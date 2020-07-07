Автомобиль въехал в летнюю веранду ресторана в столичном районе Орехово-Борисово Северное, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД по городу.

Автомобиль въехал в веранду ресторана на юге Москвы, пострадавших нет

Политика Песков опроверг сообщения о планировавшейся встрече Путина и Рогозина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикации о якобы отмене встречи главы государства Владимира Путина с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным накануне задержания советника госкорпорации. 6

Общество Собчак отпустили из полиции без составления протокола Журналистку Ксению Собчак отпустили из отдела полиции без составления протокола, но обязали явиться 22 июля.

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Происшествия Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой Октябрьский районный суд обнародовал переписку аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым, в которой девушка оскорбляет его и его семью, передает корреспондент РИА Новости. 854

Общество Кабмин разрешил выдавать ваучеры вместо денег за отмененные авиарейсы В начале мая в пресс-службе Минтранса РБК сообщили, что правительство планировало разрешить ваучеры вместо возврата денег за отмененные поездки не только авиакомпаниям, но и железнодорожным, а также водным перевозчикам. 536

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