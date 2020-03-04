Авто

РБКРБКАвтомобили в России оснастят датчиками оповещения о нарушении ПДД

На автомобили, собранные в России, планируется устанавливать датчики оповещения водителя о потенциальном нарушении правил дорожного движения (ПДД). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Росстандарт.
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с чего всё началось

Заправят интеллектом: машины будут предупреждать о нарушениях ПДД

Автомобили, собранные в России, планируется оснащать системами оповещения водителя о потенциальном нарушении ПДД. ГОСТ о требованиях к таким комплексам примут до конца октября 2020 года, сообщили «Известиям» в Росстандарте.
Известиявчера в 16:01

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В автомобили в России могут внедрить датчики извещения о нарушении ПДД

Газета.Ru01:15

Автомобили в России оснастят датчиками оповещения о нарушении ПДД

РБКвчера в 22:19

«Известия»: в России автомобили могут оснастить системами оповещения о нарушении ПДД

ТАССвчера в 17:38

В автомобили в России могут внедрить датчики извещения о нарушении ПДД

RT на русскомвчера в 19:19

Заправят интеллектом: машины будут предупреждать о нарушениях ПДД

Известиявчера в 16:01

Российские машины будут оповещать водителей о нарушении ПДД

URA.Ruвчера в 15:08

Российские авто будут оповещать водителя о нарушениях ПДД

Телеканал 360°вчера в 14:31
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