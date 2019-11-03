Общество
Pravda.RuАвтомобили россиян смогут самостоятельно вызывать помощь и парковаться
В ближайшем будущем российские водители смогут устанавливать в своё авто систему, которая будет следить за их здоровьем. В случае ухудшения состояния водителя система сможет самостоятельно вызвать помощь, а также припарковать автомобиль. Разработкой такой системы занимается НТИ "Автонет".
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с чего всё началось
Сервис также может быть интегрирован с российской системой экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС, что позволит быстро вызвать помощь; есть возможность объединения с системами управления транспортным средством, тогда машина сможет сама остановиться, включить "аварийку" или даже припарковаться, отмечают в "Автонете".РИА Новостивчера в 19:30
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