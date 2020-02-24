Автомобиль въехал в толпу зрителей на параде в немецком городе Фолькмарзен, в результате чего пострадали около 15 человек.

Автомобиль въехал в толпу на параде в Германии

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