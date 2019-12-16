Авто
Российская газетаАвтомобили Opel вернулись на российский рынок
Компания Opel возобновила продажи машин в России. В автосалонах официальных дилеров марки уже доступны для покупки первые автомобили немецкого автопроизводителя - кроссовер Opel Grandland X и микроавтобус Opel Zafira Life.
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Гаджеты
Вьетнамские умные телевизоры скоро появятся на российском рынке
Вьетнамская компания Vsmart представила для российского рынка линейку так называемых, "умных" телевизоров.
Политика
Соловьев ответил на обещание Гордона лишить Россию Крыма и Курил
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова украинского журналиста Дмитрия Гордона, заявившего, что в будущем у России "заберут" часть территорий.
Политика
Съёмочной группе телеканала «Звезда» запретили въезд на Украину
Члены съёмочной группы российского телеканала «Звезда» три года не смогут въезжать на Украину, заявила 16 декабря спикер украинской службы безопасности Елена Гитлянская.
Общество
Twitch опроверг обсуждение мирового соглашения с Rambler
Представитель компании Twitch в суде Юлианна Табастаева опровергла сообщения СМИ о ведении переговоров о мировом соглашении с Rambler.
Происшествия
Нетрезвая компания на Сахалине напала на фельдшеров скорой помощи
Компания нетрезвых молодых людей напала на приехавший на вызов двух сотрудников скорой помощи в Долинске на Сахалине.
Происшествия
Под Гатчиной в доме многодетной семьи нашли склад оружия
Позже стало известно, что дело об изнасиловании ребенка возбуждено в отношении многодетного отца, в доме которого нашли крупный склад с оружием.
Происшествия
Директор ФБК Жданов заявил о намерении участвовать в выборах в Госдуму
Освободившийся после десяти суток ареста директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов рассказал "Интерфаксу", что намерен участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году.
Происшествия
Адвокат подозреваемой Кузьменко обнародовал ее переписку накануне убийства Шеремета
Экономика
Baring Vostok отказался вкладывать деньги в банк «Восточный»
Фонды Baring Vostok, которые за девять лет вложили в развитие банка «Восточный» свыше $320 млн, больше не будут этого делать.
Происшествия
В Анапе после приема у врача умер 13-летний мальчик
По версии следствия, мальчик пришел в горбольницу с диагнозом «синусит», у него выявили двусторонний гнойный гайморит.
Гаджеты
Журнал Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия
Журнал Time назвал 10 лучших гаджетов, выпущенные на протяжении десятилетия.
Политика
Россия и КНР внесли в СБ ООН резолюцию о смягчении санкций против КНДР
Россия и Китай представили проект резолюции Совета Безопасности ООН, призывающий смягчить санкции против КНДР с целью улучшить гуманитарную ситуацию в стране.
Политика
Глава Минэкономики Украины опроверг информацию о своей отставке
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов опроверг информацию, что написал заявление об отставке.
Происшествия
Неизвестные раскопали могилу нациста Рейнхарда Гейдриха в Берлине
Могила нациста Рейнхарда Гейдриха в Берлине оказалась вскрыта, передают 16 декабря BBC News. При этом останки Гейдриха не тронули.
Футбол
«Лацио» за 5 минут отыгрался и вырвал победу у «Кальяри»
За 7 минут до конца матча «лациале» сравняли счет и обыграли соперника (1:2). «Кальяри» вел в счете большую часть игрового времени.
Армия и оружие
Российские военные сообщили о патрулировании в Сирии за сутки
«Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции», — сообщил руководитель российского Центра по примирению сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
Общество
Железнодорожники прокомментировали фото Греты Тунберг в поезде
Представители немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn прокомментировали фотографию Греты Тунберг, свидетельствующей о том, что в поезде ей не хватило места.
Энергетика
Минск предложил увеличить тарифы на прокачку нефти из РФ в 2020 году
Транспортировщик углеводородного сырья ОАО «Гомельтранснефть Дружба» планирует увеличить тариф на прокачку российской нефти по магистральным нефтепроводам республики в 2020 году на 16,6%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в понедельник, 16 декабря.
Общество
Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб
Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.
Общество
Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей
Пенсионеров, которые получают выплаты с индексацией и надбавкам, но скрывают от государства, что работают неофициально, то есть, не уведомили об этом Пенсионный фонд, могут оштрафовать на 120 тысяч рублей.
Общество
Историк Соколов рассказал про отношения с убитой аспиранткой
Политика
Порошенко внес залог в 800 тыс. долларов за украинского генерала
Бывший украинский президент Петр Порошенко внес залог в размере около 800 тыс. долларов за генерала Дмитрия Марченко, подозреваемого в закупке некачественных бронежилетов, сообщила партия Порошенко «Европейская солидарность».
Общество
Власти Москвы определили регионы для вывоза мусора
Московская мэрия опубликовала проект новой территориальной схемы обращения с отходами до 2029 года, который предполагает вывоз части мусора в соседние регионы.
Политика
МИД отверг выводы доклада ООН о жестоком обращении ФСБ с украинцами
МИД России отвергает обвинения в жестоком обращении с гражданами Украины со стороны сотрудников ФСБ.
Происшествия
В Казани горит склад мебельной фабрики
В Казани горит склад мебельной фабрики.
Кино
В Сети появился трейлер фильма «Топ Ган 2: Мэверик»
В Сети появился трейлер фильма «Топ Ган 2: Мэверик». Видеоролик опубликован на официальном YouTube-канале Paramount Pictures.
Политика
Киев намерен запустить поезда в Донбасс
Ранее Ura.ru со ссылкой на Пристайко сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский поддерживает идею ввода международного контингента миротворцев.
Экономика
РБК: Бизнес начал чаще отказываться от импортного оборудования
В 2017 г. от иностранного оборудования в пользу российского отказалось только 7% предприятий, а от сырья и материалов – 8%. В 2018 г. импортозамещение в промышленности снова стало расти, следует из опросов сотрудников института.
Наука
Астаксантин предотвращает окислительный стресс
Выяснилось, что это вещество повышает устойчивость митохондрий сердца крысы к кальций-зависимому окислительному стрессу.