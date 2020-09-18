Автомобиль врезался в резиденцию посла США в Москве
Смотрите также
В Госдуме предложили ввести в России студенческий капитал
«Тампа» победила «Айлендерс» и вышла в финал Кубка Стэнли
В Кремле заявили об отсутствии оснований для возвращения самоизоляции
Путин заявил о наличии у России уникального оружия
Завершились испытания боевого вертолета Ка-52К «Катран»
Соратники Навального рассказали об изъятой бутылке в томской гостинице
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Александра Карелина
Добровинский отреагировал на лишение Пашаева адвокатского статуса
В ФБК заявили об отсутствии данных о яде на личных вещах Навального
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%
Президент Бразилии раскритиковал карантинные меры по коронавирусу
Главный приз «Кинотавра» достался «Пугалу» Дмитрия Давыдова
США и ЕС хотят вместе объявить о санкциях, Белоруссия готова ответить
Автомобиль врезался в ограждение резиденции посла США в Москве, никто не пострадал, сообщила пресс-служба американского посольства. «Примерно в 16:20 гражданин России на автомобиле врезался в периметр Спасо-хауса, резиденции посла США в Москве», — говорится в сообщении в Twitter.В источнике
Подробнее о событии