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Автомобиль врезался в резиденцию посла США в Москве

Автомобиль врезался в ограждение резиденции посла США в Москве, никто не пострадал, сообщила пресс-служба американского посольства. «Примерно в 16:20 гражданин России на автомобиле врезался в периметр Спасо-хауса, резиденции посла США в Москве», — говорится в сообщении в Twitter.В источнике
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Интерфакс

Установлен врезавшийся в ворота резиденции посла США в Москве водитель

Интерфаксвчера в 13:30
Москва 24

Появились первые кадры с места ДТП у резиденции посла США в Москве

Москва 24вчера в 12:56
РЕН ТВ

Неизвестный прорвался на территорию посольства США в Москве

РЕН ТВвчера в 10:42
РИА Новости

Неизвестный врезался в ворота резиденции посла США в Москве

РИА Новостивчера в 11:03
ТАСС

Неизвестный прорвался на территорию резиденции посла США в Москве

ТАССвчера в 11:00
RT на русском

Автомобиль врезался в резиденцию посла США в Москве

RT на русскомвчера в 10:56
РБК

В резиденцию посла США в России прорвался автомобиль

РБКвчера в 11:22

«Траст» подал рекордный иск к экс-владельцу Бинбанка Шишханову

Кроме Шишханова ответчиками по делу указаны бывший первый заместитель председателя правления Бинбанка Александр Лукин, экс-член правления Алексей Фарафонтов и экс-член совета директоров Кирилл Любенцов.
Ведомостивчера в 13:32
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Российская газетавчера в 08:23
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Rambler News Service17 сентября в 04:48
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