Авто

Российская газетаРоссийская газетаАвтомобили Opel вернулись на российский рынок

Компания Opel возобновила продажи машин в России. В автосалонах официальных дилеров марки уже доступны для покупки первые автомобили немецкого автопроизводителя - кроссовер Opel Grandland X и микроавтобус Opel Zafira Life.
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Эксперты считают, что продажи Opel в России могут быть минимальными из-за высоких цен

ТАСС13:25

Opel вернулся в Россию с двумя моделями: известны цены

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Микроавтобус Opel Zafira Life получил рублёвый ценник

Журнал Авто.ру04:40

Opel возобновил продажи автомобилей в России

РБК04:34

Opel вернулся на российский рынок

РИА Новости04:28

Opel возобновил продажи в России

Автостат04:27

Opel возобновил продажи в России

Интерфакс04:52
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 14:51, Ашберн
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Происшествия

В доме под Петербургом обнаружили арсенал оружия, сообщил источник

Сотрудники силовых структур обнаружили большое количество огнестрельного оружия в доме в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
РИА Новости 14:34
Политика

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Кудрявцева поддержала хоккеиста, укравшего детей у жены

Телеведущая Лера Кудрявцева поддержала защитника сборной России и «Оттавы» Никиту Зайцева, на которого набросились звёзды шоу-бизнеса за то, что он обманом выкрал своих детей у супруги.
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Lenta.ru 02:27
Общество

Роскачество проверило органические продукты

Роскачество проверило 21 торговую марку производителей органической продукции и нашло нарушения только у двух - на содержание пестицидов, говорится в сообщении организации.
РИА Новости 00:43
Общество

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«С целью получения максимально объективной и полной доказательной базы о всех участниках указанного покушения, прежде всего об организаторе, было принято решение о размещении в социальной сети сообщения «заказанного» народного депутата о нападении на него двух молодых людей в балаклавах», — заявили в СБУ.
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Экономика

Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заморозка пенсионных накоплений россиян продлевается еще на год и будет действовать до 2022 года включительно.
Российская газета 09:05
Общество

Железнодорожники прокомментировали фото Греты Тунберг в поезде

Российская газета 14:41
Кино

Супергерой из СССР: вышел трейлер мультфильма «Супермен. Красный сын»

В основу нового мультфильма лёг комикс Марка Миллара, который решил задаться вопросом о том, что было бы, если бы Супермен родился и вырос в Советском Союзе.
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Происшествия

В Одессе сожгли автомобиль местного депутата

Неизвестные сожгли автомобиль депутата Одесского областного совета Александра Ахмерова. Об этом сообщает местное издание "Думская".
РЕН ТВ 13:31
Происшествия

На суде показали видео истязаний мальчика из Омска

Отчим записывал на видео пытки, когда он заставлял ребёнка стоять коленями на гречке, пинал его, если тот стоял неровно.
REGNUM 13:57
Фигурное катание

Тренер Медведевой отреагировал на приостановку карьеры Загитовой

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Политика

Бывший депутат Рады: Я проклинаю бандеровскую власть Украины

REGNUM 12:58
Кино

Актер Анатолий Васильев вернется в сериал «Сваты»

Отмечается, что Васильев сыграет в седьмом сезоне популярного сериала. Актер покинул проект после четвертого сезона.
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Общество

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Совет директоров Rambler Group поручил менеджменту холдинга обратиться в правоохранительные органы для прекращения уголовного дела против веб-сервера Nginx, говорится в сообщении, поступившем в "Ъ".
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Агент Зозули прокомментировал инцидент с оскорблениями фанатов

RT на русском вчера в 18:41
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Газета.Ru 14 декабря в 03:37
Политика

Верховный суд разрешил УПЦ Московского патриархата сохранить название

Верховный суд разрешил Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) сохранить свое название неизменным, пишет «Главком» со ссылкой на управляющего делами церкви митрополита Антония.
РБК 12:21
Шоу-бизнес

РПЦ прокомментировала серьги Собчак с Иисусом Христом

В РПЦ оценили поведение телеведущей Ксении Собчак, которая выложила в Сеть фото с серьгами, где был изображен лик Иисуса Христа.
Вечерняя Москва 14:33
Политика

На Украине обнародовали текст законопроекта о децентрализации власти

В понедельник, 16 декабря, на сайте Верховной рады был опубликован законопроект о децентрализации власти, который внес на рассмотрение парламента президент Украины Владимир Зеленский.
Известия 09:35
Космос

Рогозин поделился планами создания универсального лифта на Луну

REGNUM 05:32
Общество

Яровая считает бакалавриат «недообразованием»

Яровая напомнила, что вопрос о необходимости деления на бакалавриат и магистратуру задал президент РФ Владимир Путин на Совете по русскому языку.
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Космос

В центре Млечного Пути взорвалось более ста тысяч звезд

Примерно 80 процентов «жильцов» центральной части Млечного Пути образовалось в самом начальном периоде его существования, от 13,5 до 8 миллиардов лет назад.
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Авто

Nissan полностью обновит линейку кроссоверов

Компания Nissan в течение 18 месяцев полностью обновит европейскую линейку кроссоверов.
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Вьетнамские умные телевизоры скоро появятся на российском рынке

Вьетнамская компания Vsmart представила для российского рынка линейку так называемых, "умных" телевизоров.
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Российский нападающий Илья Ковальчук покинул "Лос-Анджелес Кингз" и выставлен на безусловный драфт отказов с последующим расторжением контракта, сообщается на сайте клуба НХЛ.
РИА Новости 12:18
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Стрельба в московском метро попала на видео

Полиция задержала 23-летнего молодого человека, устроившего стрельбу в Московском метрополитене.
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Rambler не намерен добиваться полной блокировки Twitch

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Индексы Уолл-стрит приближаются к новым рекордам из-за сделки с Китаем

Основные индексы Уолл-стрит находятся вблизи рекордных максимумов в ходе первой сессии после заключения «предварительного» торгового соглашения между США и Китаем, 16 декабря передает агентство Reuters.
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