Происшествия

Агентство МоскваАгентство МоскваАвтомобиль въехал в веранду ресторана на юге Москвы, пострадавших нет

Автомобиль въехал в летнюю веранду ресторана в столичном районе Орехово-Борисово Северное, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД по городу.
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В Дептрансе назвали причину заезда авто на веранду ресторана в Москве

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Автомобиль въехал в летнюю веранду ресторана «Тануки» в Москве

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Въехавший в веранду ресторана на юге Москвы водитель не справился с управлением

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Фото: автомобиль влетел в летнюю веранду кафе «Тануки» в Москве

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Происшествия

ФСБ задержала четырех вербовщиков террористов в Калининграде

Сотрудники управления ФСБ совместно с пограничниками задержали в Калининграде четырех вербовщиков запрещенной в России международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад».
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Финансы

Экспортеры Украины потеряли $3-4 млрд из-за укрепления гривны в 2019 году

Украинские экспортеры потеряли от трех до четырех миллиардов долларов из-за укрепления национальной валюты – гривны в 2019 году, сообщил в понедельник глава совета Нацбанка Украины Богдан Данилишин.
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Суд арестовал Ивана Сафронова на два месяца по подозрению в госизмене

Советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова арестовали по делу о госизмене на два месяца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 14:49
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Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции

Турецкие военные приступили к новым испытания зенитных ракетных комплексов С-400 против американских истребителей F-16 и F-4 на авиабазе Мюртед недалеко от Анкары, сообщил Fighter Jets World.
РИА Новости 10:02
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Политика

Полиция Киева задержала двух россиян

Украинские правоохранительные органы в ходе спецоперации задержали в Киеве двух россиян по подозрению в планировании преступлений.
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Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой

Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
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Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
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Футбол

«Сан-Лоренсо» отклонил предложение ЦСКА по трансферу Гайча

Футбольный клуб Аргентины «Сан-Лоренцо» отказал руководству ЦСКА по поводу трансфера форварда Адольфо Гайча за восемь миллионов евро.
CT news 07:29
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Экономика

Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии

Россия еще не достигла дна кризиса, вызванного пандемией коронавируса, проблемы у малого и среднего бизнеса начнутся к концу лета, осенью или к концу года, заявил председатель фонда "Сколково", бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович в ходе выступления на форуме Innoprom.
РИА Новости 14:00
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Релиз игры-ремейка Mafia: Definitive Edition отложили на месяц

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Происшествия

Около 100 деревьев повалены сильным ветром в Подмосковье

В Московской области около сотни деревьев упали из-за сильного ветра.
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США введут санкции против китайских чиновников из-за Тибета

США вводят визовые ограничения против чиновников КНР, которые причастны к ограничению въезда иностранцев в Тибетский автономный район Китая, сообщил госсекретарь Майк Помпео.
РИА Новости 16:45
Общество

В Сербии ввели комендантский час из-за острой ситуации с коронавирусом

Сербия вводит комендантский час с пятницы по понедельник из-за ухудшившейся ситуации с коронавирусом.
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В Google Play нашли 25 приложений, похищающих учетные записи Facebook

Специалисты компании Evina (Франция) провели исследование и выяснили, что 25 приложений из Google Play, доступных для устройств с операционной системой Android, являются вредоносными.
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Трамп уведомил Конгресс о выходе США из ВОЗ

Президент США Дональд Трамп направил в Конгресс официальное уведомление о выходе Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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Космос

Туристы подписали контракты на полет к МКС на «Союзе»

С космическими туристами, которые в соответствии с планом должны полететь на Международную космическую станцию (МКС) на корабле "Союз" в 2021 году, были заключены контракты.
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Общество

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Новая книга племянницы президента США Мэри Трамп содержит смехотворные утверждения и полна измышлений.
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Армия и оружие

Российские военные сообщили о заходе трех кораблей НАТО в Черное море

В акваторию Черного моря зашли три корабля НАТО. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной.
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Происшествия

Один человек ранен в результате стрельбы на военной базе в Калифорнии

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Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
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Общество

В Воронежской области продлили режим самоизоляции

Власти Воронежской области продлили до 20 июля введенный в регионе из-за распространения коронавируса режим самоизоляции, сообщает областное правительство.
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Происшествия

На подконтрольной ВСУ территории Донбасса горят леса

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Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

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Происшествия

Пострадавшая при пожаре в «Хромой лошади» умерла после 11 лет лечения

Пострадавшая при пожаре в клубе «Хромая лошадь» в 2009 году Ирина Пекарская скончалась в больнице Пермского края.
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Общество

В ВОЗ заявили, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут

"Вспышка ускоряется, и мы явно не достигли пика пандемии", — заявил он.
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Происшествия

Пожар в НИИ биохимии на юго-западе Москвы потушили

Пожарные полностью ликвидировали возгорание битума в НИИ биохимии на юго-западе Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
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Наука

Человек получил от неандертальцев ДНК, которое влияет на коронавирус

Участок ДНК, который значительно увеличивает риск заболевания COVID-19 и вызывает серъезные осложнения от него достались человеку разумному от неандертальцев шестьдесят тысяч лет назад.
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Общество

«Аэрофлот» объяснил отказ вывезти собак из Шанхая попыткой контрабанды

Авиакомпания «Аэрофлот» отказалась взять на борт вывозного рейса из Шанхая несколько десятков домашних животных пассажиров.
Коммерсантъ 10:06
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Происшествия

Двое мужчин утонули при попытке спасти девочку в Новосибирске

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