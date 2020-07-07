Происшествия

Агентство МоскваАгентство МоскваАвтомобиль въехал в веранду ресторана на юге Москвы, пострадавших нет

Автомобиль въехал в летнюю веранду ресторана в столичном районе Орехово-Борисово Северное, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД по городу.
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В Дептрансе назвали причину заезда авто на веранду ресторана в Москве

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Автомобиль протаранил веранду японского ресторана на юге Москвы

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Автомобиль въехал в веранду ресторана на юге Москвы, пострадавших нет

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Фото: автомобиль влетел в летнюю веранду кафе «Тануки» в Москве

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Происшествия

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Армия и оружие

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Турецкие военные приступили к новым испытания зенитных ракетных комплексов С-400 против американских истребителей F-16 и F-4 на авиабазе Мюртед недалеко от Анкары, сообщил Fighter Jets World.
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Число погибших в Японии из-за ливней достигло 52

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Уровень безработицы в развитых странах мира будет рекордным со времен Великой депрессии 1930-х годов, прогнозирует Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
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Футбол

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