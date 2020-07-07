Автомобиль въехал в летнюю веранду ресторана в столичном районе Орехово-Борисово Северное, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД по городу.

Автомобиль въехал в веранду ресторана на юге Москвы, пострадавших нет

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