло днем 24 февраля, когда водитель универсала Mercedes-Benz пытался проехать по тесной улице.
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 19:03, Ашберн
Экономика
Уоррен Баффетт назвал лучший бизнес в мире
Миллиардер и глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт в интервью телеканалу CNBC назвал корпорацию Apple «возможно, лучшим бизнесом в мире» из тех, что ему довелось увидеть.
Гаджеты
Представлены обновлённые Huawei MateBook X и D
Во время сегодняшнего мероприятия компания Huawei представила обновлённый MateBook X Pro.
Музыка
Представителя Украины на Евровидении обвинили в «прогибе» перед Россией
Лидер группы "Антітела" Тарас Тополя обвинил группу Go-A, которая представит Украину на музыкальном конкурсе Евровидение, в "прогибе" перед Россией.
Гаджеты
В Китае анонсировали самый мощный смартфон в мире
Напомним, новинка Realme X50 Pro является флагманской моделью, которая подразумевает новый тип оперативной памяти LPDDR5, а также четыре модуля основной камеры с главным датчиком 64 мегапикселя.
Общество
Онищенко призвал запретить татуировки в России
Первый заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке Геннадий Онищеко предложил запретить татуировки на территории страны.
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно изменило маршрут
Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое, по словам министра энергетики Александра Новака, может быть использовано для прокладки труб «Северного потока-2», сменило пункт назначения.
Политика
Грузинский генерал заявил о просьбе не признавать снайперов на майдане
Грузинский генерал армии, экс-командир батальона «Аваза» («Пантера») Тристан Цителашвили заявил, что сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко просили, чтобы тот опроверг утверждения России, что грузинские снайперы вели огонь по протестующим во время протестов на майдане Незалежности в Киеве в 2014 году.
Гаджеты
Коронавирус вынудил Honor демонстрировать новинки в онлайн-трансляции
Китайская компания представила новые поколения ноутбуков MagicBook 14 и 15, смартфоны Honor 9X Pro и Honor View 30 Pro, оснащенный процессором Kirin 990 и поддержкой сетей пятого поколения (5G), беспроводные наушники Honor Magic Earbuds и новую версию умных часов Honor MagicWatch 2. Во время трансляции было рассказано о технических особенностях новинок и объявлена цена на эти устройства.
Футбол
«Сочи» объявил о переходе чемпиона мира
Культура
HBO подтвердил выход нового эпизода сериала «Друзья»
Американский кабельный и спутниковый телеканал HBO подтвердил информацию о выпуске нового эпизода сериала «Друзья».
Гаджеты
Vivo Apex 2020 сможет заряжаться до 50% за пять минут
Политика
Федеральный реестр США раскрыл подарок Путина Трампу в 2018 году
В 2018 году президент России Владимир Путин подарил своему американскому коллеге Дональду Трампу набор из 12 серебряных монет.
Общество
В Лондоне начинаются слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США
Слушания в королевском суде Лондона по делу об экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа стартуют 24 февраля.
Футбол
Финал Кубка Легенд завершился скандалом
Финальный матч Кубка Легенд, в котором встречались сборная России и команда звезд, завершился громким скандалом.
Политика
На Украине намерены пересмотреть закон о госязыке
Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Ткаченко считает, что действующий закон о госязыке вызывает много рисков для общества, поэтому идет подготовка к национальному круглому столу по языковому вопросу.
Игры
Microsoft озвучила характеристики Xbox Series X
Как и предполагалось, в Xbox Series X в качестве процессора будет использоваться кастомная система на базе AMD Zen 2, а графическая система будет основана на архитектуре RDNA 2. Производительность игровой приставки составит 12 терафлопс, а это в два раза больше, чем у текущей самой мощной версии Xbox One X, и в восемь раз больше, чем у Xbox One.
Общество
Гороскоп на неделю: что ждет знаки с 24 февраля по 1 марта
Масленица и Власьев день - чего нельзя делать 24 февраля Близнецы Неделя обещает быть яркой и интересной.
Происшествия
В Пензенской области нашли тела четырех человек в многоквартирном доме
Следователи в Пензенской области возбудили уголовное дело в связи со смертью четырех человек, тела которых обнаружили в многоквартирном доме.
Политика
Постпред России в Женеве назвал США крупнейшим должником ООН
Постоянный представитель России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что США являются самым крупным должником перед Организацией Объединённых Наций.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали создателя правозащитного приложения
Здоровье
В Ухане зафиксировали 195 случаев повторного заражения коронавирусом
Медики КНР зарегистрировали 195 случаев повторного заражения новым коронавирусом в Ухане (центральная провинция Хубэй).
Баскетбол
Завершилась церемония прощания с Кобе Брайантом
В Лос-Анджелесе на арене "Стейплс-центр" завершилась церемония прощания с пятикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кобе Брайантом и его 13-летней дочерью Джанной.
Общество
Присяжные признали Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании
Скандальный голливудский продюсер Харви Вайнштейн признан виновным по двум пунктам обвинений в насилии, сообщает "Би-би-си".
Армия и оружие
По Израилю выпущены 14 ракет из сектора Газа
Израильская система ПВО перехватила 12 из 14 ракет, выпущенных в понедельник палестинскими радикалами из сектора Газа по Израилю.
Транспорт
Власти начинают строительство трассы из Краснодара к Крымскому мосту
21 февраля Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» объявило конкурс на проектирование и строительство первого участка скоростной автомагистрали от Краснодара до Крымского моста.
Гаджеты
AMD Navi 12 станет основой для ускорителя вычислений с памятью HBM2
Графическому процессору AMD Navi 12 слухи предписывали разное предназначение, но программные платформы с открытым годом недавно указали на ещё один вариант — ускоритель вычислений с памятью типа HBM2.