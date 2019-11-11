Авто
Рифей-ПермьАвтомобили в России дорожают при падении спроса
Автомобили в России дорожают при падении спроса, пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертов рынка. Суммарно за 9 месяцев года рост цен на автомобили составил 9-10%. Аналитики отмечают, что автоконцерны растягивали повышение цен во времени, чтобы не отпугнуть покупателей.
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с чего всё началось
Автомобили дорожают при падении спроса Несмотря на снижение продаж автомобилей в РФ, цены на них продолжают расти, в некоторых случаях — на 10% от уровня прошлого года.Коммерсантъвчера в 17:25
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Политика
Асад: США ведут войну на выживание
Асад убежден, что США сражаются со всеми, кто говорит "нет" их гегемонии, даже если эти страны раньше были союзниками Вашингтона.
Аргументы недели 01:54
Происшествия
Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве
Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.
Lenta.ru 01:40
Общество
Скончался Павел Пичугин, известный как «Паша Фейсконтроль»
Радио Маяк вчера в 08:06
Происшествия
Сажавшая падчерицу на цепь жительница Приморья получила условный срок
Жительница Приморья осуждена на 3 года условно за то, что приковывала на ночь свою 11-летнюю падчерицу к кровати, чтобы та не уходила из дома, сообщает прокуратура края.
РИА Новости 02:44
Шоу-бизнес
Рудковская рассказала о расставании с Плющенко
Яна Рудковская разоткровенничалась на шоу «ЯнаСупер», где рассказала об окончании отношений с Евгением Плющенко.
ИнфоСМИ 03:27
Политика
The National Interest назвал «худший кошмар» для Китая и России
Журналист Гарри Казианис в своём материале для The National Interest рассказал о «худшем кошмаре» для России и Китая, который могут реализовать власти США.
RT на русском вчера в 20:55
Происшествия
Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок
Lenta.ru вчера в 21:23
Транспорт
За первые два дня продано свыше 10 тысяч билетов на поезда в Крым
Красная весна вчера в 07:53
Происшествия
В Петербурге суд приостановил работу столовой «Ленты» после отравления
Суд приостановил работу столовой ООО "Лента" в Петербурге на 37 суток после отравления сотрудников, сообщает пресс-служба городских судов.
РИА Новости 03:40
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
РИА Новости вчера в 07:43
Футбол
Сарри объяснил причину замены Роналду в матче с «Миланом»
РИА Новости 03:16
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк ответили на слова Разина о состоянии актрисы
Близкие Анастасии Заворотнюк выражают признательность продюсеру группы «Ласковый май» Андрею Разину за беспокойство о здоровье актрисы, но отмечают, что лично она с ним не знакома.
РБК 02:44
Происшествия
Таксист изнасиловал россиянку в инвалидном кресле за отмену вызова
Предположительно, таксист изнасиловал девушку, после чего отобрал у нее 900 рублей, а также потребовал 5 тысяч за отмену вызова.
Lenta.ru 03:07
Политика
Президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку
Обновлено в 11:22 Президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку на фоне многодневных протестов и обвинений в фальсификации итогов выборов.
BFM.ru 03:25
Общество
Россия попала в десятку самых пьющих стран мира
Россия попала в десятку стран с наиболее высоким потреблением алкоголя на душу населения.
Lenta.ru 00:53
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима
Пока же, как пояснил "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, стоит сезон предзимья - период между осенью и зимой.
Российская газета вчера в 09:11
Спорт
В МИД отреагировали на отказ США в выдаче виз футболистам «Спартака»
Решение посольства США отказать игрокам московского футбольного клуба "Спартак" в выдаче виз может говорить о недобросовестной конкуренции.
Московский Комсомолец вчера в 07:11
Шоу-бизнес
Многомиллионный долг Жанны Фриске погасил известный артист
Долг Жанны Фриске перед «Русфондом» в сумме 22 миллионов рублей погасил известный артист, рассказал отец певицы Владимир Фриске в эфире шоу «Звёзды сошлись».
Газета Кемерова вчера в 23:55
Общество
Минфин предложил убрать две статьи за валютные нарушения из УК РФ
Замглавы российского Минфина Алексей Моисеев рассказал, что ведомство хочет исключить из Уголовного кодекса России две статьи, связанные с наказаниями за валютные нарушения.
Газета.Ru вчера в 23:43
Экономика
Поставщики и покупатели оружия задолжали «Рособоронэкспорту» $13 млрд
Из отчетности "Рособоронэкспорта" не ясно, как распределяется накопленная дебиторская задолженность в 800 с лишним млрд руб. Но достаточно большую долю занимают еще не выплаченные деньги за отгруженную продукцию, включая неплатежи из-за санкций, говорит РБК источник, близкий к "Рособоронэкспорту".
РБК вчера в 16:00
Происшествия
На Кубани отравились более 50 школьников
РБК вчера в 07:51
Армия и оружие
Глава Минобороны Украины заявил о готовности защититься от России
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил в интервью телеканалу "1+1", что страна готова самостоятельно защититься от России в случае нападения.
Газета.Ru 01:45
Политика
Путин сделал прививку от гриппа
Президент России Владимир Путин сообщил, что сделал прививку от гриппа, и призвал всех членов кабинета министров и администрации Кремля сделать то же самое, пошутив, что в противном случае при болезни им придется прибегнуть к самострелу.
РИА Новости 03:47
Культура
Шэрон Стоун воссоздала культовую сцену из «Основного инстинкта»
Американская актриса Шэрон Стоун повторила знаменитую сцену из культового фильма "Основной инстинкт".
Москва 24 02:27
Общество
В Бийске введен режим ЧС из-за ситуации с вывозом мусора
В городе Бийске (Алтайский край) введен режим чрезвычайной ситуации из-за проблем с вывозом мусора и ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии города.
Ведомости 02:55
Политика
Путин устроил разнос из-за воровства на космодроме Восточный
Злоупотребления при строительстве космодрома Восточный не удалось пресечь по сей день, на данный момент похищены уже сотни миллионов рублей.
Lenta.ru 03:48
Армия и оружие
«Калашников» разрабатывает малогабаритные автоматы для самообороны
Концерн "Калашников" разрабатывает малогабаритные автоматы для самообороны в рамках проекта "Малыш", сообщил в интервью РИА Новости главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев.
РИА Новости 00:14
Футбол
Уткин раскритиковал Тедеско за поведение во время матчей «Спартака»
Спортивный журналист и комментатор Василий Уткин считает, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ведет себя как типичный иностранец.
Спорт день за днем 03:44