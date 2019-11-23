Хоккей
Коммерсантъ Екатеринбург«Автомобилист» обыграл ЦСКА 2:1
Автомобилист—
ЦСКА
2 – 1
Матч завершён
Хоккей, КХЛ
сегодня
Вячеслав Литовченко
|29'
Дэн Секстон
|50'
|53'
Кирилл Капризов
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ХК "Автомобилист" обыграл ЦСКА в матче КХЛ со счетом 2:1. Команда Андрея Мартемьянова поднялась с восьмой на шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Это шестая победа «Автомобилиста» в последних семи матчах.
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