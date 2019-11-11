Автомобили дорожают при падении спроса Несмотря на снижение продаж автомобилей в РФ, цены на них продолжают расти, в некоторых случаях — на 10% от уровня прошлого года.

с чего всё началось

Автомобили в России дорожают при падении спроса, пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертов рынка. Суммарно за 9 месяцев года рост цен на автомобили составил 9-10%. Аналитики отмечают, что автоконцерны растягивали повышение цен во времени, чтобы не отпугнуть покупателей.

Автомобили в России дорожают при падении спроса

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