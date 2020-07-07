Происшествия
Агентство МоскваАвтомобиль въехал в веранду ресторана на юге Москвы, пострадавших нет
Автомобиль въехал в летнюю веранду ресторана в столичном районе Орехово-Борисово Северное, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД по городу.
Читать в источнике
Оценить30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 17:12, Ашберн
Происшествия
ФСБ задержала четырех вербовщиков террористов в Калининграде
Сотрудники управления ФСБ совместно с пограничниками задержали в Калининграде четырех вербовщиков запрещенной в России международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад».
Lenta.ru 16:36
Финансы
Экспортеры Украины потеряли $3-4 млрд из-за укрепления гривны в 2019 году
Украинские экспортеры потеряли от трех до четырех миллиардов долларов из-за укрепления национальной валюты – гривны в 2019 году, сообщил в понедельник глава совета Нацбанка Украины Богдан Данилишин.
ПРАЙМ вчера в 06:57
Общество
Суд арестовал Ивана Сафронова на два месяца по подозрению в госизмене
Советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова арестовали по делу о госизмене на два месяца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 14:49
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции
Турецкие военные приступили к новым испытания зенитных ракетных комплексов С-400 против американских истребителей F-16 и F-4 на авиабазе Мюртед недалеко от Анкары, сообщил Fighter Jets World.
РИА Новости 10:02
Политика
Полиция Киева задержала двух россиян
Украинские правоохранительные органы в ходе спецоперации задержали в Киеве двух россиян по подозрению в планировании преступлений.
Газета.Ru 16:23
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru 13:18
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 15:55
Футбол
«Сан-Лоренсо» отклонил предложение ЦСКА по трансферу Гайча
Футбольный клуб Аргентины «Сан-Лоренцо» отказал руководству ЦСКА по поводу трансфера форварда Адольфо Гайча за восемь миллионов евро.
CT news 07:29
Экономика
Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии
Россия еще не достигла дна кризиса, вызванного пандемией коронавируса, проблемы у малого и среднего бизнеса начнутся к концу лета, осенью или к концу года, заявил председатель фонда "Сколково", бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович в ходе выступления на форуме Innoprom.
РИА Новости 14:00
Происшествия
Около 100 деревьев повалены сильным ветром в Подмосковье
В Московской области около сотни деревьев упали из-за сильного ветра.
Известия 15:52
Политика
США введут санкции против китайских чиновников из-за Тибета
США вводят визовые ограничения против чиновников КНР, которые причастны к ограничению въезда иностранцев в Тибетский автономный район Китая, сообщил госсекретарь Майк Помпео.
РИА Новости 16:45
Общество
В Сербии ввели комендантский час из-за острой ситуации с коронавирусом
Сербия вводит комендантский час с пятницы по понедельник из-за ухудшившейся ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 13:39
Технологии
В Google Play нашли 25 приложений, похищающих учетные записи Facebook
Специалисты компании Evina (Франция) провели исследование и выяснили, что 25 приложений из Google Play, доступных для устройств с операционной системой Android, являются вредоносными.
Pravda.Ru 05:44
Политика
Трамп уведомил Конгресс о выходе США из ВОЗ
Президент США Дональд Трамп направил в Конгресс официальное уведомление о выходе Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Коммерсантъ 15:14
Космос
Туристы подписали контракты на полет к МКС на «Союзе»
С космическими туристами, которые в соответствии с планом должны полететь на Международную космическую станцию (МКС) на корабле "Союз" в 2021 году, были заключены контракты.
Газета.Ru 04 июля в 20:56
Общество
Белый дом считает книгу племянницы Трампа смехотворной и абсурдной
Новая книга племянницы президента США Мэри Трамп содержит смехотворные утверждения и полна измышлений.
ТАСС 15:06
Армия и оружие
Российские военные сообщили о заходе трех кораблей НАТО в Черное море
В акваторию Черного моря зашли три корабля НАТО. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной.
РБК 12:17
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
Piter.tv 02:33
Общество
В Воронежской области продлили режим самоизоляции
Власти Воронежской области продлили до 20 июля введенный в регионе из-за распространения коронавируса режим самоизоляции, сообщает областное правительство.
РИА Новости 10:03
Происшествия
На подконтрольной ВСУ территории Донбасса горят леса
Российская газета 14:48
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
Октябрьский районный суд обнародовал переписку аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым, в которой девушка оскорбляет его и его семью, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:25
Происшествия
Пострадавшая при пожаре в «Хромой лошади» умерла после 11 лет лечения
Пострадавшая при пожаре в клубе «Хромая лошадь» в 2009 году Ирина Пекарская скончалась в больнице Пермского края.
РБК вчера в 11:33
Общество
В ВОЗ заявили, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут
"Вспышка ускоряется, и мы явно не достигли пика пандемии", — заявил он.
РИА Новости 13:21
Происшествия
Пожар в НИИ биохимии на юго-западе Москвы потушили
Пожарные полностью ликвидировали возгорание битума в НИИ биохимии на юго-западе Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
ТАСС 16:38
Наука
Человек получил от неандертальцев ДНК, которое влияет на коронавирус
Участок ДНК, который значительно увеличивает риск заболевания COVID-19 и вызывает серъезные осложнения от него достались человеку разумному от неандертальцев шестьдесят тысяч лет назад.
МонаВиста 11:53
Общество
«Аэрофлот» объяснил отказ вывезти собак из Шанхая попыткой контрабанды
Авиакомпания «Аэрофлот» отказалась взять на борт вывозного рейса из Шанхая несколько десятков домашних животных пассажиров.
Коммерсантъ 10:06