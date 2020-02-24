Происшествия
RT на русскомАвтомобиль въехал в толпу на параде в Германии
Автомобиль въехал в толпу зрителей на параде в немецком городе Фолькмарзен, в результате чего пострадали около 15 человек.
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 17:28, Ашберн
Экономика
«Яндекс» садится на «Лавку»
Аналитики впервые оценили стоимость проекта Недавно запущенный сервис экспресс-доставки продуктов «Яндекс.Лавка» уже по итогам 2020 года может оцениваться более чем в $300 млн, полагают аналитики Sberbank CIB.
Здоровье
Минздрав РФ предложил печь хлеб только с йодированной солью
Министерство здравоохранения России выступило с инициативой обязать производителей печь хлеб только с йодированной солью.
Здоровье
Врачи назвали новые версии заражения коронавирусом
В ряде стран число зараженных коронавирусом может увеличиваться, однако многие из пациентов не только не бывали в Китае, но и не имели контакта с заболевшими.
Происшествия
Названы регионы России с наименьшим количеством ДТП в 2019 году
Происшествия
Третий пассажир лайнера Diamond Princess умер от коронавируса
Происшествия
Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка
Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Мурманской области, по данным следствия, на улице Новой в Кандалакше подросток избил и попытался задушить 11-летнего мальчика.
Здоровье
«Люди в панике, непонятно, что делать»: как Италия переживает вспышку коронавируса
Столица провинции Ломбардия в последние дни оказалась в эпицентре вспышки коронавируса, которая случилась в северных регионах Италии — помимо Ломбардии, пострадали еще и провинции Венето и Эмилия-Романья.
Политика
В партии Зеленского планируют пересмотреть закон о госязыке
Депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа", глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что в Раде началась подготовка по внесению правок к закону о государственном языке.
Политика
К молодым нашли седьмой подход
К внесению в Госдуму готов новый законопроект о государственной молодежной политике Парламентарии готовят к внесению законопроект "О государственной молодежной политике", подготовленный при Совете федерации совместно с молодежными и общественными организациями.
Общество
Старым грузовикам мостят дорогу на свалку
АЕБ поддержала рост налога на машины "Евро-3" Как узнал "Ъ", Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) поддержала начатую Минпромторгом дискуссию о повышении транспортного налога для коммерческого транспорта класса "Евро-3" и ниже.
Общество
Посол Китая в России заявил о наличии вакцины против коронавируса
Ранее, в феврале, в Китае запустили в производство лекарство, которое власти официально признали потенциально эффективным в борьбе с коронавирусом.
Политика
В США призвали ввести санкции против РФ за вмешательство в выборы-2020
Сенаторы-демократы в США призвали госсекретаря страны Майка Помпео и главу минфина Стивена Мнучина ввести санкции в отношении России «за вмешательство в выборы 2020 года».
Финансы
Регионы сократили долги и профициты
Суммарно по итогам года регионы остались в профиците, хотя по сравнению с 2018 годом этот показатель сократился более чем в 30 раз (до 15,5 млрд руб. против 491,5 млрд руб.).
Футбол
В Италии перенесли три футбольных матча из-за коронавируса
По последним данным, в Италии от коронавируса умерли два человека. Число заболевших увеличилось до 79.
Кино
«Соник в кино» возглавил американский бокс-офис
Лидером американского бокс-офиса по итогам 21-23 февраля стал фильм про самого скоростного ежа "Соник в кино".
Футбол
Азар из-за травмы пропустит не менее трёх месяцев
Азар получил травму в выездном матче 25-го тура испанской Примеры с «Леванте» (0:1). До этого 29-летний форвард из-за повреждения не играл с конца ноября прошлого года до середины февраля.
Экономика
Дмитрий Бутрин о том, почему правительство может ускорить программу сплошной маркировки
Уже после представленных правительством в 2019 году рынку отсрочек маркировки новое сопротивление может лишь усилить намерения правительства решить проблему очень быстро и уже для всех.
Экономика
Вот это оборот: крупные банки откажутся от бумажных договоров
О планах до конца года начать подписывать документы о выдаче кредита, открытии счета, вклада или выпуске карты исключительно в виртуальном режиме «Известиям» рассказали в нескольких кредитных организациях.
Экономика
Банк Wells Fargo выплатит штраф в $3 млрд за нарушения
Американский банк Wells Fargo выплатит штраф в размере $3 млрд за урегулирование претензий властей, сообщается в пресс-релизе банка.
Политика
Президент Польши обвинил Россию в агрессии
Президент Польши Анджей Дуда обвинил Россию в оккупации Крыма и Донбасса, нарушении воздушных пространств других государств и в общей агрессивной внешней политике.
Транспорт
Подшипники пошли на второй круг
Переход на кассету обсудят на Совете по железнодорожному транспорту Как выяснил "Ъ", по инициативе Грузии на комиссии вагонного хозяйства обсудят возможность введения запрета на роликовые подшипники в железнодорожных вагонах с 2021 года.
Общество
КПП в Донбассе переходят на весенний график работы
С 1 марта блокпосты на границе с самопровозглашенными республиками Донбасса перейдут на весенний график.
Происшествия
Мать троих детей из Мытищ прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку
В Мытищах очевидцы сняли на видео, как женщина прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку, сообщает "Москва 24".
Политика
Площадь перед посольством РФ в Праге назовут в честь Бориса Немцова
Ранее в честь Бориса Немцова переименовали площади перед посольствами РФ в Вашингтоне и Вильнюсе.
Общество
Гончарук заявил о необходимости торговать оружием для выплаты ипотеки
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым», что проценты по ипотеке в стране слишком высоки для большинства граждан.
Технологии
Графику легендарной Need for Speed: Underground улучшили спустя 17 лет
Автор YouTube-канала Stre1itzia улучшил графику легендарной Need for Speed: Underground спустя 17 лет после её выхода.
Гаджеты
AMD Navi 12 станет основой для ускорителя вычислений с памятью HBM2
Графическому процессору AMD Navi 12 слухи предписывали разное предназначение, но программные платформы с открытым годом недавно указали на ещё один вариант — ускоритель вычислений с памятью типа HBM2.