Уже четвертый день на Урале идут поиски Ксении Каторгиной, 27-летней женщины, пропавшей во время продажи своего авто. Черный «Ауди Ку 5», на котором ездила Ксения, оказался в Челябинске.

Общество Портман в кружевном платье, Терон в необычном наряде и другие звезды на премии Elle Women В Лос-Анджелесе состоялась ежегодная церемония вручения премии Elle Women in Hollywood, на которой традиционно чествуют женщин, добившихся наибольших успехов в Голливуде.

Армия и оружие Сирийская армия вошла в контролируемый курдами Манбидж Правительственные войска Сирии вошли в город Манбидж на севере провинции Алеппо.

Футбол УЕФА рассмотрит вопрос о переносе финала Лиги чемпионов из Стамбула Вице-президент УЕФА Мишель Ува подтвердил, что организация рассмотрит призывы перенести финал Лиги чемпионов из Стамбула.

Футбол Игроки «Дерби» признали вину в вождении в нетрезвом состоянии Футболистам предстоит понести наказание в виде 180 часов неоплачиваемых общественных работ. Также их лишат на два года водительских прав.

Происшествия Опубликовано фото подозреваемого в убийстве россиянки из-за Audi Опубликовано фото подозреваемого в убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной, которая была найдена мертвой после того, как решила продать свой автомобиль.

Происшествия Экс-замглавы центра связи ФСИН задержан во Франции Французские власти задержали по запросу РФ находящегося в международном розыске бывшего заместителя начальника Центра связи ФСИН России Павла Щетинина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Финансы Убыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото.

Шоу-бизнес Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером Певица и Давид Макунян подогревают слухи об их романе.

Политика Володин посоветовал президенту Грузии извиниться перед Россией Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что неправильно восстанавливать авиасообщение между РФ и Грузией без встречных шагов грузинские власти, передает РИА "Новости".

Футбол Фернандес готовится к матчу с «Уфой» по индивидуальной программе Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес перед матчем чемпионата России по футболу с "Уфой" будет готовиться по индивидуальной программе, сообщил РИА Новости источник знакомый с ситуацией.

Происшествия Задержан новый фигурант «московского дела» Еще один фигурант по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля задержан, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

Политика Националисты дали Зеленскому 10 дней для выполнения их требований Националисты выдвинули ультиматум президенту Украины Владимиру Зеленскому: глава государства должен выполнить выдвинутые условия через 10 дней, или радикалы перейдут к крайним мерам вплоть до свержения главы государства.

Происшествия Дело об избиении в Красноярске передали в центральный аппарат СК Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин принял решение о передаче в Главное следственное управление дела об избиении мужчины до смерти в Красноярске.

Политика ВС России оставил в силе приговор двум украинским диверсантам Верховный суд России оставил в силе приговор гражданам Украины Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову, которые были осуждены на 14 лет лишения свободы за подготовку диверсий в Крыму в 2016 году.

Политика В Минске задержали россиянку, попавшую под санкции США Гражданку России Анну Богачеву, попавшую под санкции США по делу о "вмешательстве" в выборы, задержали в Минске.

Общество Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом 14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.

Общество В Саратове хотят запретить ученикам отклоняться от маршрута до школы Администрация Саратова после гибели девятилетней ученицы МОУ СОШ №73 планирует разработать индивидуальные маршруты для каждого ученика до школы и обратно.

Политика Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью ДПС и всадники "До чего могут дойти знаки уважения: Кортеж Путина по Эмиратам ведут машины дорожной полиции с кириллической надписью ДПС", - подписал он видеозапись, на которой машина президента РФ едет по улицам Абу-Даби.

Происшествия В Барселоне полиция применила силу против демонстрантов Полиция была вынуждена применить силу против наиболее активных участников демонстраций, передает ТАСС со ссылкой на местный телеканал "24 орас".

Шоу-бизнес Назван размер пенсии Бориса Моисеева Певец Борис Моисеев получает пенсию в 50 тысяч рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на организатора концертов исполнителя Сергея Лаврова.

Общество В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.

Космос Космический мусор создает пульсирующий эффект аварий: ученые ищут способы уберечь спутники В любой момент над нашей планетой может возникнуть пульсирующий эффект аварий в виде катастрофической цепной реакции из космического мусора.