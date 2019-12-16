Авто
Российская газетаАвтомобили Opel вернулись на российский рынок
Компания Opel возобновила продажи машин в России. В автосалонах официальных дилеров марки уже доступны для покупки первые автомобили немецкого автопроизводителя - кроссовер Opel Grandland X и микроавтобус Opel Zafira Life.
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Зеленский внес закон о децентрализации без особого статуса Донбасса
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Одна из крупнейших частных компаний России «Норебо» Виталия Орлова возглавила рейтинг рыбопромышленников по версии Forbes.
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Активистку Грету Тунберг поймали на лжи
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Эрдоган: Турция может признать геноцид индейцев в Америке
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Слуцкий может возглавить «Рубин»
Бывший тренер нидерландского "Витесса" Леонид Слуцкий может возглавить казанский "Рубин", сообщает БИЗНЕС Online.
Авто
Lada 4x4 получила новый интерьер
Автомобиль получил новую панель приборов с белой подсветкой и бортовым компьютером с расширенными возможностями, на центральном тоннеле появились новые подстаканники и ниша для мелких предметов, стал больше объем перчаточного ящика, на центральной консоли установлены две розетки на 12V.
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Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей
Пенсионеров, которые получают выплаты с индексацией и надбавкам, но скрывают от государства, что работают неофициально, то есть, не уведомили об этом Пенсионный фонд, могут оштрафовать на 120 тысяч рублей.
Политика
Украина введет двойное гражданство
Власти Украины готовят законопроект, который не будет требовать отказа от иностранного гражданства для получения украинского паспорта.
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Сергей Лазарев резко отреагировал на скандал с Биланом
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Скворцова пообещала бесплатные лекарства пережившим инсульт
Больные, перенесшие инсульт или инфаркт миокарда, смогут получить бесплатные лекарства с 2020 года.
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На Колыме в январе ждут сильные морозы
В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
Общество
В РЖД отреагировали на идею возвращения курилок в поездах
Компания "Российские железные дороги" не намерена возвращать зоны для курения в поездах или создавать отдельные для этого помещения.
Общество
Forbes включил россиянку в список самых заметных новых миллиардеров
Журнал Forbes опубликовал материал, в котором назвал самых заметных персон, пополнивших в этом году список миллиардеров.
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Путин одобрил штрафы за отсутствие антитеррористической защиты
Российский президент Владимир Путин одобрил закон о введении штрафов за отсутствие антитеррористической защиты на объектах.
Политика
В Казахстане обсуждают переименование города Алматы
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу по переименованию города Алматы, сообщает Sputnik Казахстан.