Транспорт
REGNUMРоссийские автомобили оснастят датчиками оповещения о нарушении ПДД
В России планируют «обучить» отечественные автомобили способности предупреждать водителя о возможном нарушении правил дорожного движения. Так, собранные в РФ машины будут оснащать системами помощи, способными распознавать разметку, дорожные знаки и сигналы светофоров.
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с чего всё началось
Автомобили, собранные в России, планируется оснащать системами оповещения водителя о потенциальном нарушении ПДД. ГОСТ о требованиях к таким комплексам примут до конца октября 2020 года, сообщили «Известиям» в Росстандарте.Известиявчера в 16:01
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