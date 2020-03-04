Автомобили, собранные в России, планируется оснащать системами оповещения водителя о потенциальном нарушении ПДД. ГОСТ о требованиях к таким комплексам примут до конца октября 2020 года, сообщили «Известиям» в Росстандарте.

с чего всё началось

В России планируют «обучить» отечественные автомобили способности предупреждать водителя о возможном нарушении правил дорожного движения. Так, собранные в РФ машины будут оснащать системами помощи, способными распознавать разметку, дорожные знаки и сигналы светофоров.

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