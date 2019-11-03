Общество

Pravda.RuPravda.RuАвтомобили россиян смогут самостоятельно вызывать помощь и парковаться

В ближайшем будущем российские водители смогут устанавливать в своё авто систему, которая будет следить за их здоровьем. В случае ухудшения состояния водителя система сможет самостоятельно вызвать помощь, а также припарковать автомобиль. Разработкой такой системы занимается НТИ "Автонет".
Читать в источнике
Комментировать14
с чего всё началось

В России создали систему для распознавания сердечного приступа у водителя

Сервис также может быть интегрирован с российской системой экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС, что позволит быстро вызвать помощь; есть возможность объединения с системами управления транспортным средством, тогда машина сможет сама остановиться, включить "аварийку" или даже припарковаться, отмечают в "Автонете".
РИА Новостивчера в 19:30

Подробнее о событии

Ученые создадут сервис для слежения за состоянием здоровья водителя

РБКвчера в 23:26

Автомобили с 2022 г смогут распознавать сердечный приступ у водителя - «Автонет»

ПРАЙМвчера в 19:15

Автомобили россиян смогут самостоятельно вызывать помощь и парковаться

Телеканал 360°вчера в 21:47

Машины смогут распознавать сердечный приступ у водителя

РЕН ТВвчера в 21:34

Автомобили россиян смогут самостоятельно парковаться и вызывать помощь

Известиявчера в 20:39

Автомобили россиян смогут самостоятельно парковаться и вызывать помощь

Lenta.ruвчера в 20:09

В России к 2022 году может появиться сервис помощи водителям с плохим здоровьем

Life.ruвчера в 22:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 07:02, Ашберн
Политика

Киселев заявил, что Бабченко покинул Украину

DP.RU 05:01
Футбол

Тедеско высказался о состоянии игроков перед матчем с «Арсеналом»

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о том, в каком состоянии находятся футболисты перед матчем 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает ТАСС.
Газета.Ru 06:35
Фигурное катание

В Канаде заявили о начале золотой эры РФ в женском фигурном катании

Канадский комментатор Тед Бартон заявил, что в российском фигурном катании началась золотая эпоха.
РЕН ТВ 05:58
Политика

Медведев заявил об опасности монополий в сфере ИТ

Россия выступает за совместные с участниками Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) усилия по демонополизации сферы высоких технологий, в том числе производства программного обеспечения.
РБК 06:23
Футбол

«Томь» на домашнем поле обыграла владивостокский «Луч» со счетом 4:0

РИА Томск 05:55
Политика

В Совфеде оценили заявление о важности авиасообщения Украины с Россией

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT заявление директора украинского Агентства социальных коммуникаций Сергея Белашко о том, что авиационная отрасль Украины не сможет развиваться без восстановления воздушного сообщения с Россией.
RT на русском 05:37
Автоспорт

Йос Ферстаппен предсказал Максу, что тот заменит Квята

Чемпионат 05:26
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам

Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.
Lenta.ru 01 ноября в 14:25
Футбол

«Сочи»: «В РПЛ нас обижают, а вольной жизни хочется»

В официальном Twitter ФК «Сочи» появилось шуточное сообщение.
Спорт-Экспресс 01:23
Политика

ООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса

Вести.Ru 04:33
Общество

Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу

Газета.Ru 01 ноября в 14:24
Авто

В Сети показали уникальный УАЗ-3128 Астеро

Тарантас Ньюс вчера в 09:07
Теннис

Текстовая онлайн-трансляция матча Барти — Свитолина в финале Итогового турнира

Чемпионат 05:14
Шоу-бизнес

Мисс Москва впервые показала лицо сына от экс-короля Малайзии

Победительница конкурса красоты «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина (Горбатенко) впервые показала лицо своего сына Исмаила Леона, отцом которого является бывший король Малайзии Фарис Мухаммад V. Пышную свадьбу супруги отметили в ноябре 2018 года в концертном зале Barvikha Concert Hall в Москве, а уже в июле 2019 года их брак распался со скандалом.
News.ru вчера в 23:52
Здоровье

Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре

Аномальное тепло, которое придет в Центральную часть России на следующей неделе, может негативно отразиться на самочувствии жителей.
Lenta.ru 03:32
Общество

Эксперты советуют не отвечать по телефону незнакомым людям словом «да»

По словам Дворянского, отвечая на звонки с незнакомого номера словами «да», граждане рискуют столкнуться с аферистами, собирающими биометрию — цифровой отпечаток голоса.
REGNUM вчера в 08:06
Общество

Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян

Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
РИА Новости вчера в 07:48
Транспорт

Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым уже в 2019 году

Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым уже в этом году. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.
Народные новости 01 ноября в 09:42
Футбол

«Динамо» вырвало ничью у «Ахмата», играя в меньшинстве

Московский Комсомолец вчера в 08:06
Шоу-бизнес

Алла устала. Пугачева заявила, что вернется на сцену только в 80 лет

На концерте в Минске 70-летняя Примадонна заявила, что не будет выступать ближайшие десять лет.
В курсе.ру 00:57
Происшествия

СК сообщил о прогрессе в деле об убийстве главы ингушского центра «Э»

Следователи определили круг подозреваемых по делу об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
РИА Новости 04:15
Гаджеты

Представлена Xbox One X с черепом Терминатора

Корпорация Microsoft представила лимитированную версию игровой консоли Xbox One X, котоаря приурочена к премьере фильма «Терминатор: Тёмные судьбы».
Игромания.ру 05:14
Общество

В Минтруде предложили упростить порядок назначения и выплат пенсий

Минтруд упростит порядок назначения и выплат пенсий — гражданам не придется предоставлять документы для установления и перерасчета различных видов пенсий, если они уже имеются в отделении Пенсионного фонда.
Дождь 01 ноября в 13:05
Единоборства

Опубликовано видео нокаута Ковалева от Альвареса

В сети появилось видео решающего эпизода поединка российского боксера Сергея Ковалева и мексиканца Сауля Альвареса.
Lenta.ru 06:17
Единоборства

Масвидаль победил Диаса на UFC 244 и выиграл пояс BMF

Американец Хорхе Масвидаль, выступающий в полусреднем весе, в главном бою вечера на турнире UFC 244 победил соотечественника Нейта Диаса.
Спорт-Экспресс вчера в 23:54
Культура

Путин поздравил Александра Градского с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Александра Градского с 70-летним юбилеем.
РБК 04:49
Гаджеты

Redmi представил бюджетный 40-дюймовый смарт-телевизор

Народные новости вчера в 01:05
Автоспорт

Боттас выиграл квалификацию Гран-при США «Формулы-1»

Финн Вальттери Боттас из команды Mercedes стал победителем квалификации Гран-при США, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Интерфакс-Спорт вчера в 19:45
Политика

Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»

Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru 31 октября в 11:46
Политика

WP: Трамп заявлял своим советникам о неприязни к Украине

Президент США Дональд Трамп заявлял своим советникам о неприязни к украинским властям и подозревал их в «сговоре» с предвыборным штабом Хиллари Клинтон, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
RT на русском 01:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное