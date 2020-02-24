Происшествия
РИА НовостиВ Германии автомобиль въехал в толпу зрителей на карнавале
В городе Фолькмарзен (Германия, земля Гессен) автомобиль Mercedes въехал в толпу людей на карнавале, передает телеканал ARD.
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В Германии автомобиль въехал в толпу зрителей на карнавале, не менее 10 пострадавших
Интерфаксвчера в 10:08
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На карнавале в Германии легковушка врезалась в толпу: среди 30 пострадавших дети и старики
КП - Беларусьвчера в 12:23
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Политика
Посольство РФ ответило на обвинения США во «вмешательстве в выборы»
Российское посольство прокомментировало обвинения американских властей во «вмешательстве в выборы».
Единоборства
Деонтей Уайлдер винит в поражении свой тяжелый костюм
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер, накануне досрочно проигравший Тайсону Фьюри, винит в своем поражении тяжелый костюм, в котором он выходил на ринг.
Гаджеты
Складным смартфонам Samsung грозит дефицит из-за коронавируса
Ожидается, что из-за простоя дефицит Galaxy Z Flip вырастет в несколько раз.
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Похудевшая после развода Елена Степаненко поразила молодым лицом
Елена Степаненко сильно изменилась после развода с Евгением Петросяном.
Технологии
Графику легендарной Need for Speed: Underground улучшили спустя 17 лет
Автор YouTube-канала Stre1itzia улучшил графику легендарной Need for Speed: Underground спустя 17 лет после её выхода.
Политика
Захарова назвала балаганом заявления о свидетеле по делу MH17
Экономика
Богатейшие люди мира за день потеряли 139 миллиардов долларов
Самые богатые люди мира потеряли 139 миллиардов долларов в понедельник из-за опасений на фондовых рынках, что коронавирус ударит по мировой экономике.
Футбол
«Реал» хочет купить Холанна вместо Мбаппе
По сообщениям The Sun, руководство мадридского «Реала» может отказаться от приобретения нападающего сборной Франции и «ПСЖ» Килиана Мбаппе ради покупки норвежского бомбардира Эрлинга Холанна, выступающего за дортмундскую «Боруссию».
Общество
Украинцы отказались эвакуироваться на родину с Diamond Princess
Большинство украинцев, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess, отказались эвакуироваться на родину.
Гаджеты
Глава Redmi объявил о прекращении продаж Redmi K20 Pro
Напомним, на глобальном рынке Redmi K20 Pro предлагается под названием Xiaomi Mi 9T Pro.
Гаджеты
Intel покоряет рынок 5G с помощью новых чипов
Первыми стали однокристальная система Atom P5900 для базовых станций, структурированная ASIC для ускорения сетей 5G, оптимизированный для работы в сетях 5G-контроллер Ethernet с поддержкой точной синхронизации времени на основе GPS, сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на информационные материалы компании.
Единоборства
Александр Емельяненко провёл спарринг с Кадыровым
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко провёл тренировочный спарринг по боксу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Политика
В Эстонии заявили об отсутствии территориальных претензий к соседям
Эстония не имеет территориальных претензий к соседям. Об этом заявила президент страны Керсти Кальюлайд, передает издание Postimees.
Экономика
Wildberries Татьяны Бакальчук стал лидером роста по онлайн-продажам еды в России
Интернет-магазин Wildberries богатейшей женщины страны Татьяны Бакальчук стал лидером по темпам роста онлайн-продаж еды в России.
Политика
Владимир Путин обеспечил Россию мягкой силой
В топ-10 рейтинга мягких сил помимо США входят и две другие державы — Китай и Россия, которые, впрочем, авторы доклада к мягким сверхсилам не относят, так как оба этих государства ведут довольно агрессивную политику как на внутренней арене, так и за рубежом.
Армия и оружие
Лавров объяснил удары по позициям террористов в Идлибе
«Никто никогда не договаривался в рамках достигнутых соглашений между президентами РФ и Турции, что по террористам не будут наноситься ответные удары в случае, если они будут действовать так, как они стали действовать», — сказал Лавров.
Здоровье
Директор «ЦИФРРА» Вадим Дробиз рассказал, как россияне пьют вино
В России в прошлом году вина произвели 33 млн декалитров, игристых вин - 13 млн декалитров, почти 30 млн декалитров винных напитков и еще 3 млн декалитров коньячных дистиллятов.
Здоровье
Диетолог и священник рассказали, кому нельзя соблюдать Великий пост
Диетолог и священник рассказали, каким категориям людей не следует соблюдать Великий пост.
Экономика
Несколько сахарных заводов закрываются в России
Глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин заявил, что в сель сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать ряд заводов, суммарные мощности которых превышают 150 000 тонн.
Хоккей
Овечкин поприветствовал Ковальчука в «Вашингтоне»
Культура
«Новороссия» опубликовала трогательный клип о защитниках Донбасса
Песня музыкального коллектива Народной милиции ЛНР посвящен защитникам Донбасса. Релиз клипа состоялся накануне Дня защитника Отечества.
Общество
ВОЗ призвала мир готовиться к «потенциальной пандемии» коронавируса
Вспышка нового коронавиурса пока не является пандемией, но «имеет потенциал» ей стать, заявил на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Общество
В Китае разработали вакцину от коронавируса
Посол Китайской народной республики (КНР) в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что в Китае разработали вакцину, позволяющую сформировать иммунитет к коронавирусу.
Шоу-бизнес
Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся после восьми лет брака
Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся после восьми лет брака И Павел, и Агата неоднократно говорили, что между ними кипят "итальянские страсти".
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала похожую на подростка маму
Ольга Бузова показала поклонникам снимок своей мамы, которая, несмотря на возраст, до сих пор похожа на подростка.
Происшествия
Пять человек погибли в ходе беспорядков в Нью-Дели
Пять человек погибли во время беспорядков в Нью-Дели. Еще 50 местных жителей пострадали от ударов камнями или ожогов.
Авто
Новый кроссовер FAW T77 Pro выходит на рынок
Как стало известно порталу NJCAR.RU, до конца текущего года модель выйдет и на российский рынок.
Космос
Ученый рассказал об угрозе переноса вирусов из космоса на Землю
22.02.20 Вирусы, выращенные в космических условиях являются более агрессивными и опасными, чем привычные нам земные микроорганизмы.
Происшествия
Омский СК возбудил дело о превышении полномочий полиции при задержании Дмитрия Фёдорова
«Возбудить уголовное дело по факту превышения должностных полномочий неустановленными сотрудниками отдела полиции №7 УМВД по Омску, неустановленными сотрудниками ФГКУ УВО ВНГ России по Омской области в отношении Фёдорова», — говорится в постановлении следователя, которое опубликовал депутат горсовета Омска Дмитрий Петренко.