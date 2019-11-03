Общество
OAnewsАвтомобили россиян смогут сами парковаться и вызывать помощь
Автомобили россиян получат возможность парковаться и производить вызов помощи без участия водителя. Ученые создали сервис, способный отреагировать на ухудшения самочувствия человека, заглушить и вывести транспорт из потока активного движения.
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с чего всё началось
Сервис также может быть интегрирован с российской системой экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС, что позволит быстро вызвать помощь; есть возможность объединения с системами управления транспортным средством, тогда машина сможет сама остановиться, включить "аварийку" или даже припарковаться, отмечают в "Автонете".РИА Новостивчера в 19:30
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Газета.Ru 01:39
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Профиль 01 ноября в 15:39
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Журналист Евгений Киселев заявил, что Аркадий Бабченко покинул территорию Украины.
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Индекс качества городской среды впервые опубликовало Министерство строительства первый в России.
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США вернули на Землю сверхсекретный космоплан Boeing X-37B
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Патриарх Кирилл передал архиепископу Иоанну грамоту о единстве с РПЦ
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