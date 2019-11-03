Сервис также может быть интегрирован с российской системой экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС, что позволит быстро вызвать помощь; есть возможность объединения с системами управления транспортным средством, тогда машина сможет сама остановиться, включить "аварийку" или даже припарковаться, отмечают в "Автонете".

с чего всё началось

Российские водители смогут устанавливать в автомобили систему, контролирующую их состояние здоровья. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе НТИ «Автонет». Соответствующий сервис разработали российские ученые — он может появиться к 2022 году.

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