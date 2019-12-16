Компания Opel возобновила продажи машин в России. В автосалонах официальных дилеров марки уже доступны для покупки первые автомобили немецкого автопроизводителя - кроссовер Opel Grandland X и микроавтобус Opel Zafira Life.

Экономика РБК: Бизнес начал чаще отказываться от импортного оборудования В 2017 г. от иностранного оборудования в пользу российского отказалось только 7% предприятий, а от сырья и материалов – 8%. В 2018 г. импортозамещение в промышленности снова стало расти, следует из опросов сотрудников института.

Происшествия В доме под Петербургом обнаружили арсенал оружия, сообщил источник Сотрудники силовых структур обнаружили большое количество огнестрельного оружия в доме в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

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Происшествия Главный киллер России бесплатно выполнил заказ прокурора на убийство Главный киллер России Аслан Гагиев (Джако), которого считают лидером преступной группы, убившей 60 человек, выполнил заказ прокурора Ольги Швецовой об устранении ее бывшего зятя бесплатно.

Общество Роскачество проверило органические продукты Роскачество проверило 21 торговую марку производителей органической продукции и нашло нарушения только у двух - на содержание пестицидов, говорится в сообщении организации.

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Происшествия В Одессе сожгли автомобиль местного депутата Неизвестные сожгли автомобиль депутата Одесского областного совета Александра Ахмерова. Об этом сообщает местное издание "Думская".

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