Автомобили, собранные в России, планируется оснащать системами оповещения водителя о потенциальном нарушении ПДД. ГОСТ о требованиях к таким комплексам примут до конца октября 2020 года, сообщили «Известиям» в Росстандарте.

с чего всё началось

На автомобили, собранные в России, планируется устанавливать датчики оповещения водителя о потенциальном нарушении правил дорожного движения (ПДД). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Росстандарт.

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