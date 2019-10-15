Происшествия
МедиаЗаводАвтомобилистка пропала на Урале, поехав продавать машину
Уже четвертый день на Урале идут поиски Ксении Каторгиной, 27-летней женщины, пропавшей во время продажи своего авто. Черный «Ауди Ку 5», на котором ездила Ксения, оказался в Челябинске.
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Общество
Группу поддержки Заворотнюк разблокировали
Вести Подмосковья 01:00
Общество
Портман в кружевном платье, Терон в необычном наряде и другие звезды на премии Elle Women
В Лос-Анджелесе состоялась ежегодная церемония вручения премии Elle Women in Hollywood, на которой традиционно чествуют женщин, добившихся наибольших успехов в Голливуде.
Passion.ru 06:12
Армия и оружие
Сирийская армия вошла в контролируемый курдами Манбидж
Правительственные войска Сирии вошли в город Манбидж на севере провинции Алеппо.
News.ru вчера в 13:57
Футбол
УЕФА рассмотрит вопрос о переносе финала Лиги чемпионов из Стамбула
Вице-президент УЕФА Мишель Ува подтвердил, что организация рассмотрит призывы перенести финал Лиги чемпионов из Стамбула.
Матч ТВ 08:31
Футбол
Игроки «Дерби» признали вину в вождении в нетрезвом состоянии
Футболистам предстоит понести наказание в виде 180 часов неоплачиваемых общественных работ. Также их лишат на два года водительских прав.
Чемпионат 09:21
Происшествия
Опубликовано фото подозреваемого в убийстве россиянки из-за Audi
Опубликовано фото подозреваемого в убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной, которая была найдена мертвой после того, как решила продать свой автомобиль.
Lenta.ru 08:53
Происшествия
Экс-замглавы центра связи ФСИН задержан во Франции
Французские власти задержали по запросу РФ находящегося в международном розыске бывшего заместителя начальника Центра связи ФСИН России Павла Щетинина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
Интерфакс 08:58
Общество
Фигуристку Тотьмянину прооперировали в Москве
Известия 08:01
Финансы
Убыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды
Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото.
Lenta.ru 07:47
Шоу-бизнес
Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером
Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером Певица и Давид Макунян подогревают слухи об их романе.
Экспресс газета вчера в 06:34
Политика
Володин посоветовал президенту Грузии извиниться перед Россией
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что неправильно восстанавливать авиасообщение между РФ и Грузией без встречных шагов грузинские власти, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:29
Футбол
Фернандес готовится к матчу с «Уфой» по индивидуальной программе
Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес перед матчем чемпионата России по футболу с "Уфой" будет готовиться по индивидуальной программе, сообщил РИА Новости источник знакомый с ситуацией.
РИА Новости 07:15
Происшествия
Задержан новый фигурант «московского дела»
Еще один фигурант по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля задержан, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
Газета.Ru 08:52
Политика
Националисты дали Зеленскому 10 дней для выполнения их требований
Националисты выдвинули ультиматум президенту Украины Владимиру Зеленскому: глава государства должен выполнить выдвинутые условия через 10 дней, или радикалы перейдут к крайним мерам вплоть до свержения главы государства.
Газета.Ru 06:38
Происшествия
Дело об избиении в Красноярске передали в центральный аппарат СК
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин принял решение о передаче в Главное следственное управление дела об избиении мужчины до смерти в Красноярске.
RT на русском 07:06
Политика
ВС России оставил в силе приговор двум украинским диверсантам
Верховный суд России оставил в силе приговор гражданам Украины Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову, которые были осуждены на 14 лет лишения свободы за подготовку диверсий в Крыму в 2016 году.
RT на русском 08:19
Теннис
Касаткина уступила Ястремской в первом круге Кубка Кремля
РИА Новости 09:21
Политика
В Минске задержали россиянку, попавшую под санкции США
Гражданку России Анну Богачеву, попавшую под санкции США по делу о "вмешательстве" в выборы, задержали в Минске.
РИА Новости 04:46
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM вчера в 15:12
Общество
В Саратове хотят запретить ученикам отклоняться от маршрута до школы
Администрация Саратова после гибели девятилетней ученицы МОУ СОШ №73 планирует разработать индивидуальные маршруты для каждого ученика до школы и обратно.
Коммерсантъ 08:16
Общество
Умерший ирландец разыграл родственников на своих похоронах
VSE42.RU вчера в 06:46
Политика
Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью ДПС и всадники
"До чего могут дойти знаки уважения: Кортеж Путина по Эмиратам ведут машины дорожной полиции с кириллической надписью ДПС", - подписал он видеозапись, на которой машина президента РФ едет по улицам Абу-Даби.
Газета.Ru 08:36
Происшествия
В Барселоне полиция применила силу против демонстрантов
Полиция была вынуждена применить силу против наиболее активных участников демонстраций, передает ТАСС со ссылкой на местный телеканал "24 орас".
Российская газета вчера в 16:37
Шоу-бизнес
Назван размер пенсии Бориса Моисеева
Певец Борис Моисеев получает пенсию в 50 тысяч рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на организатора концертов исполнителя Сергея Лаврова.
МИР 24 вчера в 21:13
Общество
В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым
На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
REGNUM 07:22
Космос
Космический мусор создает пульсирующий эффект аварий: ученые ищут способы уберечь спутники
В любой момент над нашей планетой может возникнуть пульсирующий эффект аварий в виде катастрофической цепной реакции из космического мусора.
Экология Регионов 01:23
Политика
«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова
Коммерсантъ вчера в 13:44
Политика
США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
Новая американская Северная доктрина нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
РИА Новости вчера в 20:36