Хоккей

Коммерсантъ ЕкатеринбургКоммерсантъ Екатеринбург«Автомобилист» обыграл ЦСКА 2:1

Автомобилист
ЦСКА
2 – 1
Матч завершён
Хоккей, КХЛ
сегодня
Вячеслав Литовченко
29'
Дэн Секстон
50'
53'
Кирилл Капризов
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ХК "Автомобилист" обыграл ЦСКА в матче КХЛ со счетом 2:1. Команда Андрея Мартемьянова поднялась с восьмой на шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Это шестая победа «Автомобилиста» в последних семи матчах.
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