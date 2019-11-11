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Автоновости дняАвтомобили дорожают в России при падении спроса
Цены на новые автомобили в России продолжают расти даже в условиях падения спроса, причем в некоторых случаях – сразу на 10% от уровня 2018 года. Из-за низкой загрузки производств в РФ концерны вынуждены закладывать растущие издержки в цену, считают эксперты «Коммерсанта».
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с чего всё началось
Автомобили дорожают при падении спроса Несмотря на снижение продаж автомобилей в РФ, цены на них продолжают расти, в некоторых случаях — на 10% от уровня прошлого года.Коммерсантъвчера в 17:25
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Общество
Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году
В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".
Газета.Ru вчера в 20:50
Футбол
Роналду второй раз подряд был заменен по ходу матча
Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду второй раз в нынешнем сезоне подряд был заменен по ходу матча.
Газета.Ru вчера в 18:14
Политика
Депутат бундестага заявил о российском Крыме
Депутат немецкого бундестага «Альтернатива для Германии» Антон Фризен заявил, что введенные Евросоюзом санкции против России не смогут изменить статус Крыма.
РБК вчера в 21:25
Здоровье
Роспотребназдор разработал новые подходы для лечения гепатита В
Роспотребназдор разработал новые подходы для полного излечения хронического гепатита В, сообщает пресс-служба федеральной службы со ссылкой на главу ведомства Анну Попову.
Москва 24 вчера в 01:01
Экономика
Прибыль ТГК-1 за 9 месяцев выросла на 27,6%
Чистая прибыль ТГК-1 за 9 месяцев 2019 года по МСФО выросла на 27,6% и достигла 10,9 млрд рублей.
Finam.Ru 01:58
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
РИА Новости вчера в 07:43
Культура
Гагарина расплакалась и покинула студию «Голоса»
Полина Гагарина, комментируя выступление певца, не смогла сдержать слез – она призналась, что пережить смерть ребенка не каждому хватит сил.
Gazeta.SPb 09 ноября в 14:23
Общество
Путин наградил Александру Пахмутову орденом Андрея Первозванного
Президент РФ Владимир Путин в воскресенье приехал на концерт композитора Александры Пахмутовой, чтобы поздравить ее с юбилеем.
ТАСС вчера в 09:35
Политика
Президент Боливии Моралес подал в отставку
Президент Боливии Эво Моралес объявил 10 ноября об отставке.
Российская газета вчера в 16:24
Общество
Россия попала в десятку самых пьющих стран мира
Россия попала в десятку стран с наиболее высоким потреблением алкоголя на душу населения.
Lenta.ru 00:53
Политика
Ляшко заявил, что Украина прекратит закупки электроэнергии у России
Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что украинские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
RT на русском вчера в 18:56
Общество
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 08 ноября в 14:08
Общество
Сассексы и Кембриджи впервые за долгое время вышли в свет вместе
Многие уже отметили, что Кембриджи и Сассексы сидят поодаль друг от друга, однако в этом искать скрытого смысла не стоит — на официальных мероприятиях монаршие особы сидят по старшинству.
Woman.ru вчера в 04:55
Экономика
Орешкин заявил о высоком уровне неравенства в России
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин констатировал, что, несмотря на принимаемые меры, в государстве сохраняется высокий уровень неравенства, который является проблемой для экономического развития страны, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 07:07
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 15:59
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк отреагировала на сообщение Разина о здоровье актрисы
Близкие актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировали сообщение продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина об улучшении состояния артистки.
РИА Новости 02:08
Происшествия
Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок
Lenta.ru вчера в 21:23
Гаджеты
Раскрыли характеристики будущих смартфонов Samsung Galaxy S11
Astera вчера в 11:54
Происшествия
На Украине застрелили адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова
В Житомирской области Украины застрелили адвоката Святослава Пархоменко, который защищал Александра Лося — подозреваемого в убийстве бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова.
РБК вчера в 17:55
Политика
Глава МВД Ливии обвинил Россию в разжигании конфликта в стране
Министр заседающего в Триполи правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башага заявил, что Россия разжигает конфликт в стране ради собственных интересов.
News.ru вчера в 06:19
Общество
«Почта России» сократит сроки доставки посылок
"Почта России" вводит новые нормативы скорости доставки посылок на 7800 направлениях.
РИА Новости вчера в 23:19
Политика
Асад считает исторической ролью США разграбление стран
США всегда стремятся подвергнуть другие страны разграблению, отбирая у них нефть и «политические права».
RT на русском 01:48
Политика
«Калашников» разрабатывает малогабаритные автоматы для самообороны
Концерн "Калашников" разрабатывает малогабаритные автоматы для самообороны в рамках проекта "Малыш", сообщил в интервью РИА Новости главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев.
РИА Новости 00:14
Экономика
Valio может купить молочный завод под Петербургом
Финская Valio рассматривает возможность стать совладельцем одного из крупнейших производителей молочных продуктов Петербурга и Ленобласти — ООО «Галактика».
РБК Санкт-Петербург 08 ноября в 06:48
Футбол
Неймар поддержал подвергнувшихся расизму игроков «Шахтера»
Матч 14-го тура чемпионата Украины между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" по футболу был прерван из-за расистского скандала.
Газета.Ru 02:13
Общество
Минфин предложил исключить из УК две статьи о валютных нарушениях
Поправки в Уголовный кодекс РФ, отменяющие две статьи с наказаниями за нарушения в валютной сфере, подготовлены Министерством финансов.
REGNUM 00:59
Кино
Джеймс Ганн наконец-то прокомментировал смерть Гаморы в «Мстителях: Финал»
«Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал» оставили у поклонников горький осадок из-за расставания с некоторыми из любимых героев вселенной Marvel.
Киноафиша России 08 ноября в 01:21
Политика
The National Interest назвал «худший кошмар» для Китая и России
Журналист Гарри Казианис в своём материале для The National Interest рассказал о «худшем кошмаре» для России и Китая, который могут реализовать власти США.
RT на русском вчера в 20:55