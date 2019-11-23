ХК "Автомобилист" обыграл ЦСКА в матче КХЛ со счетом 2:1. Команда Андрея Мартемьянова поднялась с восьмой на шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Это шестая победа «Автомобилиста» в последних семи матчах.

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Общество Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.

Спорт Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин подал в отставку Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин подал заявление об уходе в отставку. Накануне его отстранили от должности.

Политика МИД Швеции пожаловался на страх россиян посещать страну Министр иностранных дел Швеции Анн Линде сообщила, что иностранные граждане не хотят приезжать в Швецию, так как у этой страны негативный образ за рубежом.

Происшествия Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.

Политика The Economist показал карту Украины без Крыма Карту Украины без Крыма показал в своем сюжете об импичменте президента США Дональда Трампа британский журнал The Economist.

Космос Суперкомпьютер смоделировал эволюцию галактик и межгалактического газа Притяжение галактик позволяет им с неизменным аппетитом поглощать и более мелких соседок, и обширные межгалактические облака газа.

Наука Нервные клетки человека успешно пересажены мышам – ученые Бельгийские ученые пересадили в мозг мышей стволовые клетки человека, запрограммированные впоследствии стать нейронами, после чего наблюдали то, как человеческие клетки интегрировались в мышиный мозг молодых особей.

Транспорт МЦД сделали бесплатным на две недели Проезд на электричках по Московским центральным диаметрам будет бесплатным в течение двух недель, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте" в воскресенье вечером.

Авто Назван наиболее выгодный тип автомобилей для России Аналитик Центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве РФ Ирина Сосенкина назвала наиболее выгодный тип автомобиля в России.

Здоровье Выяснили, что чувствует человек в коме Как рассказала впавшая в кому из-за воспаления мозга школьная учительница Кейт Бейнбридж, которая пришла в себя через несколько месяцев терапии, она постоянно испытывала жажду, но не могла попросить воды.