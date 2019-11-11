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Цены на новые автомобили в России продолжают расти даже в условиях падения спроса, причем в некоторых случаях – сразу на 10% от уровня 2018 года. Из-за низкой загрузки производств в РФ концерны вынуждены закладывать растущие издержки в цену, считают эксперты «Коммерсанта».
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с чего всё началось

Автомобили дорожают при падении спроса

Автомобили дорожают при падении спроса Несмотря на снижение продаж автомобилей в РФ, цены на них продолжают расти, в некоторых случаях — на 10% от уровня прошлого года.
Коммерсантъвчера в 17:25

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Цены на автомобили растут несмотря на падение спроса

110km.ruвчера в 23:43

В России автомобили дорожают при падении спроса

CarsWeek.ruвчера в 23:04

Автомобили дорожают при падении спроса

Коммерсантъвчера в 17:25

Машины продолжают дорожать в РФ при падении спроса

Тарантас Ньюсвчера в 22:19

«Коммерсантъ» сообщил о росте цен на автомобили на фоне снижения спроса

РБКвчера в 21:49

В России подорожали автомобили

Lenta.ruвчера в 20:11

Автомобили дорожают в России при падении спроса

Автоновости днявчера в 22:41
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Происшествия

Камера сняла преподавателя СПбГУ, выбрасывающего возлюбленную в реку

Piter.tv вчера в 22:50
Политика

Ляшко заявил, что Украина прекратит закупки электроэнергии у России

Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что украинские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
RT на русском вчера в 18:56
Экономика

Сжиженного газа слишком много. Россия заменит его новой трубой в Китай

Только в 2019 году уже принято инвестрешений по строительству новых заводов на 63 миллиона тонн годовой мощности (в основном в США, а также в Мозамбике и России).
РИА Новости 00:00
Общество

Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году

В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".
Газета.Ru вчера в 20:50
Наука

В РАН рассказали о реакции иностранных коллег на дело ФИАНа

В чем абсурдность предъявленных обвинений и какой урон уже нанесло дело ФИАН отечественной науке, рассказал член-корреспондент РАН, замдиректора Института прикладной физики, лауреат Государственной премии Российской Федерации Ефим Хазанов.
Газета.Ru 00:40
Футбол

Роналду второй раз подряд был заменен по ходу матча

Газета.Ru вчера в 18:14
Происшествия

Адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова застрелили на Украине

На Украине был застрелен адвокат Святослав Пархоменко, защищавший подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова - Александра Лося.
Газета.Ru вчера в 18:58
Происшествия

Врачи не делают прогнозов. В Киеве ветерана «АТО» до полусмерти избил его пасынок

В Киеве в ночь на воскресенье было совершено жестокое нападение на ветерана так называемой АТО Игоря Панова (позывной «Хан») и его жену Оксану, в результате которого оба впали в кому.
Украина.ру 00:21
ЖКХ

В Бийске ввели режим ЧС из-за мусора

В алтайском городе Бийск ввели режим ЧС из-за мусора. Об этом агентству «Интерфакс» рассказали в мэрии города.
Авторадио вчера в 23:55
Общество

Россия вошла в десятку самых «пьющих» стран мира

Самой "пьющей" страной оказалась Литва. В ней в среднем на каждого жителя приходится 12,3 литра алкоголя в год.
Газета.Ru вчера в 22:26
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Ман Сити» на «Энфилде»

LiveSport.ru вчера в 13:27
Гаджеты

ВТБ запустил мобильное приложение, заменяющее POS-терминал

Банк ВТБ начал подключать клиентов к сервису приёма бесконтактных платежей на смартфонах. Об этом говорится в сообщении банка.
АК&М 08 ноября в 05:11
Кино

«Доктор Сон» провалился в первый день проката

Хоррор «Доктор Сон» Майка Флэнегана провалился в первый день проката в США.
Культуромания вчера в 03:32
Общество

Скончался Павел Пичугин, известный как «Паша Фейсконтроль»

Радио Маяк вчера в 08:06
Происшествия

Полиция в Гонконге применила против демонстрантов слезоточивый газ

RT на русском вчера в 10:29
Общество

Наталья Котова попросила уволиться главного дорожника Челябинска

В понедельник, 11 ноября, врио главы Челябинска Наталья Котова на традиционном аппаратном совещании предложила вице-меру Владимиру Алейникову, курирующему дорожную сферу, уволиться.
Курс дела 00:41
Политика

Президент Боливии подал в отставку

Президент Боливии Эво Моралес заявил о том, что покидает свой пост. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.
REGNUM вчера в 22:55
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима

Пока же, как пояснил "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, стоит сезон предзимья - период между осенью и зимой.
Российская газета вчера в 09:11
Общество

Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении

РИА Новости вчера в 07:43
Наука

Ученые предупредили об опасности недосыпа

UfacityNews.ru 08 ноября в 09:31
Гаджеты

Топ-5 необычных и полезных гаджетов с AliExpress

Сегодня наш интернет-журнал расскажут о полезных технических новинках.
Сиб.фм вчера в 17:05
Политика

В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград

На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета 09 ноября в 21:15
Общество

Чубайс прокомментировал свои слова о лентяях в СССР

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс назвал свои заявления о жизни в СССР, прозвучавшие в документальном фильме Алексея Пивоварова «Гибель империи», передергиванием.
Известия 09 ноября в 09:39
Армия и оружие

Российские неуправляемые авиабомбы могут стать очень меткими

Российские инженеры совместно с военными работают над созданием системы, позволяющей значительно повысить точность неуправляемых авиабомб, сообщает 10 октября телеканал RT.
Красная весна вчера в 03:40
Шоу-бизнес

Разин рассказал, что Заворотнюк идёт на поправку

Продюсер Андрей Разин заявил, что Анастасия Заворотнюк стала чувствовать себя лучше.
Аргументы недели 09 ноября в 23:19
Общество

Более сотни писателей выступили в поддержку филолога Гасана Гусейнова

Ассоциация писателей «Свободное слово» выступила на сайте организации с открытым заявлением в поддержку профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасана Гусейнова, которого руководство учебного заведения обязало извиниться за высказывание в социальных сетях по поводу русского языка.
РБК вчера в 15:42
Политика

Вперед в будущее: Путин призвал развивать искусственный интеллект

Кульминацией конференции стало пленарное заседание, на котором обсуждался вопрос развития искусственного интеллекта и его практического применения.
Известия вчера в 08:45
Авто

В Россию привезли эксклюзивный гиперкар за 160 миллионов рублей

Два года назад стоимость модели составляла 2,3 млн евро или около 161 млн рублей по актуальному курсу.
Тарантас Ньюс 08 ноября в 16:45
Политика

Польша заявила о вложениях ЕС в оружие России через «Северный поток-2»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью газете Financial Times раскритиковал страны ЕС за поддержку строительства «Северного потока-2».
РБК вчера в 14:04
Происшествия

При сходе лавины в Хакасии погиб мужчина

По данным СК, в 11 км от села Приисковое Орджоникидзевского района Хакасии в районе горного массива произошел сход снежной лавины, в результате чего двое мужчин, которые катались на снегоходе, оказались под снегом.
ТАСС вчера в 05:03
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