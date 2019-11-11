Автомобили дорожают при падении спроса Несмотря на снижение продаж автомобилей в РФ, цены на них продолжают расти, в некоторых случаях — на 10% от уровня прошлого года.

с чего всё началось

Цены на новые автомобили в России продолжают расти даже в условиях падения спроса, причем в некоторых случаях – сразу на 10% от уровня 2018 года. Из-за низкой загрузки производств в РФ концерны вынуждены закладывать растущие издержки в цену, считают эксперты «Коммерсанта».

Автомобили дорожают в России при падении спроса

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