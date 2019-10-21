Авто
Автоновости дняАвтомобили российского каршеринга начали продавать пользователям
С 21 октября каршеринговый сервис YouDrive начал продавать автомобили из своего парка. Пока для покупки доступно 80 машин Smart 2016 года выпуска. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на представители компании.
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с чего всё началось
С 21 октября сервис каршеринга YouDrive начал предлагать пользователям приобрести автомобили из своего парка, рассказал РБК представитель компании.РБК05:00
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Коммерсантъ 12:27
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Общество
Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра
Газета.Ru вчера в 08:29