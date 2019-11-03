Общество

OAnewsOAnewsАвтомобили россиян смогут сами парковаться и вызывать помощь

Автомобили россиян получат возможность парковаться и производить вызов помощи без участия водителя. Ученые создали сервис, способный отреагировать на ухудшения самочувствия человека, заглушить и вывести транспорт из потока активного движения.
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с чего всё началось

В России создали систему для распознавания сердечного приступа у водителя

Сервис также может быть интегрирован с российской системой экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС, что позволит быстро вызвать помощь; есть возможность объединения с системами управления транспортным средством, тогда машина сможет сама остановиться, включить "аварийку" или даже припарковаться, отмечают в "Автонете".
РИА Новостивчера в 19:30

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Ученые создадут сервис для слежения за состоянием здоровья водителя

РБКвчера в 23:26

В России к 2022 году может появиться сервис помощи водителям с плохим здоровьем

Life.ruвчера в 22:20

Автомобили россиян смогут самостоятельно парковаться и вызывать помощь

Lenta.ruвчера в 20:09

Машины смогут распознавать сердечный приступ у водителя

РЕН ТВвчера в 21:34

Автомобили россиян смогут самостоятельно парковаться и вызывать помощь

Известиявчера в 20:39

Автомобили россиян смогут самостоятельно вызывать помощь и парковаться

Телеканал 360°вчера в 21:47

Автомобили с 2022 г смогут распознавать сердечный приступ у водителя - «Автонет»

ПРАЙМвчера в 19:15
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Министерство труда и социальной защиты РФ представило проект закона, призванный упростить порядок назначения и выплат пенсий, а также он позволит сократить количество документов.
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