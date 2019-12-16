Компания Opel возобновила продажи машин в России. В автосалонах официальных дилеров марки уже доступны для покупки первые автомобили немецкого автопроизводителя - кроссовер Opel Grandland X и микроавтобус Opel Zafira Life.

Политика Съёмочной группе телеканала «Звезда» запретили въезд на Украину Члены съёмочной группы российского телеканала «Звезда» три года не смогут въезжать на Украину, заявила 16 декабря спикер украинской службы безопасности Елена Гитлянская.

Общество Twitch опроверг обсуждение мирового соглашения с Rambler Представитель компании Twitch в суде Юлианна Табастаева опровергла сообщения СМИ о ведении переговоров о мировом соглашении с Rambler.

Происшествия Под Гатчиной в доме многодетной семьи нашли склад оружия Позже стало известно, что дело об изнасиловании ребенка возбуждено в отношении многодетного отца, в доме которого нашли крупный склад с оружием.

Происшествия Директор ФБК Жданов заявил о намерении участвовать в выборах в Госдуму Освободившийся после десяти суток ареста директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов рассказал "Интерфаксу", что намерен участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году.

Происшествия Неизвестные раскопали могилу нациста Рейнхарда Гейдриха в Берлине Могила нациста Рейнхарда Гейдриха в Берлине оказалась вскрыта, передают 16 декабря BBC News. При этом останки Гейдриха не тронули.

Общество Железнодорожники прокомментировали фото Греты Тунберг в поезде Представители немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn прокомментировали фотографию Греты Тунберг, свидетельствующей о том, что в поезде ей не хватило места.

Энергетика Минск предложил увеличить тарифы на прокачку нефти из РФ в 2020 году Транспортировщик углеводородного сырья ОАО «Гомельтранснефть Дружба» планирует увеличить тариф на прокачку российской нефти по магистральным нефтепроводам республики в 2020 году на 16,6%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в понедельник, 16 декабря.

Общество Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.

Общество Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей Пенсионеров, которые получают выплаты с индексацией и надбавкам, но скрывают от государства, что работают неофициально, то есть, не уведомили об этом Пенсионный фонд, могут оштрафовать на 120 тысяч рублей.

Политика Порошенко внес залог в 800 тыс. долларов за украинского генерала Бывший украинский президент Петр Порошенко внес залог в размере около 800 тыс. долларов за генерала Дмитрия Марченко, подозреваемого в закупке некачественных бронежилетов, сообщила партия Порошенко «Европейская солидарность».

Общество Власти Москвы определили регионы для вывоза мусора Московская мэрия опубликовала проект новой территориальной схемы обращения с отходами до 2029 года, который предполагает вывоз части мусора в соседние регионы.

Политика Киев намерен запустить поезда в Донбасс Ранее Ura.ru со ссылкой на Пристайко сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский поддерживает идею ввода международного контингента миротворцев.

Экономика РБК: Бизнес начал чаще отказываться от импортного оборудования В 2017 г. от иностранного оборудования в пользу российского отказалось только 7% предприятий, а от сырья и материалов – 8%. В 2018 г. импортозамещение в промышленности снова стало расти, следует из опросов сотрудников института.