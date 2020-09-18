Автомобиль врезался в ограждение резиденции посла США в Москве, никто не пострадал, сообщила пресс-служба американского посольства. «Примерно в 16:20 гражданин России на автомобиле врезался в периметр Спасо-хауса, резиденции посла США в Москве», — говорится в сообщении в Twitter.