Авто

Рифей-ПермьРифей-ПермьАвтомобили в России дорожают при падении спроса

Автомобили в России дорожают при падении спроса, пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертов рынка. Суммарно за 9 месяцев года рост цен на автомобили составил 9-10%. Аналитики отмечают, что автоконцерны растягивали повышение цен во времени, чтобы не отпугнуть покупателей.
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с чего всё началось

Автомобили дорожают при падении спроса

Автомобили дорожают при падении спроса Несмотря на снижение продаж автомобилей в РФ, цены на них продолжают расти, в некоторых случаях — на 10% от уровня прошлого года.
Коммерсантъвчера в 17:25

Подробнее о событии

Дилеры рассказали, как подорожали автомобили в 2019 году

AutoNews03:05

Цены на автомобили растут несмотря на падение спроса

110km.ruвчера в 23:43

Автомобили дорожают при падении спроса

Коммерсантъвчера в 17:25

Автомобили дорожают в России при падении спроса

Автоновости днявчера в 22:41

Машины продолжают дорожать в РФ при падении спроса

Тарантас Ньюсвчера в 22:19

В России подорожали автомобили

Lenta.ruвчера в 20:11

В России автомобили дорожают при падении спроса

CarsWeek.ruвчера в 23:04
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Политика

Асад: США ведут войну на выживание

Асад убежден, что США сражаются со всеми, кто говорит "нет" их гегемонии, даже если эти страны раньше были союзниками Вашингтона.
Аргументы недели 01:54
Происшествия

Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве

Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.
Lenta.ru 01:40
Общество

Скончался Павел Пичугин, известный как «Паша Фейсконтроль»

Радио Маяк вчера в 08:06
Происшествия

Сажавшая падчерицу на цепь жительница Приморья получила условный срок

Жительница Приморья осуждена на 3 года условно за то, что приковывала на ночь свою 11-летнюю падчерицу к кровати, чтобы та не уходила из дома, сообщает прокуратура края.
РИА Новости 02:44
Шоу-бизнес

Рудковская рассказала о расставании с Плющенко

Яна Рудковская разоткровенничалась на шоу «ЯнаСупер», где рассказала об окончании отношений с Евгением Плющенко.
ИнфоСМИ 03:27
Политика

The National Interest назвал «худший кошмар» для Китая и России

Журналист Гарри Казианис в своём материале для The National Interest рассказал о «худшем кошмаре» для России и Китая, который могут реализовать власти США.
RT на русском вчера в 20:55
Происшествия

Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок

Lenta.ru вчера в 21:23
Транспорт

За первые два дня продано свыше 10 тысяч билетов на поезда в Крым

Красная весна вчера в 07:53
Происшествия

В Петербурге суд приостановил работу столовой «Ленты» после отравления

Суд приостановил работу столовой ООО "Лента" в Петербурге на 37 суток после отравления сотрудников, сообщает пресс-служба городских судов.
РИА Новости 03:40
Общество

Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении

РИА Новости вчера в 07:43
Футбол

Сарри объяснил причину замены Роналду в матче с «Миланом»

РИА Новости 03:16
Экономика

Из-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу

Интерфакс 02:11
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк ответили на слова Разина о состоянии актрисы

Близкие Анастасии Заворотнюк выражают признательность продюсеру группы «Ласковый май» Андрею Разину за беспокойство о здоровье актрисы, но отмечают, что лично она с ним не знакома.
РБК 02:44
Происшествия

Таксист изнасиловал россиянку в инвалидном кресле за отмену вызова

Предположительно, таксист изнасиловал девушку, после чего отобрал у нее 900 рублей, а также потребовал 5 тысяч за отмену вызова.
Lenta.ru 03:07
Политика

Президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку

Обновлено в 11:22 Президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку на фоне многодневных протестов и обвинений в фальсификации итогов выборов.
BFM.ru 03:25
Общество

Россия попала в десятку самых пьющих стран мира

Россия попала в десятку стран с наиболее высоким потреблением алкоголя на душу населения.
Lenta.ru 00:53
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима

Пока же, как пояснил "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, стоит сезон предзимья - период между осенью и зимой.
Российская газета вчера в 09:11
Спорт

В МИД отреагировали на отказ США в выдаче виз футболистам «Спартака»

Решение посольства США отказать игрокам московского футбольного клуба "Спартак" в выдаче виз может говорить о недобросовестной конкуренции.
Московский Комсомолец вчера в 07:11
Шоу-бизнес

Многомиллионный долг Жанны Фриске погасил известный артист

Долг Жанны Фриске перед «Русфондом» в сумме 22 миллионов рублей погасил известный артист, рассказал отец певицы Владимир Фриске в эфире шоу «Звёзды сошлись».
Газета Кемерова вчера в 23:55
Общество

Минфин предложил убрать две статьи за валютные нарушения из УК РФ

Замглавы российского Минфина Алексей Моисеев рассказал, что ведомство хочет исключить из Уголовного кодекса России две статьи, связанные с наказаниями за валютные нарушения.
Газета.Ru вчера в 23:43
Экономика

Поставщики и покупатели оружия задолжали «Рособоронэкспорту» $13 млрд

Из отчетности "Рособоронэкспорта" не ясно, как распределяется накопленная дебиторская задолженность в 800 с лишним млрд руб. Но достаточно большую долю занимают еще не выплаченные деньги за отгруженную продукцию, включая неплатежи из-за санкций, говорит РБК источник, близкий к "Рособоронэкспорту".
РБК вчера в 16:00
Происшествия

На Кубани отравились более 50 школьников

РБК вчера в 07:51
Армия и оружие

Глава Минобороны Украины заявил о готовности защититься от России

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил в интервью телеканалу "1+1", что страна готова самостоятельно защититься от России в случае нападения.
Газета.Ru 01:45
Политика

Путин сделал прививку от гриппа

Президент России Владимир Путин сообщил, что сделал прививку от гриппа, и призвал всех членов кабинета министров и администрации Кремля сделать то же самое, пошутив, что в противном случае при болезни им придется прибегнуть к самострелу.
РИА Новости 03:47
Культура

Шэрон Стоун воссоздала культовую сцену из «Основного инстинкта»

Американская актриса Шэрон Стоун повторила знаменитую сцену из культового фильма "Основной инстинкт".
Москва 24 02:27
Общество

В Бийске введен режим ЧС из-за ситуации с вывозом мусора

В городе Бийске (Алтайский край) введен режим чрезвычайной ситуации из-за проблем с вывозом мусора и ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии города.
Ведомости 02:55
Музыка

Шнуров рассказал о возможной замене солиста группы «Ленинград»

Собака.ru 03:05
Политика

Путин устроил разнос из-за воровства на космодроме Восточный

Злоупотребления при строительстве космодрома Восточный не удалось пресечь по сей день, на данный момент похищены уже сотни миллионов рублей.
Lenta.ru 03:48
Армия и оружие

«Калашников» разрабатывает малогабаритные автоматы для самообороны

Концерн "Калашников" разрабатывает малогабаритные автоматы для самообороны в рамках проекта "Малыш", сообщил в интервью РИА Новости главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев.
РИА Новости 00:14
Футбол

Уткин раскритиковал Тедеско за поведение во время матчей «Спартака»

Спортивный журналист и комментатор Василий Уткин считает, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ведет себя как типичный иностранец.
Спорт день за днем 03:44
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