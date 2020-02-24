Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Германии автомобиль въехал в толпу зрителей на карнавале

В городе Фолькмарзен (Германия, земля Гессен) автомобиль Mercedes въехал в толпу людей на карнавале, передает телеканал ARD.
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Глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин заявил, что в сель сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать ряд заводов, суммарные мощности которых превышают 150 000 тонн.
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