Транспорт

REGNUMREGNUMРоссийские автомобили оснастят датчиками оповещения о нарушении ПДД

В России планируют «обучить» отечественные автомобили способности предупреждать водителя о возможном нарушении правил дорожного движения. Так, собранные в РФ машины будут оснащать системами помощи, способными распознавать разметку, дорожные знаки и сигналы светофоров.
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с чего всё началось

Заправят интеллектом: машины будут предупреждать о нарушениях ПДД

Автомобили, собранные в России, планируется оснащать системами оповещения водителя о потенциальном нарушении ПДД. ГОСТ о требованиях к таким комплексам примут до конца октября 2020 года, сообщили «Известиям» в Росстандарте.
Известиявчера в 16:01

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«Известия»: в России автомобили могут оснастить системами оповещения о нарушении ПДД

ТАССвчера в 17:38

Автомобили в России оснастят датчиками оповещения о нарушении ПДД

РБКвчера в 22:19

В автомобили в России могут внедрить датчики извещения о нарушении ПДД

RT на русскомвчера в 19:19

Автомобили научат отслеживать нарушения ПДД, совершенные водителей

Комсомольская правда00:36

Заправят интеллектом: машины будут предупреждать о нарушениях ПДД

Известиявчера в 16:01

Российские машины будут оповещать водителей о нарушении ПДД

URA.Ruвчера в 15:08

Российские авто будут оповещать водителя о нарушениях ПДД

Телеканал 360°вчера в 14:31
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Комментарии

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ПФР начнет уведомлять граждан о размере их будущей пенсии

По инициативе Минтруда граждане России, достигшие 45 лет, начнут получать уведомления Пенсионного фонда о размере их будущей пенсии.
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Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ

Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
REGNUM вчера в 17:58
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В США подводят итоги первичных выборов

США подводят итоги "супервторника".
Вести.Ru вчера в 22:30
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Коронавирус подтвержден у двух россиян в ОАЭ

Уточняется, что россияне контактировали с двумя участниками велогонки Тур ОАЭ-2020 из Италии, у которых ранее был выявлен коронавирус.
ТАСС вчера в 13:30
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Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей

Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 19:59
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Названы сроки публикации обновленного текста Конституции

Замдиректора издательства "Юридическая литература" Наталья Лунякина рассказала о том, когда может выйти появиться официальная публикация обновленного текста Конституции, сообщает РИА Новости.
Невские Новости вчера в 23:17
Экономика

Счетная палата усомнилась в достижении цели по снижению бедности россиян

Из всех новых социальных инициатив президента, общая стоимость которых составит свыше 4 трлн руб. до 2024 года, реальное влияние на сокращение уровня бедности в 2020 году может оказать только программа адресных пособий на детей от трех до семи лет для семей с доходами ниже прожиточного минимума на человека, сказала РБК директор Института социальной политики ВШЭ Лилия Овчарова.
РБК вчера в 16:00
Происшествия

Самолет S7 вернулся в Новосибирск из-за сигнала о неисправности

Пассажирский самолет, направлявшийся из Новосибирска в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за сработавшего датчика технической неисправности.
Известия 00:08
Общество

Италия обогнала Иран по числу заразившихся коронавирусом

Италия обогнала Иран по числу заразившихся коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные проекта университета Джонса Хопкинса.
Lenta.ru 00:50
Общество

Банки заблокировали счета семей Навального и Жданова

Российские банки заблокировали счета членов семей основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и директора фонда Ивана Жданова.
Компания вчера в 04:42
Общество

Правительство ограничило вывоз из России медицинских масок

Правительство на фоне распространения коронавируса ограничило со 2 марта до 1 июня 2020 года вывоз из России некоторых видов медицинских изделий и оборудования.
ТАСС 01:02
Футбол

Определились группы лиги D в Лиге наций

В Амстердаме прошла жеребьевка Лиги наций-2020/21 — второго розыгрыша турнира, созданного для национальных команд.
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В Госдуме доработали ограничения на продажу алкоголя в жилых домах

Депутаты Госдумы доработали ко второму чтению законопроект, который ограничивает продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных жилых домах.
РИА Новости вчера в 21:39
Авто

Представили обновленный Mercedes-Benz E-Class

В салоне E-Class 2021 года есть современная мультимедиа MBUX и обновленная графика цифровой «приборки».
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Политика

Кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжания не отравили

Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания, попавший 2 марта в больницу, не был отравлен.
Евразия Daily вчера в 11:06
Наука

Ученые смогли изготовить новые литиевые батареи из бывших в употреблении

Как подчеркнул один из руководителей исследования, профессор Альваро Кабальеро, исследователи смогли устранить примеси использованного графита, реорганизовать его структуру и активировать его для нового использования.
Хайтек вчера в 12:23
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Лебедев заявил о вспышке коронавируса в Москве

Депутат Госдумы Игорь Лебедев считает, что в Москве зафиксирована вспышка коронавируса, сообщает "Чемпионат".
ProstoProSport вчера в 09:45
Общество

Составлен топ-10 лучших подарков на 8 марта

Гильдия маркетологов составила список из десяти наиболее популярных подарков для женщин на 8 Марта. Перечень приводит RT в среду, 4 марта.
Вечерняя Москва вчера в 23:59
Армия и оружие

Турецкие танки М60ТМ с активной защитой провалили испытания в Сирии

Попытка испытать турецкие танки М60ТМ с комплексом активной защиты AKKOR Pulat в реальных боях потерпела неудачу.
Российская газета вчера в 04:33
Общество

В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак

Введение налога на собак приведет к росту числа бездомных животных в России, считает глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Газета.Ru 02 марта в 19:42
Общество

Способное достроить «Северный поток – 2» судно снова сменило курс

В декабре 2019 года из-за введенных США санкций швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб газопровода «Северный поток – 2», приостановила работы и вывела суда из данного района Балтийского моря.
Известия вчера в 21:43
Политика

Германия передаст России данные о военнопленных СССР

В апреле 2020 года Германия должна передать российской стороне найденные в германских лагерях сведения, в которых рассказывается о судьбах военнопленных СССР.
Газета.Ru вчера в 23:25
Происшествия

Где найти управу на неадекватных подростков, которые травят учителей

Пятнадцатилетний подросток из Ульяновска ударил кухонным ножом в живот учительницу математики прямо перед уроком.
РИА Новости вчера в 00:00
Экономика

Всемирный банк выделяет $12 млрд на борьбу с коронавирусом

Всемирный банк (ВБ) принял решение выделить $12 млрд на борьбу коронавирусом COVID-19, а также, чтобы помочь странам справиться с негативными экономическими последствиями от вспышки заболевания.
Коммерсантъ 00:16
Экономика

Патрушев заверил в поддержке отраслей сельского хозяйства Дагестана

Зори Табасарана вчера в 08:55
Интернет

Бывший хакер крупнейшей группировки разоблачил WhatsApp

В мессенджере WhatsApp содержится огромное количество данных о каждом из пользователей и эту информацию передают спецслужбам.
Lenta.ru 00:06
Футбол

Клопп назвал заслуженным поражение «Ливерпуля» от «Челси»

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал результат матча 1/8 финала Кубка Англии против лондонского "Челси".
Газета.Ru вчера в 18:39
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