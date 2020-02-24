В городе Фолькмарзен (Германия, земля Гессен) автомобиль Mercedes въехал в толпу людей на карнавале, передает телеканал ARD.

В Германии автомобиль въехал в толпу зрителей на карнавале

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Экономика Богатейшие люди мира за день потеряли 139 миллиардов долларов Самые богатые люди мира потеряли 139 миллиардов долларов в понедельник из-за опасений на фондовых рынках, что коронавирус ударит по мировой экономике.

Футбол «Реал» хочет купить Холанна вместо Мбаппе По сообщениям The Sun, руководство мадридского «Реала» может отказаться от приобретения нападающего сборной Франции и «ПСЖ» Килиана Мбаппе ради покупки норвежского бомбардира Эрлинга Холанна, выступающего за дортмундскую «Боруссию».

Гаджеты Intel покоряет рынок 5G с помощью новых чипов Первыми стали однокристальная система Atom P5900 для базовых станций, структурированная ASIC для ускорения сетей 5G, оптимизированный для работы в сетях 5G-контроллер Ethernet с поддержкой точной синхронизации времени на основе GPS, сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на информационные материалы компании.

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