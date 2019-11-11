Автомобили дорожают при падении спроса Несмотря на снижение продаж автомобилей в РФ, цены на них продолжают расти, в некоторых случаях — на 10% от уровня прошлого года.

с чего всё началось

Владимир Мирошников говорит, что ряд производителей запускают спецпредложения на определенные модели или комплектации, продажи которых хотят поддержать, предоставляют дисконт при сдаче автомобилей в трейд-ин и специальные кредитные программы на покупку, но «акции носят точечный характер, и их недостаточно, чтобы оживить спрос на рынке».

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