Транспорт
РБКАвтомобили в России оснастят датчиками оповещения о нарушении ПДД
На автомобили, собранные в России, планируется устанавливать датчики оповещения водителя о потенциальном нарушении правил дорожного движения (ПДД). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Росстандарт.
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с чего всё началось
Автомобили, собранные в России, планируется оснащать системами оповещения водителя о потенциальном нарушении ПДД. ГОСТ о требованиях к таким комплексам примут до конца октября 2020 года, сообщили «Известиям» в Росстандарте.Известиявчера в 16:01
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Комментарии
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Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
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Правительство России ввело временный запрет на вывоз из страны ряда медицинских изделий.
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Путин рассказал о рискованном обещании после кризиса 2008 года
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По инициативе Минтруда граждане России, достигшие 45 лет, начнут получать уведомления Пенсионного фонда о размере их будущей пенсии.
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Британский дизайнер Джорджина Чепмен, бывшая жена продюсера Харви Вайнштейна, начала романтические отношения с актером Эдрианом Броуди, звездой фильмов «Пианист» и «Пиджак».
Общество
В Госдуме отклонили поправки о закреплении пенсионного возраста
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании во вторник отклонил поправки, подготовленные депутатами фракций "Справедливая Россия" и КПРФ, которыми предлагалось закрепить в Конституции РФ возраст выхода на пенсию и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не менее двух прожиточных минимумов.
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Экономика
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Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами граждан.
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Журавлёв: социальный ущерб от пенсионной реформы превысил экономию
В Госдуме считают, что социальный ущерб от пенсионной реформы выше, чем экономия федерального бюджета.
Армия и оружие
Уничтожение ЗРПК «Панцирь-С1» в Ливии поставлено под сомнение
Факт уничтожения зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" в Ливии вызвал сомнение у пользователей сети.
Экономика
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Всемирный банк (ВБ) принял решение выделить $12 млрд на борьбу с коронавирусом COVID-19, а также чтобы помочь странам справиться с негативными экономическими последствиями от вспышки заболевания.
Общество
В Госдуме предложили ограничить время продажи алкоголя в жилых домах
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Путешествия
Цены на отдых в Крыму снизили в предстоящем курортном сезоне
Цены на отдых в Крыму в предстоящем сезоне значительно снизилась.
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В Белоруссии предъявили обвинение россиянам по делу о взрыве на салюте
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Общество
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Впоследствии интерес к проекту подстегнуло распространение вируса SARS-CoV-2. На данный момент число заказчиков выросло до 12.
Технологии
Google из-за коронавируса отменила конференцию для разработчиков
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Общество
Способное достроить «Северный поток – 2» судно снова сменило курс
В декабре 2019 года из-за введенных США санкций швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб газопровода «Северный поток – 2», приостановила работы и вывела суда из данного района Балтийского моря.
Происшествия
Рынок загорелся в Адлере на площади 500 кв. м
На территории рынка в Адлере произошло возгорание, огнем охвачено 500 кв. м. Об этом сообщили ГУ МЧС по Краснодарскому краю в среду, 4 марта.
Экономика
Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий
Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.