Происшествия
Агентство МоскваАвтомобиль въехал в веранду ресторана на юге Москвы, пострадавших нет
Автомобиль въехал в летнюю веранду ресторана в столичном районе Орехово-Борисово Северное, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД по городу.
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Происшествия
Суд арестовал Ивана Сафронова по подозрению в госизмене
Лефортовский суд Москвы отправил на два месяца под стражу журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова по делу о государственной измене.
РБК 13:51
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев и Алекс Малиновский перестали скрывать свои отношения
На самом деле, Лазарев давно уже забил на все эти разговоры о своих сексуальных предпочтениях и прятаться перестал.
Paparazzi.ru 05:11
Общество
Правительство России разрешило авиакомпаниям выдавать клиентам ваучеры
Москва, 7 июля 2020, 20:54 — REGNUM Правительство Российской Федерации разрешило выдавать клиентам авиакомпаний ваучеры вместо денег за возврат авиабилетов.
REGNUM 13:54
Экономика
Цена золота поднялась выше $1800, обновив максимум с 2011 года
Стоимость золота вновь преодолела психологическую отметку в 1800 долларов за тройскую унцию, обновив максимум с 2011 года на опасениях новой волны коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ 10:52
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Газета.Ru 13:45
Общество
Ливень, град и шквалистый ветер ожидаются в Московском регионе
Ливень, град, шквалистый ветер с порывами до 22 м/с прогнозируются в Москве и Подмосковье во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
ТАСС 04:15
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru 13:18
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
Октябрьский районный суд обнародовал переписку аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым, в которой девушка оскорбляет его и его семью, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:25
Авто
Новый кросс Hyundai Venue получит умную механику
Бюджетный кросс Hyundai Venue обзавелся "умной" КПП, сочетающей свойства классических "механики" и "автомата".
Letnews.ru 02:18
Футбол
Медведев: Никого не удовлетворяет количество воспитанников в составе «Зенита»
«За последнее десятилетие работа в плане появления в основном составе воспитанников «Зенита» не удовлетворяет никого», — заявил гендиректор, подчеркнув, что и владельцам клуба не нравится ситуация, ни болельщикам.
Нева Спорт 13:26
Музыка
Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней
Клип группировки «Ленинград» под названием «Фотосессия» за 5 дней с момента премьеры набрал свыше 1 миллиона просмотров.
Live24 13:01
Общество
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации
Минкомсвязь подготовила проект приказа о системе отслеживания потенциально зараженных коронавирусом по их геолокации.
Российская газета вчера в 14:33
Музыка
Клип Билана в стиле TikTok за сутки набрал более миллиона просмотров
В клипе сюжет разворачивается вокруг персонажа, который влюбляется в незнакомую женщину.
Evo-rus.com 00:44
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции
Турецкие военные приступили к новым испытания зенитных ракетных комплексов С-400 против американских истребителей F-16 и F-4 на авиабазе Мюртед недалеко от Анкары, сообщил Fighter Jets World.
РИА Новости 10:02
Политика
Зеленский сообщил о нарушениях в своей налоговой декларации
Президент Украины Владимир Зеленский лично сообщил Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции, что не уведомил о значительных имущественных изменениях и не внес их в налоговую декларацию, пишет пресс-служба офиса главы государства.
Газета.Ru 12:45
Политика
Песков опроверг сообщения о планировавшейся встрече Путина и Рогозина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикации о якобы отмене встречи главы государства Владимира Путина с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным накануне задержания советника госкорпорации.
Известия 11:48
Общество
Delivery Club начал выплачивать курьерам долги по зарплате
Ранее курьеры Delivery Club объявили бессрочную забастовку с 7 июля из-за невыплаты зарплат.
Коммерсантъ 11:48
Игры
Ремастер первой Mafia отложили до сентября
Чемпионат 11:25
Футбол
Футбольный клуб «Спартак» объявил об отставке гендиректора Цорна
Московский футбольный клуб «Спартак» объявил об уходе с должности генерального директора Томаса Цорна.
Известия 08:27
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Газета.Ru вчера в 02:42
Технологии
В Google Play нашли 25 приложений, похищающих учетные записи Facebook
Специалисты компании Evina (Франция) провели исследование и выяснили, что 25 приложений из Google Play, доступных для устройств с операционной системой Android, являются вредоносными.
Pravda.Ru 05:44
Финансы
Экспортеры Украины потеряли $3-4 млрд из-за укрепления гривны в 2019 году
Украинские экспортеры потеряли от трех до четырех миллиардов долларов из-за укрепления национальной валюты – гривны в 2019 году, сообщил в понедельник глава совета Нацбанка Украины Богдан Данилишин.
ПРАЙМ вчера в 06:57
Кино
Том Хэнкс расстроен, что его новый фильм выходит на Apple TV+
Не хочу расстраивать своих повелителей из Apple, но есть большая разница в картинке и звуке.
Игромания.ру 07:34
Здоровье
Показания для проведения КТ ужесточились в Свердловской области
В Екатеринбурге показания для проведения компьютерной томографии легких стали более жесткими.
Екатеринбург в интернете 06:06
Политика
Трамп направил в конгресс официальное уведомление о выходе США из ВОЗ
Президент США Дональд Трамп направил в конгресс официальное уведомление о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения, сообщил сенатор-демократ Боб Менендес.
РИА Новости 13:50
Космос
Китай вывел на орбиту экспериментальный спутник Shiyan-6
5 июля с космодрома «Цзюцюань» на околоземную орбиту вышел китайский экспериментальный спутник Китая Shiyan-6.
Live24 08:49